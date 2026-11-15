മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നിശ്ചലം, വ്യോമപാത തകരാർ, ചൈനീസ് ചാരവനിത; അമേരിക്കയിൽ 'അന്യഗ്രഹജീവിയോ'?text_fields
വാഷിംഗ്ടൺ: സിലിക്കൺ വാലിയിലെ ഒരു എ.ഐ ശതകോടീശ്വരന്റെ വിവാഹേതര ബന്ധവും ചൈനീസ് ചാരവനിതയുമായുള്ള അടുപ്പവും സൃഷ്ടിച്ച വിവാദങ്ങൾ, ആഗോളതലത്തിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജോലിയെ ബാധിച്ച മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തകരാർ, ഒടുവിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് അമേരിക്കയിലെ മുഴുവൻ വിമാനങ്ങളും അടിയന്തരമായി നിലത്തിറക്കാൻ അധികൃതർ ഉത്തരവിട്ട സംഭവം—അമേരിക്കൻ ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തികച്ചും വിചിത്രവും ആശങ്കാജനകവുമായ ഒരാഴ്ചയായിരുന്നു കടന്നുപോയത്. രാജ്യത്തെവിടെയോ എന്തോ വലിയ തകരാർ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രതീതിയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇതിനൊപ്പം വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന മറ്റ് അസാധാരണ സംഭവങ്ങളും ആശങ്ക കൂട്ടി; ന്യൂ ഓർലിയൻസിൽ ടാങ്കർ കപ്പലിടിച്ച് ക്രൂയിസ് ബോട്ട് മറിഞ്ഞതും, ബ്രിട്ടനിലെ യു.എസ് വ്യോമതാവളത്തിന് മുകളിൽ ദുരൂഹമായ ഡ്രോണുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതും, ഒഹായോയിലെ എഥനോൾ പ്ലാന്റിന് സമീപം ബോംബ് കണ്ടെത്തിയതും ജനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഭീതി പടർത്തി. ഇതോടെ അമേരിക്കൻ ഭീതികളെ എന്നും തന്റെ എഴുത്തുകളിലൂടെ തുറന്നുകാട്ടിയ പ്രശസ്ത ഹൊറർ നോവലിസ്റ്റ് സ്റ്റീഫൻ കിംഗ് തന്റെ തനതായ ശൈലിയിൽ 'എക്സി'ൽ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെ: 'അന്യഗ്രഹജീവികൾ ഭൂമിയിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് വിമാനങ്ങൾ നിലത്തിറക്കിയതിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ കാരണം. ലോകമെമ്പാടും പരിഭ്രാന്തി പരത്താൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല'.
സൈബർ ആക്രമണമോ അതോ സാങ്കേതിക പിഴവോ?
വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ യാത്രക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഉയർന്നത് ഇതൊരു സൈബർ ആക്രമണമാണോ എന്ന ഭയമായിരുന്നു. ന്യൂവാർക്ക് ലിബർട്ടി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിയ 68-കാരനായ ചക്ക് അമാസിയോ തന്റെ ആശങ്ക പങ്കുവെച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. 'വളരെ വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇക്കാലത്ത് യുദ്ധങ്ങൾ ബോംബുകൾ കൊണ്ടല്ല നടത്തുന്നത്; വ്യോമപാതയോ പവർ ഗ്രിഡോ നിശ്ചലമാക്കിയാൽ മതി, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ തകർക്കാൻ കഴിയും'. മിനിയാപൊലിസിൽ നിന്നുള്ള 34-കാരിയായ മാക്സിൻ ഗുസ്താഫ്സണും സമാനമായ ഭീതിയാണ് പങ്കുവെച്ചത്. 'ഇതൊരു സൈബർ ആക്രമണമാണോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിച്ചുപോകും. പല കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ല'.
എന്നാൽ സൈബർ ആക്രമണമോ അട്ടിമറിയോ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും മൈക്രോസോഫ്റ്റും വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ സംവിധാനത്തിൽ നടത്തിയ സാങ്കേതിക നവീകരണം പഴഞ്ചൻ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാവാതെ വന്നതാണ് ആശയവിനിമയത്തിലും റഡാറിലും തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇതാണ് നാല് മണിക്കൂറിലധികം വിമാനങ്ങൾ നിലത്തിറക്കാൻ കാരണമായത്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെയോടെ വിമാന സർവീസുകൾ സാധാരണ നിലയിലായിത്തുടങ്ങിയെന്നും ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടെ പൂർണമായും പഴയപടിയാകുമെന്നും എഫ്.എ.എ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ബ്രയാൻ ബെഡ്ഫോർഡ് അറിയിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് കപ്പാസിറ്റി നവീകരണത്തിനിടെയുണ്ടായ പിഴവാണ് ആഗോളതലത്തിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ബാധിച്ച തടസ്സത്തിന് കാരണമായതെന്നും സേവനങ്ങൾ പൂർണമായും പുനഃസ്ഥാപിച്ചതായും മൈക്രോസോഫ്റ്റും വ്യക്തമാക്കി.
കാലഹരണപ്പെട്ട എയർ ട്രാഫിക് സംവിധാനം നവീകരിക്കാൻ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ അധിക ഫണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ഷോൺ ഡഫി രംഗത്തെത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷം കോൺഗ്രസ് അനുവദിച്ച 12.5 ബില്യൺ ഡോളർ ഉപയോഗിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ചെമ്പ് വയറുകൾ മാറ്റി ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ 30 ബില്യൺ ഡോളർ കൂടി വേണമെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ നിലപാട്.
പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലെ മനുഷ്യത്വവും നർമവും
സാങ്കേതികവിദ്യ കൈവിട്ട ദിവസങ്ങളിലും വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കണ്ട മനുഷ്യത്വപരമായ ഇടപെടലുകൾ യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി. ഷാർലറ്റ് ഡഗ്ലസ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നാല് മണിക്കൂറോളം വിമാനത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകൻ കോർബിൻ വാഷർ, കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നിട്ടും യാത്രക്കാർക്ക് വെള്ളവും ലഘുഭക്ഷണവും നൽകി ചേർത്തുപിടിച്ച അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസ് ജീവനക്കാരെ പ്രശംസിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കുള്ള 24 മണിക്കൂർ യാത്ര മുടങ്ങി ന്യൂവാർക്ക് വിമാനത്താവളത്തിലെ ഹീറ്റിംഗ് വെന്റിന് സമീപം ഉറങ്ങിയ കരോലിൻ റൂയിസ് എന്ന യാത്രക്കാരി തുടർച്ചയായ രണ്ട് ദിവസവും സാങ്കേതികവിദ്യ തന്നെ ചതിച്ചതായി തമാശരൂപേണ പറഞ്ഞു. എങ്കിലും, തലേദിവസം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ തകരാറിലായത് കാരണം തനിക്ക് ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒരു 'ഫ്രീ ഡേ' (അവധി) ലഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷവും അവർ മറച്ചുവെച്ചില്ല.