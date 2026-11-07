മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ടെൻഷൻ വേണ്ട! അൺലിമിറ്റഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ച് റിലയൻസ് ജിയോ

മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ടെൻഷൻ വേണ്ട! അൺലിമിറ്റഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ച് റിലയൻസ് ജിയോtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ടെലികോം രംഗത്ത് തരംഗമായ റിലയൻസ് ജിയോ പുതിയ '3-വർഷ അൺലിമിറ്റഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി പ്ലാൻ' അവതരിപ്പിച്ചു. 10,000 രൂപ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഈ പ്ലാനിലൂടെ വരിക്കാർക്ക് തുടർച്ചയായി 3 വർഷത്തേക്ക് (36 മാസം) ടെലികോം, ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാം. ഓരോ മാസമോ/വർഷമോ റീച്ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായിട്ടാണ് ജിയോ ഈ ദീർഘകാല പ്ലാൻ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ജിയോ ട്രൂ 5G ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ അതിവേഗ അൺലിമിറ്റഡ് 5G ഡാറ്റയും പ്രതിദിനം 2.5 GB ഹൈ-സ്പീഡ് 4G ഡാറ്റ.യും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കുകളിലേക്കും അൺലിമിറ്റഡ് സൗജന്യ വോയ്സ് കോളുകൾ, പ്രതിദിനം 100 സൗജന്യ എസ്.എം.എസുകൾ എന്നിവ പ്ലാനിലൂടെ ലഭിക്കും.
കണക്റ്റിവിറ്റി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ നിരവധി ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളും ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി ലഭിക്കും. ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ മൊബൈൽ + ഹോളിവുഡ് പാക്കേജ് വഴി തത്സമയ കായിക മത്സരങ്ങൾ, ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾ, ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ഒറിജിനലുകൾ എന്നിവ കാണാം. കൂടാതെ, ഡിസൈനിങ്ങിനും ക്രിയേറ്റീവ് ജോലികൾക്കുമായി 12 മാസത്തേക്ക് കാൻവ പ്രോ ലൈറ്റ് (Canva Pro Lite) സൗജന്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും ലഭിക്കും. ഫോട്ടോകളും മറ്റ് പ്രമാണങ്ങളും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ 50 GB സൗജന്യ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജും പ്ലാനിൽ ലഭ്യമാണ്.
2026 നവംബർ 7 മുതൽ രാജ്യത്തുടനീളം ഈ പ്ലാൻ ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങും. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മൈജിയോ (MyJio) ആപ്പ്, ജിയോ.കോം ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്, ജിയോ സ്റ്റോറുകൾ, മറ്റ് റീച്ചാർജ് കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ വഴി പ്ലാൻ റീച്ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.