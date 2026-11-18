'അപരിചിതർക്കൊപ്പം പോകരുതെന്ന് പലരും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, പക്ഷെ ഞാൻ അത് അവഗണിച്ചു'; വൈറലായി ബ്രസീലിയൻ വ്ലോഗറുടെ വാക്കുകൾtext_fields
ജയ്പൂർ: ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ ബ്രസീലിയൻ ഡിജിറ്റൽ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ അരിയാനയുടെ (Ariane) രാജസ്ഥാൻ യാത്രാനുഭവങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാകുന്നു. നവംബർ മൂന്ന് മുതൽ രാജസ്ഥാനിലെ പ്രശസ്തമായ പുഷ്കറിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന അരിയാന, തനിക്ക് ലഭിച്ച അവിസ്മരണീയമായ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇതിനോടകം കണ്ടത്.
യാത്രകളിൽ അപരിചിതർക്കൊപ്പം പോകരുതെന്ന് പലരും തനിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായി അരിയാനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ, ആ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ച്, താൻ അടുത്തിടെ മാത്രം പരിചയപ്പെട്ട കുറച്ചാളുകൾക്കൊപ്പം രാജസ്ഥാനിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ യാത്ര തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഓർമ്മകളിലൊന്നായി മാറിയെന്നും അവർ പറയുന്നു.
പെട്ടെന്ന് എടുത്ത തീരുമാനപ്രകാരം പുതിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം മരുഭൂമിയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത അനുഭവവും അരിയാനെ വിവരിച്ചു. പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഏറ്റവും മികച്ച യാത്രാനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാജസ്ഥാൻ സന്ദർശനത്തിനിടയിൽ താൻ കണ്ടുമുട്ടിയ കൽബെലിയ (Kalbelia) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് അരിയാനെ വാചാലയായി. അവരുടെ കണ്ണുകൾ സൗന്ദര്യം പ്രകടമാണെന്നും, അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മാവിലേക്ക് നോക്കുന്നത് പോലെയാണെന്നും അവർ അത്ഭുതത്തോടെ പറയുന്നു. ആ സ്ത്രീകളുമായി തനിക്ക് വലിയൊരു ആത്മബന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടുവെന്നും എന്നാൽ, അത് വാക്കുകൾകൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇതിനുപുറമെ, പരമ്പരാഗത രാജസ്ഥാനി വേഷങ്ങൾ ധരിച്ച് അരിയാനെ പ്രാദേശിക ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതുമായ വീഡിയോകളും അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജസ്ഥാന്റെ സമ്പന്നമായ നാടോടി സംസ്കാരവും തനിമയും വിളിച്ചോതുന്നതാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ.
അരിയാനെയുടെ വീഡിയോകൾക്ക് മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നത്. നിരവധി പേരാണ് അവരുടെ യാത്രാനുഭവങ്ങളിൽ അസൂയ പ്രകടിപ്പിച്ചും അഭിനന്ദനങ്ങളുമായും രംഗത്തെത്തിയത്. ഇത്തരമായൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പലരും കമന്റ് ചെയ്തു. പുഷ്കർ മേളയിൽ വെച്ച് അരിയാനെയെ കണ്ടുമുട്ടിയെന്നും അവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അത്ഭുതകരമായ അനുഭവമായിരുന്നുവെന്നും മറ്റൊരാൾ കുറിച്ചു. കൂടാതെ, പുഷ്കറിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന ചിലർ അരിയാനെയെ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അതിഥിയായി ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളെ അറിയാനും അപരിചിതരുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാനും യാത്രകൾ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അരിയാനെയുടെ ഈ യാത്രാവിശേഷങ്ങൾ.