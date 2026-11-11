‘എഐ ഉപയോഗിച്ച് സമയം ലാഭിക്കാം, സ്വകാര്യതയിൽ മാറ്റമില്ല’; വാട്സ്ആപ്പിനെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുമെന്ന് സിഇഒ കുനാൽ ഷാ

‘എഐ ഉപയോഗിച്ച് സമയം ലാഭിക്കാം, സ്വകാര്യതയിൽ മാറ്റമില്ല’; വാട്സ്ആപ്പിനെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുമെന്ന് സിഇഒ കുനാൽ ഷാtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ചാറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ബിൽ പേയ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയും എ.ഐ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കളുടെ സമയം ലാഭിച്ചും വാട്സ്ആപ്പിനെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുമെന്ന് സി.ഇ.ഒ കുനാൽ ഷാ. വ്യക്തിഗത സന്ദേശങ്ങളും കാളുകളും എൻഡ് ടു എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ സുരക്ഷയിൽ തുടരുമെന്നും സ്വകാര്യതയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഈ വർഷം ജൂണിൽ മെറ്റയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാട്സ്ആപ്പിന്റെ ആഗോള മേധാവിയായി ചുമതലയേറ്റ കുനാൽ ഷാ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി ഉപയോക്താക്കളുമായി സംവദിച്ച് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവരികയാണെന്ന് എക്സിലെ കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.
പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പം നിലനിർത്താനും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വാട്സ്ആപ്പിലൂടെ തന്നെ ചെയ്യാനും സഹായിക്കണമെന്നാണ് ഉപയോക്താക്കളുടെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആശയവിനിമയം കൂടുതൽ സമ്പന്നമാക്കുകയാണ് ആദ്യ ലക്ഷ്യം. വോയ്സ് മെസേജുകൾ, ഗ്രൂപ്പുകൾ, സ്റ്റിക്കറുകൾ, വിഡിയോ എന്നിവ കൂടുതൽ ലളിതവും ആകർഷകവുമാക്കും. ചാറ്റുകൾക്കിടെ തുടങ്ങുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാൻ മറ്റ് ആപ്പുകളിലേക്ക് മാറേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം.
ബിൽ അടക്കുക, പണം കടം വാങ്ങുക, യാത്രക്കിടെ ബന്ധം നിലനിർത്തുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചാറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ സാധ്യമാക്കാൻ സാമ്പത്തിക സേവന, ടെലികോം പങ്കാളികളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും ഷാ പറഞ്ഞു.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ബുക്കിങ്ങുകളും അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകളും മറന്നുപോകാതെ ക്രമീകരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം.
ഫിൻടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ക്രെഡിന്റെ സ്ഥാപകനായ കുനാൽ ഷായെ ജൂണിലാണ് മെറ്റ വാട്സ്ആപ്പിന്റെ ആഗോള മേധാവിയായി നിയമിച്ചത്. 2019 മുതൽ ഈ പദവി വഹിച്ചിരുന്ന വിൽ കാത്കാർട്ടിന് പകരക്കാരനായാണ് അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റത്.