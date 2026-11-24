ഒഴിവാക്കിയത് 30 തസ്തികകൾ മാത്രം; കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടൽ വാർത്തകൾ വ്യാജമെന്ന് ഗൂഗിൾtext_fields
ഇന്ത്യയിലെ ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് വിഭാഗത്തിൽ വൻതോതിലുള്ള പിരിച്ചുവിടലുകൾ നടക്കുന്നുവെന്ന സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രചാരണങ്ങൾ തള്ളി ഗൂഗിൾ. പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും പ്രവർത്തന മുൻഗണനകൾ പുനക്രമീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഏകദേശം 30 തസ്തികകൾ മാത്രമാണ് ഒഴിവാക്കിയതെന്നും ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി എക്സിൽ ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യയിലെ ക്ലൗഡ് വിഭാഗത്തിൽ വലിയ തോതിൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നുവെന്ന തരത്തിൽ വ്യാപകമായ പ്രചാരണം നടന്നിരുന്നു. പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്കായ ബ്ലൈൻഡിൽ ബംഗളൂരുവിലെ ഗൂഗിൾ ജീവനക്കാരനാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ഒരാൾ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റാണ് അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.
പ്രകടനമികവ് കണക്കിലെടുക്കാതെ ഇന്ത്യയിലെ ക്ലൗഡ് ടീമിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാരെ പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നും, ഒരു മാസത്തെ വേതനം മാത്രം നൽകി 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രാജിവെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താക്കും എന്ന അന്ത്യശാസനം നൽകുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു പോസ്റ്റിലെ ആരോപണം. അമേരിക്കയിലെ ജീവനക്കാരെ ഇത് ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് എക്സിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് ഗൂഗിൾ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
ഈ അഭ്യൂഹങ്ങൾ തികച്ചും തെറ്റാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് ഇന്ത്യയിൽ ചെറിയൊരു സംഘടനാപരമായ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു. ജോലികളുടെ മുൻഗണന പുനക്രമീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഏകദേശം 30 തസ്തികകളാണ് ഒഴിവാക്കിയത് എന്ന് ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, കമ്പനിയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പിരിച്ചുവിടലുകൾ നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ചില ഗൂഗിൾ ജീവനക്കാരും എക്സിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചെലവ് ചുരുക്കുന്നതിനും എഐ പോലുള്ള പ്രധാന മേഖലകളിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുമായി 2023 ജനുവരി മുതൽ ഗൂഗിൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ജീവനക്കാരെ കുറച്ചുവരികയാണ്. എ.ഐ മേഖലയിലെ വൻ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കിടയിൽ ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഈ വർഷം കാനഡ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ജപ്പാൻ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നീ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജീവനക്കാർക്ക് സ്വയം വിരമിക്കൽ പാക്കേജുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു.