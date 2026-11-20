ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറി ഇനി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധന ഉണ്ട്text_fields
ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നല്ലൊരു സ്റ്റോറി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിപ്ലേകളും ലൈക്കുകളും കിട്ടിത്തുടങ്ങുമ്പോളാണ് അതിലൊരു തെറ്റുകാണുന്നത്. സ്റ്റോറി ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ വന്ന ലൈക്കുകളും വ്യസും പോവും. എന്നാൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണോ? എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അതിലെ തെറ്റുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന അപ്ഡേറ്റുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം.
പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സ്റ്റോറികളിൽ അക്ഷരത്തെറ്റോ മറ്റു പിഴവുകളോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഇനി സ്റ്റോറി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. നിലവിലുള്ള വ്യൂസും ലൈക്കുകളും റിപ്ലൈകളും നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ സ്റ്റോറികൾ എഡിറ്റ് പുതിയ ഫീച്ചർ സഹായിക്കും.
ഇൻസ്റ്റഗ്രാം മേധാവി ആദം മൊസേരി ബുധനാഴ്ച പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഈ അപ്ഡേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സ്റ്റോറി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉടൻ അക്ഷരത്തെറ്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്കായാണ് ഈ ഫീച്ചർ. വ്യൂസോ ലൈക്കുകളോ റിപ്ലൈകളോ നഷ്ടപ്പെടാതെ 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ടെക്സ്റ്റ്, മ്യൂസിക്, സ്റ്റിക്കറുകൾ, ഡ്രോയിംഗുകൾ എന്നിവ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം.
എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം
- പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റോറി തുറക്കുക
- താഴെ വലത് മൂലയിലുള്ള three-dot menu മെനുവിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക
- അതിൽ നിന്ന് Edit Story തിരഞ്ഞെടുത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം
സ്റ്റോറിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണെന്ന് കാണുന്നവരെ അറിയിക്കുന്നതിനായി എഡിറ്റഡ് എന്ന ലേബൽ സ്റ്റോറിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. കൂടാതെ, പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അവസാനിക്കും.
എഡിറ്റിങ് സൗകര്യത്തിനൊപ്പം സ്റ്റോറികൾ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കാനുള്ള പുതിയ ടൂളുകളും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ ഫോണ്ടുകളും നിറങ്ങളുമുള്ള അധിക സ്റ്റിക്കർ ഓപ്ഷനുകൾ, സ്റ്റോറി കമ്പോസറിൽ പുതിയ ബ്ലർ, ഗ്രേഡിയന്റ് പശ്ചാത്തലങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവയാണവ.