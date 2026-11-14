ജെൻസൻ ഹുവാങിന്റെ പടിയിറക്കം; എന്വിഡിയക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് മസ്ക്text_fields
ന്യൂയോർക്ക്: എൻവിഡിയയുടെ മുൻ മേധാവി ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിന്റെ പടിയിറക്കം കമ്പനിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് ടെസ്ല, സ്പേസ് എക്സ് മേധാവി ഇലോൺ മസ്ക്. ഹുവാങ് കമ്പനി വിട്ടതോടെ നിർണായകമായ പല ബിസിനസ് കരാറുകളും നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മസ്കിന്റെ നിരീക്ഷണം. എൻവിഡിയയുടെ വിതരണശൃംഖല മികച്ച രീതിയിൽ കെട്ടിപ്പടുത്തത് ഹുവാങ്ങാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളാണ് പല പ്രധാന ഇടപാടുകൾക്കും കരുത്തായതെന്നും മസ്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സാമൂഹിക മാധ്യമമായ എക്സിലൂടെയായിരുന്നു മസ്കിന്റെ പ്രതികരണം. എൻവിഡിയയുടെ വിതരണശൃംഖല ഹുവാങ് മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ബിസിനസ് ഇടപാടുകളും രേഖാമൂലമുള്ള കരാറുകളെക്കാൾ ഹുവാങ്ങുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹവുമായുള്ള വാക്കാലുള്ള ധാരണകളിലൂടെയാണ് പല ഇടപാടുകളും മുന്നോട്ടുപോയത്. ഹുവാങ് പടിയിറങ്ങുന്നതോടെ അത്തരം നിർണായക കരാറുകളിൽ ചിലത് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും മസ്ക് വ്യക്തമാക്കി.
ഹുവാങ്ങിന്റെ വ്യക്തിപരമായ സ്വാധീനത്തിൽ കെട്ടിപ്പടുത്ത ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങൾ പുതിയ മേധാവിക്ക് അതേപടി നിലനിർത്താനാകുമോ എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന ചോദ്യം. കമ്പനിക്ക് ശക്തമായ മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങളും പരിചയസമ്പന്നരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഔദ്യോഗിക കരാറുകളുമുണ്ടെങ്കിലും ഹുവാങ്ങിന്റെ വ്യക്തിപരമായ സ്വാധീനത്തിന് പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്തുക എളുപ്പമാകില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഈ അനിശ്ചിതത്വം മുതലെടുത്ത് എതിരാളികൾ രംഗത്തെത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബർ 12നാണ് ഹുവാങ് എൻവിഡിയയുടെ സി.ഇ.ഒ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് രാജിവെച്ചത്. കമ്പനിയുടെ സഹസ്ഥാപകൻ കൂടിയായ അദ്ദേഹം 33 വർഷത്തോളം എൻവിഡിയയെ നയിച്ചിരുന്നു. ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫിസർ കൊളെറ്റ് ക്രെസിനാണ് നിലവിൽ ഇടക്കാല സി.ഇ.ഒയുടെ ചുമതല. പുതിയ സ്ഥിരം മേധാവിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ കമ്പനി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഹുവാങ്ങിന്റെ പടിയിറക്കം എൻവിഡിയക്ക് ഒരു നേതൃമാറ്റം മാത്രമല്ല, പതിറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ കെട്ടിപ്പടുത്ത വിശ്വാസബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താനുള്ള വലിയ പരീക്ഷണം കൂടിയാണെന്നാണ് മസ്കിന്റെ പ്രതികരണം.