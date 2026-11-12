ചരിത്രവും ആഡംബരവും ഒരുപോലെ സംഗമിക്കുന്ന വേദി; അനിരുദ്ധും കാവ്യയും വിവാഹത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗ്രീസിലെ ആഡംബര റിസോർട്ട്

ചരിത്രവും ആഡംബരവും ഒരുപോലെ സംഗമിക്കുന്ന വേദി; അനിരുദ്ധും കാവ്യയും വിവാഹത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗ്രീസിലെ ആഡംബര റിസോർട്ട്text_fields
സംഗീതസംവിധായകൻ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറും സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ഉടമകളിൽ ഒരാളുമായ കാവ്യ മാരനും വിവാഹിതരായി. നവംബർ 11ന് ഗ്രീസിലെ ഏഥൻസിലായിരുന്നു ആഡംബര വിവാഹം നടന്നത്. വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ അനിരുദ്ധ് തന്റെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരിക്കൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യം, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ’ എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെ '11.11' എന്ന് കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് താരം ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്.
ഏഥൻസിലെ പ്രശസ്തമായ 'ഫോർ സീസൺസ് അസ്റ്റിർ പാലസ് ഹോർടൽ' റിസോർട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു അതീവ രഹസ്യമായും ലളിതമായും വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. നടി രജനീകാന്തും ഭാര്യ ലത രജനീകാന്തും, തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിനും ഭാര്യ ദുർഗ സ്റ്റാലിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ മാത്രമാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഗ്രീസിലെത്തിയത്. നവംബർ 21ന് ചെന്നൈയിൽ വെച്ചായിരിക്കും വിവാഹ റിസപ്ഷൻ നടക്കുക. ഏജിയൻ കടലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വെള്ളയും ക്രീമും നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളാൽ അലങ്കരിച്ച ഓപ്പൺ എയർ മണ്ഡപത്തിലായിരുന്നു വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ.
ഗ്രീസിലെ വൗളിയഗ്മേനി പെനിൻസുലയിൽ ഏഥൻസിന്റെ തീരത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 30 ഹെക്ടർ വിസ്തൃതിയുള്ള ബീച്ച്ഫ്രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റാണ് ഫോർ സീസൺസ് അസ്റ്റിർ പാലസ് റിസോർട്ട്. 1960കളിൽ തന്നെ അമേരിക്കൻ പ്രഥമ വനിതയായിരുന്ന ജാക്വിലിൻ കെന്നഡി അടക്കമുള്ളവരുടെ ഇഷ്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇത്. പിന്നീട് നവീകരിച്ച് 2019ലാണ് ഇത് ഫോർ സീസണിന്റെ ഗ്രീസിലെ ആദ്യ ഹോട്ടലായി വീണ്ടും തുറന്നത്. അതിഥികൾക്കായി ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് ഹെലിപാഡ്, പ്രൈവറ്റ് ജെട്ടി, ആഡംബര ലിമോസിൻ സർവീസുകൾ എന്നിവയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
300ലധികം താമസ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഈ റിസോർട്ടിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി നിരവധി റൂമുകളും ബംഗ്ലാവുകളും ഉണ്ട്. 1960കളിലെ 'റിവേര ഗ്ലാമർ' പാരമ്പര്യം വിളിച്ചോതുന്ന ഏകാന്തവും ശാന്തവുമായ ബംഗ്ലാവുകളാണിത്. ആഡംബര ബംഗ്ലാവുകളിൽ ചിലതിൽ സ്വന്തമായി പ്രൈവറ്റ് പ്ലഞ്ച് പൂളുകളും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മികച്ച ഗ്രീക്ക്, ഇറ്റാലിയൻ, ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ വിളമ്പുന്ന ഒമ്പതോളം റെസ്റ്റോറന്റുകളും ബാറുകളും ഈ റിസോർട്ടിലുണ്ട്. ഇതിൽ മിഷെൻ സ്റ്റാർ ലഭിച്ച മെഡിറ്ററേനിയൻ റെസ്റ്റോറന്റും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ആഡംബരവും വിശാലതയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ആയിരക്കണക്കിന് ചതുരശ്രയടി വിസ്തൃതിയുള്ള 'ആരിയോൺ റോയൽ സ്യൂട്ട്', 'ആരിയോൺ റിവേര സ്യൂട്ട്' എന്നിവയും ഈ റിസോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഗ്രീക്ക് പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള സ്പാ ട്രീറ്റ്മെന്റ് റൂമുകൾ, പ്രൈവറ്റ് സ്പാ സ്യൂട്ടുകൾ, ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി സോൺ, ചൂടാക്കിയ ഇൻഡോർ പൂൾ എന്നിവ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ടെന്നീസ് കോർട്ടുകൾ, പാഡൽ കോർട്ട്, യോഗ, കോർ ട്രെയിനിങ്, സ്പിന്നിങ് ക്ലാസുകൾ എന്നിവക്കായി ഫുൾ ജിമ്മും സ്പോർട്സ് സെന്ററും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. വിവാഹശേഷം ദമ്പതികൾ ചെന്നൈയിൽ തിരിച്ചെത്തി റിസപ്ഷൻ ചടങ്ങുകൾക്കായുള്ള തയാറെടുപ്പുകളിലാണ്. സംഗീത ലോകവും സിനിമാ ലോകവും ഒന്നടക്കം ആഘോഷമാക്കുന്ന വിശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും തരംഗമായിരിക്കുന്നത്.