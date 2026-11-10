ബീമാപള്ളി ഉറൂസിനും വെട്ടുകാട് പെരുന്നാളിനും കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുടെ 45 സ്പെഷൽ ബസുകൾ

ബീമാപള്ളി ഉറൂസിനും വെട്ടുകാട് പെരുന്നാളിനും കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുടെ 45 സ്പെഷൽ ബസുകൾtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ബീമാപള്ളി ഉറൂസിനും വെട്ടുകാട് പള്ളി പെരുന്നാളിനുമെത്തുന്ന തീർഥാടകരുടെ യാത്രാസൗകര്യം പ്രമാണിച്ച് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി വിപുലമായ സ്പെഷൽ സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചു. തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് ഇരു തീർഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുമായി ആകെ 45 സ്പെഷൽ ബസുകളാണ് സർവീസിന് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സർവീസുകളുടെ കൃത്യമായ ഏകോപനത്തിനും മേൽനോട്ടത്തിനുമായി തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി യൂനിറ്റ് ഓഫിസർക്ക് നോഡൽ ഓഫിസറുടെ പ്രത്യേക ചുമതല നൽകി.
ബീമാപള്ളി ഉറൂസ് പ്രമാണിച്ച് 20 ബസുകളാണ് ഇത്തവണ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 14 ബസുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽനിന്ന് ഇഞ്ചക്കൽ-വള്ളക്കടവ് വഴിയും ഇഞ്ചക്കൽ-കല്ലുമൂട് വഴിയുമാണ് ബീമാപള്ളിയിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. യാത്രക്കാരുടെ തിരക്കനുസരിച്ച് സർവീസുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി ബീമാപള്ളിയിൽ പ്രത്യേക സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഓഫിസും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.
വെട്ടുകാട് പള്ളി പെരുന്നാളിനായി നിലവിലുള്ള ഏഴ് ചെയിൻ സർവീസുകൾക്ക് പുറമേ 18 അധിക സർവീസുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ആകെ 25 ബസുകൾ നിരത്തിലിറക്കി. കഴിഞ്ഞ വർഷം 18 ബസുകളാണ് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത്. കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽനിന്ന് വലിയതുറ വഴിയും പാളയം വഴിയുമാണ് വെട്ടുകാട്ടേക്കുള്ള സർവീസുകൾ. സർവീസുകൾ തടസ്സമില്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വെട്ടുകാട്ടും താത്കാലിക സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഓഫിസ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്.