ഓഫിസ് ആവശ്യത്തിന് യാത്ര, സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് കറക്കം; കോകോർപറേറ്റ് ലോകത്ത് തരംഗമായി ‘ബ്ലീഷർ’ യാത്രകൾtext_fields
പഴയ മലയാള സിനിമകളിൽ നായകനോ വില്ലനോ സ്യൂട്ട്കേസുമായി വീട്ടിലേക്ക് കയറിവരുന്ന രംഗം ഓർമയില്ലേ? 'ഒരു ബിസിനസ് യാത്രയിലായിരുന്നു' എന്നൊരു ഡയലോഗും കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ സംഗതി പൂർത്തിയായി! അന്നും ജോലിക്കായുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അധികം തങ്ങുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നിതിന് കോർപറേറ്റ് ലോകത്ത് ഒരു പേരുണ്ട്, ബ്ലീഷർ.
ബിസിനസ് യാത്രയും വിനോദവും ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണിത്. അതായത്, ജോലിക്കായി മറ്റൊരു നഗരത്തിലെത്തിയാൽ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൂടി അവിടെ തങ്ങി ആ സ്ഥലങ്ങൾ ചുറ്റിക്കാണുകയും വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം. തോമസ് കുക്ക് ഇന്ത്യയുടെയും എസ്.ഒ.ടി.സി.യുടെയും 2026-ലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 68 ശതമാനം കമ്പനികളും ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ ഈ പ്രവണത വർധിക്കുന്നതായി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഔദ്യോഗിക യാത്രയുടെ ചെലവ് കമ്പനി വഹിക്കുമ്പോൾ അധിക ദിവസങ്ങളിലെ താമസവും വിനോദവും വ്യക്തിഗത ചെലവായിരിക്കും.
യാത്രാക്ഷീണം കുറയ്ക്കാനും ജീവനക്കാരുടെ സന്തോഷവും ജോലിയോടുള്ള താൽപര്യവും വർധിപ്പിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
അധിക ദിവസത്തെ താമസം ഹോട്ടലുകൾക്കും റസ്റ്റാറന്റുകൾക്കും പ്രാദേശിക വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും വരുമാനം കൂട്ടുന്നു. അതായത് ജോലി തീർന്നാൽ യാത്ര തീരണമെന്നില്ല എന്ന പുതിയ കോർപറേറ്റ് ചിന്തയുടെ പേരാണ് ബ്ലീഷർ!