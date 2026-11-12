എ.ഐയിൽ നിന്ന് വരുമാനം കൂടുന്നു; പക്ഷേ സൈബർ സുരക്ഷയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ പിന്നോട്ട്

എ.ഐയിൽ നിന്ന് വരുമാനം കൂടുന്നു; പക്ഷേ സൈബർ സുരക്ഷയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ പിന്നോട്ട്text_fields
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എ.ഐ) ഉപയോഗിച്ച് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകൾ നേരിടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് അതേ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല. എ.ഐ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് മികച്ച വരുമാനം ലഭിക്കുമ്പോഴും സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷിയിൽ കമ്പനികൾ പിന്നോട്ടുപോകുന്നതായാണ് പുതിയ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.ഐ.ടി സേവന മേഖലയിലെ ആഗോള സ്ഥാപനമായ കിൻഡ്രിൽ പുറത്തിറക്കിയ 2026-’27 റെഡിനസ് റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ. എ.ഐയുടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും അതിന്റെ ഉപയോഗം വ്യാപിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ നേരിടുന്ന സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
എ.ഐ നിക്ഷേപം ലാഭം നൽകുന്നു
എ.ഐ, മെഷീൻ ലേണിങ് സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ നടത്തിയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ലഭിക്കുന്നതായി 60 ശതമാനം ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപന മേധാവികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 57 ശതമാനമായിരുന്നു. ഒരു വർഷത്തിനിടെ മൂന്ന് ശതമാന പോയിന്റിന്റെ വർധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വിവിധ ജോലികൾ വേഗത്തിലാക്കാനും എ.ഐയുടെ സഹായം കമ്പനികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഈ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം വർധിക്കുന്നത് മാത്രം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നില്ല.
സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ: മൂന്നാം വർഷവും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്
കമ്പനികൾ നേരിടുന്ന ബാഹ്യമായ അപകടസാധ്യതകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്കയായി സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷവും ഈ ഭീഷണിയാണ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്.സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെ പൂർണമായി നേരിടാൻ തങ്ങൾ സജ്ജമാണെന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതം മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 10 ശതമാന പോയന്റ് കുറഞ്ഞ് 35 ശതമാനത്തിലെത്തി. അതായത്, സൈബർ സുരക്ഷാ ഭീഷണികളെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ വലിയ ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.ആഗോളതലത്തിൽ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെ നേരിടാൻ പൂർണ സജ്ജമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ 26 ശതമാനം മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യയിലേതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്.
എ.ഐ സുരക്ഷ വെല്ലുവിളി
സൈബർ ഭീഷണികൾ തിരിച്ചറിയാൻ എ.ഐ തന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത നാല് പേരിൽ മൂന്ന് പേരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഭീഷണികൾ തിരിച്ചറിയുന്നതും അവയെ ഫലപ്രദമായി നേരിടുന്നതും രണ്ടാണ്. ആക്രമണങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ കൈവശമുണ്ടെങ്കിലും അവയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം കുറയുന്നതാണ് പഠനത്തിലെ പ്രധാന വൈരുധ്യം.എ.ഐയുടെ ഉപയോഗം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിവരസുരക്ഷ, സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളുടെ നവീകരണം, ജീവനക്കാരുടെ പരിശീലനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായി വരുന്നു.ലോകത്തെ 21 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 3,700 മുതിർന്ന ബിസിനസ്, സാങ്കേതികവിദ്യ മേഖലയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് കിൻഡ്രിലിന്റെ പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇതിൽ 200 പേർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. എഡൽമാൻ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് കിൻഡ്രിലിനുവേണ്ടി സർവേ നടത്തിയത്. 2026 ജൂലൈ 10 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 2 വരെയായിരുന്നു വിവരശേഖരണം.എ.ഐയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അതിനൊത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ അതിന്റെ അപകടസാധ്യതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയും വളർത്തണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് പഠനം നൽകുന്നത്.