ഇന്ത്യൻ ഗവേഷകർക്ക് സൗജന്യ ചാറ്റ് ജി.പി.ടി പ്ലസ് ഓഫറുമായി ഓപൺ എ.ഐtext_fields
ഗവേഷകർക്ക് സന്തോഷവാർത്തയുമായി നിർമിതബുദ്ധി രംഗത്തെ അതികായരായ ഓപൺ എ.ഐ. ഇന്ത്യയിലെ അർഹരായ അക്കാദമിക് ഗവേഷകർക്ക് 12 മാസത്തേക്ക് സൗജന്യമായി ചാറ്റ് ജി.പി.ടി പ്ലസ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് കമ്പനി ഒരുക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രം, ഗണിതം, എൻജിനീയറിങ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ഗവേഷണത്തിന് കൂടുതൽ വേഗവും മികവും നൽകുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
ഈ പദ്ധതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ ഗവേഷകസംഘത്തിനും മൂന്ന് ചാറ്റ് ജി.പി.ടി പ്ലസ് അക്കൗണ്ടുകൾ വീതം ലഭിക്കും. പ്രധാന ഗവേഷകനു പുറമെ മറ്റ് രണ്ട് സഹ ഗവേഷകർക്കും ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഗവേഷണത്തിനുള്ള കോഡുകൾ തയാറാക്കുക, പിഴവുകൾ കണ്ടെത്തുക, പ്രബന്ധങ്ങളും ഗവേഷണ ഗ്രാന്റിനുള്ള അപേക്ഷകളും തയാറാക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലും എ.ഐയുടെ സഹായം തേടാം. അർഹരായ ഗവേഷകർക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് അപേക്ഷിക്കാം. ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളുടെ രചയിതാകണം എന്ന് നിബന്ധനയുണ്ട്. പുതിയ അപേക്ഷകൾ നവംബർ 30 മുതൽ സ്വീകരിക്കും.