ലോകത്തെ 100 പ്രമുഖ ജിയോളജിക്കൽ പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇടം നേടി ദോഫാർ മലനിരകൾ

ലോകത്തെ 100 പ്രമുഖ ജിയോളജിക്കൽ പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇടം നേടി ദോഫാർ മലനിരകൾtext_fields
മസ്കത്ത്: ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 100 ജിയോളജിക്കൽ പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി ഒമാനിലെ ദോഫാർ മലനിരകൾ. അന്താരാഷ്ട്ര ജിയോളജിക്കൽ സയൻസസ് യൂണിയൻ പുറത്തിറക്കിയ മൂന്നാമത് പട്ടികയിലാണ് ദോഫാറിലെ കാർസ്റ്റ് ഭൂപ്രകൃതിയും ടുഫാ നിക്ഷേപങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടത്. ആഗോള തലത്തിൽ ഒമാന്റെ ജിയോളജിക്കൽ പൈതൃകത്തിനും ജിയോടൂറിസത്തിനും കൂടുതൽ അംഗീകാരം നൽകുന്നതാണ് നേട്ടം.നവംബർ ആറിന് പോർച്ചുഗലിലെ ലൂലെയിൽ നടന്ന ജിയോളജിക്കൽ ഹെറിറ്റേജ് പരിപാടിയിലാണ് പ്രഖ്യാപനം. 49 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 156 വിദഗ്ധർ പങ്കെടുത്തു. ലോകത്തെ 47 രാജ്യങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 100 കേന്ദ്രങ്ങളാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. ജപ്പാനിലെ ഫുജി പർവതം, നോർവേയിലെ ഫിയോർഡുകൾ, അമേരിക്കയിലെ സാൻ ആൻഡ്രിയാസ് വിള്ളൽ, ഫിലിപ്പീൻസിലെ ചോക്ലേറ്റ് കുന്നുകൾ എന്നിവയും പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒമാന്റെ തെക്കൻ മേഖലയിലുള്ള ദോഫാർ മലനിരകളുടെ സവിശേഷമായ ഭൗമഘടനയും പ്രകൃതിദത്ത രൂപീകരണങ്ങളുമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരത്തിന് അർഹമാക്കിയത്. ഭൂമിയുടെ ആന്തരികവും ഉപരിതലത്തിലുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ അപൂർവ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടം. ചുണ്ണാമ്പുകല്ലുകളുടെ ലയനത്തിലൂടെ രൂപപ്പെട്ട കാർസ്റ്റ് ഭൂപ്രകൃതിയും ഭൂഗർഭജല ഉറവകളിൽനിന്നുള്ള കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് നിക്ഷേപം മൂലമുണ്ടായ ടുഫാ അണക്കെട്ടുകളും പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.ഇവയിൽ പ്രധാനമാണ് വാദി ദർബാത്തിലെ ടുഫാ അണക്കെട്ട്. ഏകദേശം 800 മീറ്റർ നീളവും 100 മീറ്ററിലധികം ഉയരവുമുള്ള അണക്കെട്ട് ലോകത്ത് സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രകൃതിദത്ത രൂപീകരണമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. മധ്യ പ്ലീസ്റ്റോസീൻ കാലഘട്ടത്തിലെ ഈർപ്പമുള്ള കാലാവസ്ഥയുടെ തെളിവുകൾ കൂടിയാണ് ഇത്തരം നിക്ഷേപങ്ങൾ. ഖരീഫ് കാലത്ത് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇവയുടെ രൂപീകരണ പ്രക്രിയ ഇപ്പോഴും സജീവമാണ്.
അഡൻ ഉൾക്കടലിന്റെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൗമചലനങ്ങളാണ് ദോഫാർ മലനിരകളുടെ ഉയർച്ചക്ക് കാരണമായത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന് 1,000 മീറ്ററിലധികം ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മലനിരകളുടെ തെക്കൻ ഭാഗം കുത്തനെയുള്ള പാറയിടുക്കുകളാൽ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു. ഗുഹകൾ, പാറയിടുക്കുകൾ, ആഴത്തിലുള്ള താഴ്വരകൾ എന്നിവയും പ്രദേശത്തിന്റെ ഭൗമശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകളാണ്.കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ, പുരാതന മനുഷ്യവാസം, ഭൂമിയുടെ ഘടനയിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ പഠിക്കുന്നതിനും ദോഫാർ മലനിരകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ്. ഗുഹകളിലെ നിക്ഷേപങ്ങളും ടുഫാ പാളികളും ഉപയോഗിച്ച് പുരാതന കാലത്തെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നുണ്ട്.മിലാൻ സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകൻ ആൻഡ്രിയ സെർബോണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഗവേഷകസംഘമാണ് പട്ടികയിലേക്കുള്ള നാമനിർദേശം തയ്യാറാക്കിയത്. മസ്കത്തിലെ സെന്റർ ഫോർ എർത്ത് സയൻസ് കൺസൾട്ടൻസിയിലെ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹിലാൽ അൽ കിന്ദിയും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.ദോഫാർ മലനിരകൾക്ക് ലഭിച്ച അംഗീകാരം ഒമാനിലെ ജിയോടൂറിസം മേഖലയുടെ വളർച്ചക്കും അന്താരാഷ്ട്ര ഗവേഷകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും സഹായകമാകുമെന്ന് പൈതൃക ടൂറിസം മന്ത്രാലയം അണ്ടർസെക്രട്ടറി എൻജിനീയർ ഇബ്രാഹിം ബിൻ സഈദ് അൽ ഖറൂസി പറഞ്ഞു. പ്രകൃതി രൂപപ്പെടുത്തിയ പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും അവയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും അംഗീകാരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.