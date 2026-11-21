ഇന്ത്യയിൽ ഫിഷിങ് തട്ടിപ്പ് ഭീഷണി ഉയരുന്നു; ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽtext_fields
ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ മതി, വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ പണവും മറ്റൊരാളുടെ കൈകളിലെത്താൻ. ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾ വർധിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകളും കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനികൾ നേരിടുന്ന ഫിഷിങ് ഭീഷണിയുടെ തോത് വ്യക്തമാക്കുന്ന പുതിയ റിപ്പോർട്ടും ഇതിലേക്കാണ് വിരൽചൂണ്ടുന്നത്.സൈബർ സുരക്ഷാ കമ്പനിയായ കാസ്പെർസ്കിയുടെ പഠനമനുസരിച്ച്, ഏഷ്യ-പസഫിക് (എ.പി.എ.സി) മേഖലയിൽ ഫിഷിങ് ആക്രമണങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയും ഇന്തോനേഷ്യയും ഒന്നാമതാണ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും 28 ശതമാനം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഫിഷിങ് ആക്രമണങ്ങൾ നേരിട്ടതായി സർവേയിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. മലേഷ്യയിൽ ഇത് 26 ശതമാനവും മേഖലയുടെ ശരാശരി 24 ശതമാനവുമാണ്.
എന്താണ് ഫിഷിങ്?
വിശ്വസനീയമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ വ്യക്തികളുടെയോ പേരിൽ വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളും ഇമെയിലുകളും വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കുകളും അയച്ച് ആളുകളുടെ രഹസ്യവിവരങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഫിഷിങ്.ബാങ്ക്, സർക്കാർ വകുപ്പ്, കൊറിയർ കമ്പനി, ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയവയുടെ പേരിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും സന്ദേശങ്ങളെത്തുക. അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമെന്നും സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കെ.വൈ.സി പുതുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് വ്യാജ ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. ലിങ്ക് തുറന്ന് ബാങ്ക് വിവരങ്ങളോ ഒ.ടി.പിയോ പാസ്വേഡോ നൽകിയാൽ തട്ടിപ്പുകാർക്ക് അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ജീവനക്കാരുടെ അശ്രദ്ധയും
റിപ്പോർട്ടിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ ജീവനക്കാരുടെ സൈബർ സുരക്ഷാ അവബോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. എ.പി.എ.സി മേഖലയിലെ 63 ശതമാനം സ്ഥാപനങ്ങളും ജീവനക്കാരുടെ കുറഞ്ഞ ഐ.ടി സുരക്ഷാ അറിവ് മുതലെടുത്തുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിട്ടതായി സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവർ പറയുന്നു.ഇന്ത്യയിലും മലേഷ്യയിലും ഈ കണക്ക് 70 ശതമാനമാണ്. വിയറ്റ്നാമിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, 75 ശതമാനം.ആക്രമണങ്ങൾ വഴി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ, നിയമപരമായ രേഖകൾ, ഉപഭോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സൈബർ ആക്രമണം നേരിട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 33 ശതമാനം തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ആക്രമണത്തിൽ രഹസ്യ ബിസിനസ് വിവരങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടതായി വ്യക്തമാക്കി. 32 ശതമാനം ഉപഭോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടതായും അറിയിച്ചു.
ഫിഷിങ് തട്ടിപ്പിൽനിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം?
വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ സുരക്ഷാ നടപടി. വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പിന്തുടരാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ:
1. അപരിചിത ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത്: ബാങ്ക് വിവരങ്ങളോ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളോ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സന്ദേശങ്ങളിലെ ലിങ്കുകൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവയുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കുക.
2. ഒ.ടി.പി.യും പാസ്വേഡും പങ്കുവെക്കരുത്: ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി വിളിച്ചാലും ഒ.ടി.പി, പിൻ നമ്പർ, പാസ്വേഡ് തുടങ്ങിയവ കൈമാറരുത്.
3. വ്യാജ എ.പി.കെ ഫയലുകൾ ഒഴിവാക്കുക: വാട്സ്ആപ്പ്, ടെലിഗ്രാം തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ബാങ്കിങ് ആപ്പുകളുടെയോ മറ്റ് സേവനങ്ങളുടെയോ എ.പി.കെ ഫയലുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യരുത്. ഔദ്യോഗിക ആപ്പ് സ്റ്റോറുകളിൽനിന്ന് മാത്രം ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
4. സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക: ഫോണിലെയും കമ്പ്യൂട്ടറിലെയും ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റവും ആപ്പുകളും കൃത്യമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. സുരക്ഷാ പിഴവുകൾ പരിഹരിക്കുന്ന അപ്ഡേറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കരുത്.
5. അടിയന്തര ഭീഷണികൾക്ക് വഴങ്ങരുത്: അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കുമെന്നോ പൊലീസ് കേസെടുക്കുമെന്നോ പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഫോൺ കോളുകളിൽ പരിഭ്രാന്തരാകരുത്. ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
6. സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശീലനം നൽകുക: സംശയാസ്പദമായ ഇ-മെയിലുകളും സന്ദേശങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ ജീവനക്കാർക്ക് തുടർച്ചയായ പരിശീലനം നൽകണം. വ്യാജ ഫിഷിങ് സന്ദേശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശീലനവും ഫലപ്രദമാണ്.
പണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ 1930-ൽ വിളിക്കാം
ഓൺലൈൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന് ഇരയായാൽ സമയം കളയാതെ 1930 എന്ന ദേശീയ സൈബർ ക്രൈം ഹെൽപ്ലൈനിൽ വിളിക്കണം. cybercrime.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലിലൂടെയും പരാതി നൽകാം.പണം കൈമാറിയ ഇടപാടിന്റെ വിവരങ്ങൾ, ബാങ്ക് സന്ദേശങ്ങൾ, തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോൺ നമ്പറുകൾ, ലിങ്കുകൾ തുടങ്ങിയ തെളിവുകൾ കൈവശം സൂക്ഷിക്കുന്നതും പ്രധാനമാണ്. എത്രയും വേഗം പരാതി നൽകിയാൽ പണം തുടർ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് തടയുന്നതിനും നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിക്കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ സൈബർ സുരക്ഷ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ല. ഓരോ ഉപയോക്താവിന്റെയും ജാഗ്രതയാണ് പല ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾക്കും തടയിടാനുള്ള ആദ്യപടി.