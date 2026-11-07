ഓഹരികളുടെ 99 ശതമാനവും ജീവകാരുണ്യത്തിന്: ചർച്ചയായി മാർക്ക് സക്കർബർഗും പ്രിസില്ലയും മകൾക്കയച്ച കത്ത്

ഓഹരികളുടെ 99 ശതമാനവും ജീവകാരുണ്യത്തിന്: ചർച്ചയായി മാർക്ക് സക്കർബർഗും പ്രിസില്ലയും മകൾക്കയച്ച കത്ത്text_fields
മെറ്റ സി.ഇ.ഒ മാർക്ക് സക്കർബർഗും ഭാര്യ പ്രിസില്ല ചാനും തങ്ങളുടെ മൂത്ത മകൾക്കയച്ച കത്താണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാവുന്നത്. കത്തിൽ സക്കർബർഗും ഭാര്യയും തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള മെറ്റ ഓഹരികളുടെ 99 ശതമാനവും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. തങ്ങളുടെ മൂത്ത മകൾ മാക്സിമയുടെ ജനനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 2015ലാണ് ഇരുവരും ഈ ഓപ്പൺ ലെറ്റർ എഴുതിയത്. കേവലം ധനം ദാനം ചെയ്യുക എന്നതിലുപരി, വരുംതലമുറകൾക്കായി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിലൂടെ അവർ മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.
രോഗങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്യുക, വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യത വ്യാപിപ്പിക്കുക, സാമൂഹിക സമത്വം ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു കത്തിൽ ദമ്പതികൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. രോഗബാധിതരെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾക്കായി സമൂഹം നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വരുന്ന നൂറുകൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ മിക്ക രോഗങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാനോ പൂർണ്ണമായി ഭേദമാക്കാനോ നമുക്ക് സാധിച്ചേക്കും. ഒരു മനുഷ്യന് എത്രത്തോളം മഹത്തരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിന്റെ അതിരുകൾ ഭേദിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
വിദ്യാഭ്യാസം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജം, സംരംഭകത്വം എന്നിവയിലൂടെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം. ഏത് രാജ്യത്തോ കുടുംബത്തിലോ ജനിച്ചു എന്നതനുസൃതമായിട്ടല്ലാതെ, എല്ലാവർക്കും അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ദാരിദ്ര്യവും വിശപ്പും തുടച്ചുനീക്കാനും എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യപരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം. ക്ലാസ് മുറികളിൽ എല്ലാവരും ഒരേ വേഗതയിൽ പഠിക്കുന്ന രീതിക്ക് പകരം, ഓരോ കുട്ടിയുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങലാണ് കത്തിൽ പ്രധാനമായും പറയുന്നത്.
ഞങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള മെറ്റ ഓഹരികളുടെ 99 ശതമാനവും ഞങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യും. ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരുമായി ചേർന്ന് ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ സംഭാവന നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നും ഇരുവരും കത്തിൽ കുറിച്ചു.