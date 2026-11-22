ഹോളിവുഡ് റെക്കോഡിനെ മറികടന്ന് 'ജി.ടി.എ 6'; ആദ്യ 24 മണിക്കൂറിൽ നേടിയത് വൻ കളക്ഷൻtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: വിനോദവ്യവസായ ലോകത്തെ മുഴുവൻ റെക്കോഡുകളും കാറ്റിൽപ്പറത്തി ചരിത്രം കുറിച്ച് ജി.ടി.എ 6. നവംബർ 19ന് വിപണിയിലെത്തിയ ഗെയിം ആദ്യ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 3.79 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ റെക്കോർഡ് റീട്ടെയ്ൽ വിൽപന നേടിയെന്ന് പാരന്റ് കമ്പനിയായ ടേക്ക് ടു ഇന്ററാക്ടീവ് അറിയിച്ചു. ഏകദേശം 35,126 കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപ വരുമിത്. ലോകത്തിലെ വലിയ ഹോളിവുഡ് സിനിമകളുടെ ആകെ കളക്ഷനെപ്പോലും പിന്നിലാക്കുന്നതാണ് ജി.ടി.എ 6ന്റെ ആദ്യദിന മുന്നേറ്റം.
ഗെയിം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ 3.25 കോടി (32.5 മില്യൺ) കോപ്പികളാണ് പ്രീ ഓർഡറിലൂടെ വിറ്റഴിഞ്ഞത്. വിനോദ മാധ്യമത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആഗോള ലോഞ്ചാണിതെന്ന് റോക്ക്സ്റ്റാർ ഗെയിംസും ടേക്ക് ടു ഇന്ററാക്ടീവും വ്യക്തമാക്കി.
തീയറ്ററുകളിൽ നിന്ന് 2.94 ബില്യൺ ഡോളർ വാരിയ 'അവഞ്ചേഴ്സ്: എൻഡ്ഗെയിം' സിനിമയുടെ ആകെ ബോക്സ് ഓഫിസ് കളക്ഷനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ജി.ടി.എ 6 നേടിയ ആദ്യദിന റീട്ടെയ്ൽ തുക.
ഗെയ്മിന്റെ വിജയത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗെയിമർമാർക്ക് റോക്ക്സ്റ്റാർ ഗെയിംസ് സ്ഥാപകനും പ്രസിഡന്റുമായ സാം ഹൗസർ നന്ദി അറിയിച്ചു. "വലിയ കൃതജ്ഞതയോടെയാണ് ഞങ്ങൾ റോക്ക്സ്റ്റാർ ഗെയിംസിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്," എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
13 വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് ജി.ടി.എ ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലെ പുതിയ ഗെയിം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. 2013ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ജി.ടി.എ 5 ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 1 ബില്യൺ ഡോളറാണ് നേടിയിരുന്നത്.
അമേരിക്കയിലെ ഫ്ലോറിഡ സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനമുൾക്കൊണ്ട് തയാറാക്കിയ 'ലിയോണിഡ' എന്ന സാങ്കൽപിക നഗരവും മയാമിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 'വൈസ് സിറ്റി'യുമാണ് പുതിയ ഗെയിമിന്റെ പശ്ചാത്തലം. ജെയ്സൺ ഡുവാൽ, ലൂസിയ കാമിനോസ് എന്നീ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഗെയ്മിലെ കഥ വികസിക്കുന്നത്. നിലവിൽ പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 5 (PS5), എക്സ് ബോക്സ് സീരീസ് X|S (Xbox Series X|S) എന്നീ ഗെയിമിങ് കൺസോളുകളിൽ ഗെയിം ലഭ്യമാണ്.
കമ്പനിയുടെ ലാഭത്തെയോ ഔദ്യോഗിക വരുമാനത്തെയോ അല്ല, മറിച്ച് കണക്കാക്കിയ റീട്ടെയ്ൽ വിൽപന തുകയാണ് ഈ റെക്കോഡ് പ്രകടനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിനോദ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് തുല്യമെന്നോണം വലിയ തുകയും ആരാധകരെയും ആകർഷിക്കാൻ ഗെയിമിങ് വ്യവസായത്തിന് സാധിക്കുമെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ നേട്ടമെന്ന് സാം ഹൗസർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.