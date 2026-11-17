സഞ്ചാരികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; താജ്മഹൽ കാണാൻ പണം വേണ്ട! ഇന്ത്യക്കാർക്കും വിദേശികൾക്കും ഈ ദിവസം സൗജന്യ പ്രവേശനംtext_fields
ആഗ്ര: ലോക പൈതൃക വാരാഘോഷത്തിന് (World Heritage Week) തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് നവംബർ 19 വ്യാഴാഴ്ച താജ്മഹൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗ്രയിലെ എല്ലാ കേന്ദ്ര സംരക്ഷിത സ്മാരകങ്ങളിലും സന്ദർശകർക്ക് സൗജന്യ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുമെന്ന് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എ.എസ്.ഐ) അറിയിച്ചു. സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും ഒരുപോലെ ഈ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകും.
നവംബർ 19 മുതൽ 25 വരെയാണ് ലോക പൈതൃക വാരം ആചരിക്കുന്നത്. പൈതൃക സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ അവബോധം വളർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആഘോഷത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ കേന്ദ്ര സംരക്ഷിത സ്മാരകങ്ങളിലും പുരാവസ്തു കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രവേശന ഫീസ് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
താജ്മഹൽ, ആഗ്ര കോട്ട (Agra Fort), ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രി (Fatehpur Sikri), സിക്കന്ദ്രയിലെ അക്ബറിന്റെ ശവകുടീരം, ഇത്മാദ്-ഉദ്-ദൗള, മെഹ്താബ് ബാഗ് തുടങ്ങി ആഗ്രയിലെ എല്ലാ എ.എസ്.ഐ സംരക്ഷിത സ്മാരകങ്ങളിലും നവംബർ 19ന് ടിക്കറ്റില്ലാതെ പ്രവേശിക്കാം. എന്നാൽ, താജ്മഹൽ സമുച്ചയത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സൗജന്യമാണെങ്കിലും, ഉള്ളിലെ പ്രധാന ശവകുടീരത്തിൽ (Main Mausoleum) പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിശ്ചിത ഫീസായ 200 രൂപ നൽകണമെന്ന് ആഗ്രയിലെ എ.എസ്.ഐ സൂപ്രണ്ടിങ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഡോ. സ്മിത കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. പൈതൃക വാരത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്മാരകങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പ്രദർശനങ്ങളും, സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കായി വിവിധ മത്സരങ്ങളും എ.എസ്.ഐ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
സന്ദർശകരുടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി താജ്മഹൽ സമുച്ചയത്തിൽ പുതിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. താജ്മഹൽ വളപ്പിലെ നിരീക്ഷണ പരിധിയിൽ വരാത്ത ഇടങ്ങളിൽ 360-ഡിഗ്രി സിസിടിവി കാമറകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആധുനിക നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും. ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡുകളെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യേക തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ അധികൃതർ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും അറിയിച്ചു.
യുനെസ്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും നവംബർ 19 മുതൽ 25 വരെയാണ് ലോക പൈതൃക വാരം ആചരിക്കുന്നത്. ചരിത്രസ്മാരകങ്ങളുടെയും സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുക, വരുംതലമുറക്ക് ഇവയുടെ പ്രാധാന്യം പകർന്നുനൽകുക എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യയിൽ എ.എസ്.ഐയുടെ കീഴിൽ 3,600ലധികം സംരക്ഷിത സ്മാരകങ്ങളാണുള്ളത്.
മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ഷാജഹാൻ തന്റെ പത്നി മുംതാസ് മഹലിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം 1631നും 1648നും ഇടയിൽ നിർമ്മിച്ച താജ്മഹൽ 1983ലാണ് യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. ആഗ്ര കോട്ടയും (1983), ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രിയും (1986) യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. ലോക പൈതൃക ദിനം (ഏപ്രിൽ 18), ലോക പൈതൃക വാരത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം (നവംബർ 19), അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം (മാർച്ച് 8), ഷാജഹാന്റെ ഉറൂസ് (Urse) നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വർഷത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ എ.എസ്.ഐ സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശന ഫീസിൽ ഇളവ് നൽകാറുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ പ്രാർത്ഥനക്കായി താജ്മഹൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അടച്ചിടാറാണ് പതിവ്.