ലിയോനാർഡോ ഡി കാപ്രിയോ സ്വന്തമാക്കിയ 104 ഏക്കർ സ്വകാര്യ ദ്വീപ് ഇനി മുതൽ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം

ലിയോനാർഡോ ഡി കാപ്രിയോ സ്വന്തമാക്കിയ 104 ഏക്കർ സ്വകാര്യ ദ്വീപ് ഇനി മുതൽ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രംtext_fields
പ്രകൃതിയെ ജീവനുതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ലോകപ്രശസ്ത ഹോളിവുഡ് താരം ലിയോനാർഡോ ഡി കാപ്രിയോ തന്റെ സ്വപ്നതുല്യമായ പദ്ധതിക്കായി 2005-ൽ ബെലീസിലെ 'ബ്ലാക്കാഡോർ കേയ' എന്ന 104 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള സ്വകാര്യ ദ്വീപ് 1.75 ദശലക്ഷം ഡോളർ നൽകി സ്വന്തമാക്കിയ സംഭവം ഏറെ കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഒന്നാണ്.
കേവലം ആഡംബരങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു അവധിക്കാല സങ്കേതം എന്നതിലുപരി വർഷങ്ങളായി നശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവിടത്തെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യമാണ് അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ മുൻനിർത്തിയത്. കരീബിയൻ കടലിലെ മാന്ത്രിക സൗന്ദര്യമുള്ള ഈ ചെറിയ ദ്വീപ്, 2004-ൽ താരം അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ പുറമേ കാണുന്നതുപോലെ കേവലം ഒരു ഉഷ്ണമേഖലാ പറുദീസയായിരുന്നില്ല അവിടമെന്നും അമിതമായ മത്സ്യബന്ധനവും മണ്ണൊലിപ്പും സസ്യങ്ങളുടെ നാശവും കാരണം ആ ദ്വീപ് കടുത്ത പാരിസ്ഥിതിക തകർച്ചയെ നേരിടുകയായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി.
ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രകൃതിക്ക് കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം പണിയാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പൂർണമായും സൗരോർജ്ജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 36 റിസോർട്ട് ബംഗ്ലാവുകളും, സീറോ വേസ്റ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അടങ്ങിയ 36 ബീച്ച് വില്ലകളും ഇവിടെ നിർമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
തുടക്കത്തിൽ 2018-ഓടെ സഞ്ചാരികൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കടലിൽ നിർമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചില ഘടനകൾ സമുദ്രജീവികളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ള വിമർശനങ്ങളും താഴ്ന്ന കിടക്കുന്ന ഈ ദ്വീപിൽ വലിയ നിർമാണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാരണം ഈ സ്വപ്ന പദ്ധതി ഇതുവരെയും യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടില്ല. പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിനിന്നുകൊണ്ടുള്ള ആഡംബര ടൂറിസം എന്ന ആശയം വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും പലതടസ്സങ്ങൾ കാരണം ഈ സ്വപ്ന പദ്ധതി ഇപ്പോഴും പൂർണതയിലെത്താതെ തുടരുകയാണ്.