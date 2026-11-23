ഔട്ട്ലുക്ക് മുതൽ ഐക്ലൗഡ് വരെ; ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലെ തുടർ തകരാറുകൾക്ക് കാരണമെന്ത്?text_fields
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസത്തിനിടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രധാന ഡിജിറ്റൽ, ഗതാഗത, ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനങ്ങളെ ബാധിച്ച തുടർച്ചയായ തകരാറുകൾ ആശങ്കക്കും നിരവധി ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക് നിലച്ചതോടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇമെയിൽ സേവനം നഷ്ടമായി.
തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അമേരിക്കൻ വ്യോമഗതാഗത നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിലുണ്ടായ തകരാറിനെത്തുടർന്ന് എഫ്എഎ രാജ്യവ്യാപകമായി വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചു. ഇത് ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരെ കുടുക്കി. തിങ്കളാഴ്ചയായപ്പോഴേക്കും ചേസ്, ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്ക, വെൽസ് ഫാർഗോ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ബാങ്കുകളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാതെയായി.
ചൊവ്വാഴ്ച ആപ്പിൾ ഐക്ലൗഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്കും സമാനമായ തടസ്സം നേരിട്ടു. ഇതിനിടെ യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസിന്റെയും നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസിയുടെയും സംവിധാനങ്ങളിലും തകരാറുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം കേവലം യാദൃച്ഛികമാണോ അതോ ഇതിന് പിന്നിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ? സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലുൾപ്പെടെ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത്.
ഈ തകരാറുകൾക്ക് പിന്നിൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയോ സൂപ്പർ ഇന്റലിജൻസോ അല്ലെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും, ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്രട്ടറി മാർക്ക്വെയ്ൻ മുള്ളിൻ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ടെലിവിഷനിൽ നടത്തിയ പരാമർശം ശ്രദ്ധേയമായി. ഞാൻ ടെക് വ്യവസായ രംഗത്തുള്ളവരുമായി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. പേര് വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട അല്ല, അത് ഇലോൺ അല്ല സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ അതീവ പ്രാവീണ്യമുള്ള ഒരാളോട് ഈ വ്യത്യസ്ത തകരാറുകൾക്കെല്ലാം കാരണമെന്തായിരിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചു. അത് എസ്.ഐ ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി എന്ന് മാർക്ക്വെയ്ൻ മുള്ളിൻ ഫോക്സ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ഈ സംഭവങ്ങളെ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളായി വിലയിരുത്തേണ്ടതില്ലെന്നാണ് യുഎസ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിലപാട്. ഇവ തികച്ചും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണെന്നും പിന്നിൽ യാതൊരു ബാഹ്യ ഇടപെടലുമില്ലെന്നും സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി. വലിയ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം തകരാറുകൾ സ്വാഭാവികമാണെന്നായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം. അതേസമയം, സൂപ്പർ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യയാകാം ഈ തകരാറുകൾക്ക് പിന്നിലെന്ന മാർക്ക്വെയ്ൻ മുള്ളിന്റെ പ്രസ്താവന പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിലവിലെ തകരാറുകൾ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളല്ലെന്നാണ് അധികൃതരുടെ നിലപാട്. ഇതൊരു സൈബർ ആക്രമണമല്ലെന്ന് 98 ശതമാനം ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും. ആരും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. സംശയാസ്പദമായ ട്രാഫിക്കോ ലക്ഷണങ്ങളോ കാണാനില്ല് മുള്ളിൻ വ്യക്തമാക്കി. യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങളായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്തതും സോഫ്റ്റ്വെയർ ബഗ് മൂലമുണ്ടായ താൽക്കാലിക തടസ്സളുമൊക്കെയാണ്.
സൈബർ കുറ്റവാളികളല്ല ഇതിന് പിന്നിലെന്ന വാർത്ത ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസത്തിന് പകരം കൂടുതൽ ആശങ്കയാണ് നൽകുന്നത്. ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങേയറ്റം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളിയെന്ന് സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് പോലെ, ബിസിനസ്സ്, ബാങ്കിംഗ്, യാത്ര, ക്ലൗഡ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളെ തകർക്കാൻ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത എഐ ഏജന്റുകൾക്കോ എഐ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാക്കർമാർക്കോ സാധിക്കുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല. ഈ ആഴ്ചയിലെ തടസ്സങ്ങൾ ഭാവിയിലെ വലിയ പ്രതിസന്ധികളുടെ സൂചനയാകാമെന്ന് വിദഗ്ധർ കരുതുന്നു. നിയന്ത്രണം വിടുന്ന എഐ ഏജന്റുകൾ ഇപ്പോൾ ചാറ്റ്ബോട്ടുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. പുറത്തുനിന്നുള്ള ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണമല്ല, മറിച്ച് സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളുടെ അമിത സങ്കീർണതയും എഐ യുഗത്തിലെ അതിവേഗ മാറ്റങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് പിന്നിൽ.