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    ബേ​പ്പൂ​രിൽ നിന്ന് ഇനി ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പിൽ പോകാം: 'തേജ' കപ്പൽ തുറമുഖത്തെത്തി

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    ബേ​പ്പൂ​രിൽ നിന്ന് ഇനി ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പിൽ പോകാം: തേജ കപ്പൽ തുറമുഖത്തെത്തി
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    ബേ​പ്പൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക് സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാൻ തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് എ​ത്തി​യ 'തേ​ജ'​ ക​പ്പ​ൽ

    ബേ​പ്പൂ​ർ: ബേ​പ്പൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക് ക​പ്പ​ൽ സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ്വ​കാ​ര്യ​യാ​ത്രാ​ക്ക​പ്പ​ൽ 'തേ​ജ' ബേ​പ്പൂ​ർ തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ​ത്തി. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളും, അ​നു​മ​തി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി അ​ടു​ത്ത മാ​സം സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ബേ​പ്പൂ​ർ തു​റ​മു​ഖം ഓ​ഫി​സ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഹ​രി അ​ച്യു​ത​വാ​ര്യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ സ​മു​ദ്ര ഗ​താ​ഗ​ത സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച 'മി​ഷ​ൻ സ​മു​ദ്ര' എ​ന്ന വി​ക​സ​ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​നെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് നി​ല​ച്ചു​പോ​യ ക​പ്പ​ൽ സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ തീ​ര​ദേ​ശ​വും തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളും പ​ര​മാ​വ​ധി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ്വ​കാ​ര്യ സം​രം​ഭ​ക​രി​ലൂ​ടെ പു​തി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക -വാ​ണി​ജ്യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ത​മി​ഴ്നാ​ട് തി​രു​ച്ചി​റ​പ്പ​ള്ളി​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ സം​രം​ഭ​ക​രാ​യ ശു​ഭം എ​ന്റ​ർ​പ്രൈ​സ​സ് ഉ​ട​മ​യും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ഡോ. ​സു​ന്ദ​ര​രാ​ജ് പൊ​ന്നു​സാ​മി, നാ​ഷ​ന​ൽ ട്രേ​ഡേ​ഴ്‌​സ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ ഇ​ല്ല​ത്തോ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി സ​തീ​ശ​നു​മാ​യി നേ​ര​ത്തെ ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ബേ​പ്പൂ​ർ- ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ് സ​ർ​വി​സി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യും ഇ​രു​വ​രും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ ധ​രി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ക​പ്പ​ൽ സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​നും ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​നു​മി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ വി​ക​സ​ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചി​കി​ത്സ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, വ്യാ​പാ​രം, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം, ച​ര​ക്കു​നീ​ക്കം തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ സ​ർ​വി​സ് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 9 ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ വ്യാ​പി​ച്ചു കി​ട​ക്കു​ന്ന 600 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം വ​രു​ന്ന തീ​ര​ദേ​ശം, തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ, ന​ദി​ക​ൾ, ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ ജ​ല​പാ​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി പു​തി​യ വി​ക​സ​ന മാ​തൃ​ക​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് 'മി​ഷ​ൻ സ​മു​ദ്ര'​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ യാ​ത്രാ​ക്ക​പ്പ​ൽ സ​ർ​വി​സു​ക​ളും സ​മു​ദ്ര വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​വും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ർ​ണാ​യ​ക ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യി​രി​ക്കും 'തേ​ജ'​യു​ടെ ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ് യാ​ത്ര​ക​പ്പ​ൽ. 250 പേ​ർ​ക്ക് ഒ​രേ​സ​മ​യം യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ പ​റ്റാ​വു​ന്ന ക​പ്പ​ലാ​ണി​ത്.

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    News Summary - beypore lakshadeep ship service
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