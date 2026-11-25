‘സമ്മർദമില്ലാത്ത യാത്ര, 10ൽ 10 മാർക്ക് നൽകുന്നു’: ഹൈദരാബാദ് മെട്രോയെ പ്രശംസിച്ച് ആസ്ട്രേലിയൻ വനിത; വിഡിയോ വൈറൽtext_fields
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ തന്നെ ഹൈദരാബാദ് മെട്രോയെ പ്രശംസിച്ച് ആസ്ട്രേലിയൻ വനിത. ഇന്ത്യക്കാരനായ ഭർത്താവിനും മകനുമൊപ്പം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയ ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന യുവതിയാണ് ഹൈദരാബാദ് മെട്രോയിലെ യാത്രാനുഭവം പങ്കുവെച്ചത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അവർ പങ്കുവെച്ച വിഡിയോ ഇതിനോടകം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ട്.
ഇത്രയും മികച്ചൊരു അനുഭവം താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ക്രിസ്റ്റൽ, തന്റെ യാത്രയെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത് സമ്മർദ്ദമില്ലാത്ത യാത്ര എന്നാണ്. ആസ്ട്രേലിയയിലെ ട്രെയിൻ സംവിധാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര നടത്തിയതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കണ്ട വൃത്തി തന്നെയാണ് തന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ചതെന്ന് ക്രിസ്റ്റൽ വിഡിയോയിൽ പറയുന്നു. ട്രെയിനിനുള്ളിലും സമാനമായ വൃത്തിയും അച്ചടക്കവും കാണാൻ സാധിച്ചു. സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദവും സുരക്ഷിതവുമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക വനിതാ കോച്ച് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.യാത്രക്കിടെ ട്രെയിനിനുള്ളിലെ താപനിലയും ഏറെ സുഖകരമായിരുന്നുവെന്ന് ക്രിസ്റ്റൽ പറഞ്ഞു. ‘മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, അതൊരു സമ്മർദമില്ലാത്ത അനുഭവമായിരുന്നു’ അവർ വ്യക്തമാക്കി. തിരക്ക് കുറവുള്ള സമയത്താണ് താൻ യാത്ര ചെയ്തതെന്നും ക്രിസ്റ്റൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യാത്ര വളരെ വേഗതയേറിയതും വൃത്തിയുള്ളതും എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമായിരുന്നു എന്നാണ് ക്രിസ്റ്റലിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. യാത്ര പൂർണ്ണമായും ആസ്വദിച്ചുവെന്നും ഹൈദരാബാദ് മെട്രോക്ക് 10ൽ 10 മാർക്ക് നൽകുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിലാണ് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഈ അനുഭവം ഇത്രത്തോളം സുഗമമാകുമായിരുന്നോ എന്ന് സംശയമാണെന്നും അവർ സമ്മതിച്ചു. തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ ട്രെയിനുകളിൽ ആളുകൾ കൂടുതലായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ‘ഇത്രയും നല്ലൊരു അനുഭവം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക’ ക്രിസ്റ്റൽ പറഞ്ഞു.
ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വിഡിയോ വൈറലായതോടെ, തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിലെ ഹൈദരാബാദ് മെട്രോ യാത്രയെക്കുറിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായ ചർച്ചകളും ആരംഭിച്ചു. തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ യാത്ര നല്ലതാണെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോൾ, തിരക്കേറിയ സമയത്തെ യാത്ര പ്രയാസകരമാകുമെന്ന് മറ്റു ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും വനിതാ കോച്ചിൽ പോലും തിരക്ക് കൂടുതലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കമന്റുകളുണ്ട്. അതേസമയം, തിരക്കേറിയ സമയത്തെ വിമർശനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തും പ്രതികരണങ്ങളുണ്ടായി. ലോകത്തെ എല്ലാ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെയും മെട്രോ സംവിധാനങ്ങളിൽ തിരക്ക് സാധാരണമാണെന്നും, ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മെട്രോയേക്കാൾ എത്രയോ മികച്ചതാണ് ഹൈദരാബാദ് മെട്രോ എന്നും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്.