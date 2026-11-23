അയോധ്യയിൽനിന്ന് നേപ്പാളിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ പോകാം; സരയൂ-കമല എക്സ്പ്രസ് സർവിസ് 28 മുതൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ അയോധ്യ ധാമിനെയും നേപ്പാളിലെ ജനക്പൂർ ധാമിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ സർവിസിന് തുടക്കം. സരയൂ-കമല എക്സ്പ്രസ് എന്ന പേരിലുള്ള ട്രെയിൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി ബാലേന്ദ്ര ഷായും ചേർന്ന് വെർച്വലായി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. നവംബർ 28 മുതൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലായിരിക്കും ട്രെയിൻ സർവിസ് നടത്തുക.
ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് നേപ്പാളിലേക്കുള്ള യാത്ര കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ ട്രെയിൻ സർവിസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 604 കിലോമീറ്റർ ദൂരം പിന്നിടാൻ 19 മണിക്കൂറാണ് വേണ്ടിവരിക. 17 കോച്ചുകളുള്ള ട്രെയിനാണ് സർവിസിനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികളുടെ പ്രധാന തീർഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളായ അയോധ്യയെയും ജനക്പൂരിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പുതിയ സർവിസിന്റെ പ്രത്യേകത. ശ്രീരാമന്റെ ജന്മസ്ഥലമായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന അയോധ്യയും സീതാദേവിയുടെ ജന്മസ്ഥലമായി കരുതപ്പെടുന്ന ജനക്പൂരും തമ്മിലുള്ള തീർഥാടന യാത്രകൾക്ക് പുതിയ ട്രെയിൻ സഹായകരമാകും.
പുതിയ റെയിൽ ബന്ധം ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിലുള്ള വിനോദസഞ്ചാര, തീർഥാടന മേഖലകൾക്ക് ഉണർവേകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ യാത്രാസൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സർവിസ് സഹായകരമാകും.
ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്ന നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്കിടെയായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം. നേപ്പാളിൽ സ്വാധീനമുറപ്പിക്കാൻ ചൈന നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര നീക്കം. അധികാരമേറ്റ ശേഷം നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി ബലേൻ ഷാ നടത്തുന്ന ആദ്യ വിദേശ സന്ദർശനത്തിൽ വൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികളാണ് ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ദാർച്ചുലയെയും നേപ്പാളിലെ ദാർച്ചുലയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മഹാകാളി നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള പാലം ഇരുനേതാക്കളും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബൻബാസയിലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്, 669 മെഗാവാട്ട് ലോവർ അരുൺ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി, മോത്തിഹാരി-അംലേഖ്ഗഞ്ച് പെട്രോളിയം പൈപ്പ്ലൈൻ രണ്ടാം ഘട്ടം എന്നിവക്കും തുടക്കമിട്ടു.