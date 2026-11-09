ഇനി എ.ഐയോട് മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാം! വിഡിയോ കോളുമായി മെറ്റയുടെ ‘മ്യൂസ്’text_fields
എ.ഐയോട് എന്ത് സംശയം ചോദിച്ചാൽ മറുപടി ലഭിക്കും. എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എഴുതിത്തരും. എന്നാൽ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ എ.ഐയുമായി മുഖാമുഖം സംസാരിക്കാനായാലോ? വെറുമൊരു ശബ്ദമോ ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങളോ മാത്രമല്ല, മുഖഭാവങ്ങളും കൈയാംഗ്യങ്ങളുമുള്ള ഡിജിറ്റൽ അവതാരവുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് മെറ്റ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ പുതിയ പേഴ്സണൽ എ.ഐ അസിസ്റ്റന്റായ മ്യൂസിലാണ് ഈ മാറ്റം.
ഇതുവരെ വാട്സാപ്പിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുമൊക്കെ പരിചയിച്ച മെറ്റ എ.ഐയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് മ്യൂസ്. ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതിനപ്പുറം ഉപയോക്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസിലാക്കി ജോലികൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പേഴ്സണൽ എ.ഐ ഏജന്റാണിത്. ഇപ്പോഴിതാ ശബ്ദസംഭാഷണത്തിനൊപ്പം തത്സമയം ചലിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ അവതാരവുമായി വിഡിയോ കോളിലൂടെ സംസാരിക്കാനും സാധിക്കും.
സംസാരിക്കുക മാത്രമല്ല, മുഖഭാവങ്ങളും മാറും!
മ്യൂസിന്റെ പുതിയ ഫീച്ചറിലെ ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ കാര്യം അതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ അവതാരമാണ്. സംസാരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ചുണ്ടുകളുടെ ചലനവും മുഖഭാവങ്ങളും ആംഗ്യങ്ങളുമൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി മാറും. ഒരു മനുഷ്യനുമായി വീഡിയോ കോളിൽ സംസാരിക്കുന്ന അനുഭവം നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം.ഇതിനായി Muse Realtime Voice, Muse Realtime Avatar എന്നീ സാങ്കേതികവിദ്യകളാണ് മെറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സംസാരിക്കുന്നതിനൊപ്പം അവതാരത്തിന്റെ ശബ്ദവും ചലനങ്ങളും തമ്മിൽ കൃത്യമായ ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും. ഉപയോക്താവിന് താൽപര്യമുള്ള രീതിയിൽ അവതാരത്തിന്റെ രൂപവും ശബ്ദവും മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്. നൂറുകണക്കിന് ശബ്ദശൈലികളിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
വിഡിയോ അവതാരം കാണാൻ താൽപര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ശബ്ദം മാത്രമായി സംഭാഷണം തുടരാനും കഴിയും. സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എ.ഐയുടെ മറുപടി തടസ്സപ്പെടുത്തി പുതിയ കാര്യം ചോദിക്കാനും സാധിക്കും.
ജോലിയും ചെയ്തുതരും!
മ്യൂസിനെ സാധാരണ ചാറ്റ്ബോട്ടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രവർത്തനശേഷിയാണ്. വെറുതെ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനപ്പുറം ഉപയോക്താവിനുവേണ്ടി പല ജോലികളും ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും.വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുക, വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില താരതമ്യം ചെയ്യുക, ഓൺലൈൻ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക, ഇമെയിലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മ്യൂസിന് കഴിയും. യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതു മുതൽ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതുവരെയുള്ള ജോലികളിലും സഹായിക്കാം.മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിച്ച ശേഷം ആപ്പ് അടച്ചാലും അത് പശ്ചാത്തലത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നതാണ്. ജോലി പൂർത്തിയാകുമ്പോഴോ ഉപയോക്താവിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമായി വരുമ്പോഴോ അറിയിപ്പ് നൽകും.
ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മറക്കില്ല!
ഉപയോക്താവിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും മുൻഗണനകളും ആവശ്യങ്ങളും ഓർത്തുവെക്കാനുള്ള സംവിധാനവും മ്യൂസിലുണ്ട്. അതായത് ഓരോ തവണയും പുതിയതായി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടിവരില്ല.ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാൾക്ക് പ്രത്യേക ഭക്ഷണരീതിയോടാണ് താൽപര്യമെന്ന് മ്യൂസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഭക്ഷണക്രമം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതും പരിഗണിക്കാം. യാത്രാ താൽപര്യങ്ങൾ, വ്യക്തിപരമായ മുൻഗണനകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ഓർത്തുവെച്ച് കൂടുതൽ പ്രസക്തമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകാനാണ് ഈ സംവിധാനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.ടെക്സ്റ്റ്, ചിത്രങ്ങൾ, വീഡിയോകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മ്യൂസിന് കഴിയും.
പണമിടപാടുകൾക്കും സന്ദേശങ്ങൾക്കും അനുമതി വേണം
ഉപയോക്താവിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന എ.ഐ സംവിധാനമായതിനാൽ സുരക്ഷയ്ക്കും മെറ്റ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. ഇ-മെയിൽ അയക്കുക, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടികൾക്ക് മുൻപ് ഉപയോക്താവിന്റെ അനുമതി തേടും.മ്യൂസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക വെർച്വൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനവും മെറ്റ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉപയോക്താവിന്റെ വിവരങ്ങളും കണക്റ്റ് ചെയ്ത സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള ആക്സസും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്.എ.ഐ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി Meta Video Seal എന്ന ഡിജിറ്റൽ വാട്ടർമാർക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിലെ സേവനം 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്കായി മാത്രമാണ്.
ഇന്ത്യയിലെത്താൻ കാത്തിരിക്കണം
നവംബർ 5 മുതലാണ് മ്യൂസിന്റെ പുതിയ വോയ്സ്, അവതാർ സൗകര്യങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ ലഭ്യമാക്കിത്തുടങ്ങിയത്. iOS, ആൻഡ്രോയിഡ്, വെബ്, മാക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ Muse ആപ്പ് വഴിയാണ് നിലവിൽ ഈ സേവനം ഉപയോഗിക്കാനാകുക. ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോൾ ലഭ്യമാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ മെറ്റ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടില്ല.വരാനിരിക്കുന്ന മെറ്റയുടെ എഐ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകളിലും Muse Charm എന്ന പുതിയ വെയറബിൾ ഉപകരണത്തിലും വോയ്സ് സംവിധാനമെത്തിക്കാനും കമ്പനിക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്.
നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി നൽകുന്ന ഒരു ചാറ്റ്ബോട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസിലാക്കി ജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും സംസാരത്തിനിടെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ സഹായിയിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് മ്യൂസിലൂടെ മെറ്റ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എ.ഐയുടെ അടുത്ത ഘട്ടം വെറുതെ സംസാരിക്കുന്നതിലല്ല, നമുക്കുവേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുതീർക്കുന്നതിലാണെന്ന സൂചന കൂടിയാണിത്.