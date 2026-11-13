ബേപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഇനി ലക്ഷദ്വീപിൽ പോകാം: 'തേജ' കപ്പൽ തുറമുഖത്തെത്തിtext_fields
ബേപ്പൂർ: ബേപ്പൂരിൽ നിന്ന് ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് കപ്പൽ സർവിസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് സ്വകാര്യയാത്രാക്കപ്പൽ 'തേജ' ബേപ്പൂർ തുറമുഖത്തെത്തി. ആവശ്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ഔദ്യോഗിക നടപടികളും, അനുമതികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി അടുത്ത മാസം സർവിസ് ആരംഭിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ബേപ്പൂർ തുറമുഖം ഓഫിസർ ക്യാപ്റ്റൻ ഹരി അച്യുതവാര്യർ പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമുദ്ര ഗതാഗത സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ മുന്നോട്ടുവെച്ച 'മിഷൻ സമുദ്ര' എന്ന വികസന കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിലച്ചുപോയ കപ്പൽ സർവിസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ തീരദേശവും തുറമുഖങ്ങളും പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സ്വകാര്യ സംരംഭകരിലൂടെ പുതിയ സാമ്പത്തിക -വാണിജ്യ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
തമിഴ്നാട് തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ സ്വകാര്യ സംരംഭകരായ ശുഭം എന്റർപ്രൈസസ് ഉടമയും സി.ഇ.ഒയുമായ ഡോ. സുന്ദരരാജ് പൊന്നുസാമി, നാഷനൽ ട്രേഡേഴ്സ് വെൽഫെയർ ബോർഡ് അംഗം സിറാജുദ്ദീൻ ഇല്ലത്തോടി എന്നിവർ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനുമായി നേരത്തെ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ബേപ്പൂർ- ലക്ഷദ്വീപ് സർവിസിന്റെ പ്രാധാന്യവും പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിയും ഇരുവരും മുഖ്യമന്ത്രിയെ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു.
കപ്പൽ സർവിസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നതിലൂടെ കേരളത്തിനും ലക്ഷദ്വീപിനുമിടയിൽ വലിയ വികസന സാധ്യതകൾ തുറക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ, വിദ്യാഭ്യാസം, വ്യാപാരം, വിനോദസഞ്ചാരം, ചരക്കുനീക്കം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കേരളത്തിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സർവിസ് സഹായകമാകും.
കേരളത്തിലെ 9 ജില്ലകളിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന 600 കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന തീരദേശം, തുറമുഖങ്ങൾ, നദികൾ, ഉൾനാടൻ ജലപാതകൾ എന്നിവ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പുതിയ വികസന മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് 'മിഷൻ സമുദ്ര'യുടെ ലക്ഷ്യം. സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ യാത്രാക്കപ്പൽ സർവിസുകളും സമുദ്ര വിനോദസഞ്ചാരവും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക ചുവടുവെപ്പായിരിക്കും 'തേജ'യുടെ ലക്ഷദ്വീപ് യാത്രകപ്പൽ. 250 പേർക്ക് ഒരേസമയം യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കപ്പലാണിത്.