13 മണിക്കൂർ യാത്ര, മംഗളൂരു സെൻട്രലിനും സ്റ്റോപ്പില്ല! പുതിയ ബെംഗളൂരു–ഗോവ വന്ദേഭാരതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം

13 മണിക്കൂർ യാത്ര, മംഗളൂരു സെൻട്രലിനും സ്റ്റോപ്പില്ല! പുതിയ ബെംഗളൂരു–ഗോവ വന്ദേഭാരതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തംtext_fields
ബെംഗളൂരു: തീരദേശ കർണാടക വഴി ബെംഗളൂരുവിനെയും ഗോവയെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ യാത്രാ സമയക്കൂടുതലിലും മംഗളൂരു സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനെ ഒഴിവാക്കിയതിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. യശ്വന്ത്പുരിൽ നിന്ന് മംഗളൂരു ജങ്ഷൻ വഴി മഡ്ഗാവ് വരെയുള്ള സെമി ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിൻ സർവീസ് റെയിൽവേ ബോർഡ് അടുത്തിടെയാണ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തത്.
പുതിയ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് ട്രെയിൻ നമ്പർ 26655 യശ്വന്ത്പുരിൽ നിന്ന് രാവിലെ 7.35-ന് പുറപ്പെട്ട് വൈകീട്ട് 3.05-ന് മംഗളൂരു ജങ്ഷനിലും രാത്രി 8.55-ന് മഡ്ഗാവിലും എത്തും. മടക്ക സർവീസിൽ (ട്രെയിൻ നമ്പർ 26656) രാവിലെ 8.20-ന് മഡ്ഗാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.50-ന് മംഗളൂരു ജങ്ഷനിലും രാത്രി 9.15-ന് യശ്വന്ത്പുരിലും എത്തിച്ചേരും. യശ്വന്ത്പുരിൽ നിന്ന് ബുധനാഴ്ചകളിലും മഡ്ഗാവിൽ നിന്ന് വ്യാഴാഴ്ചകളിലുമാണ് സർവീസ്. നിലവിലുള്ള മംഗളൂരു സെൻട്രൽ-മഡ്ഗാവ് വന്ദേഭാരത് (20645/20646) നിർത്തലാക്കിയാണ് പുതിയ ട്രെയിൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ വന്ദേഭാരത് സീറ്റർ റൂട്ടാണിത്. എട്ട് കോച്ചുകൾ വീതമുള്ള രണ്ട് റാക്കുകളാണ് സർവീസിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യശ്വന്ത്പുർ-മംഗളൂരു യാത്രയ്ക്ക് ഏഴ് മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നതെന്നത് നിലവിലെ ട്രെയിനുകളേക്കാൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ ലാഭമുണ്ടാക്കുമെങ്കിലും മംഗളൂരു-മഡ്ഗാവ് യാത്രയ്ക്ക് നിലവിലെ വന്ദേഭാരതിനേക്കാൾ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. ആകെ 13 മണിക്കൂർ നീളുന്ന യാത്ര സീറ്റർ ട്രെയിനുകൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ലെന്നാണ് യാത്രക്കാരുടെ പരാതി.
മുഴുവൻ റൂട്ടും സിംഗിൾ ട്രാക്കാണെന്നതും മറ്റ് ട്രെയിനുകളുടെ സമയക്രമത്തിന് അനുസൃതമായി ക്രമീകരിച്ചതുമാണ് മംഗളൂരു-മഡ്ഗാവ് റൂട്ടിൽ സമയം കൂടാൻ കാരണമെന്ന് കർണാടക റെയിൽവേ വേദിക പ്രതിനിധി കെ.എൻ. കൃഷ്ണപ്രസാദ് വ്യക്തമാക്കി. ബെംഗളൂരുവിനും മംഗളൂരുവിനും ഇടയിൽ ഇതൊരു മികച്ച സർവീസാണെങ്കിലും ഗോവ വരെയുള്ള യാത്ര വളരെയധികം സമയമെടുക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് അറിയിച്ചെങ്കിലും കൃത്യമായ തീയതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.