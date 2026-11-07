സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകൾക്ക് പിന്നാലെ ബ്ലഡ് ബാങ്കുകൾക്ക് നേരെയും സൈബർ ആക്രമണം; ഹാക്കർമാർ കാരണം വലഞ്ഞ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ

സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകൾക്ക് പിന്നാലെ ബ്ലഡ് ബാങ്കുകൾക്ക് നേരെയും സൈബർ ആക്രമണം; ഹാക്കർമാർ കാരണം വലഞ്ഞ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾtext_fields
യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലെ ഫ്രീസറുകൽക്ക് പിന്നാലെ ഇപ്പോളിതാ ബ്ലഡ് ബാങ്കുകളും ഹാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സൈബർ കുറ്റവാളികൾ. ഫ്രാൻസിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ രക്തബാങ്കുകൾക്ക് നേരെയാണ് നവംബർ 2ന് സൈബർ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഹാക്കിങ് നടന്ന വിവരം ഫ്രഞ്ച് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ബുധനാഴ്ച വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ബ്ലഡ് ബാങ്കിലുള്ള രക്തശേഖരത്തിന് യാതൊരുവിധ കേടുപാടുകളും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ഫ്രഞ്ച് ബ്ലഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിന്റെ ചില പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് സൈബർ ആക്രമണം ലക്ഷ്യമിട്ടത്. രക്തം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ശീതികരണ മുറികളുടെ നിരീക്ഷണ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളെയാണ് ആക്രമണം ബാധിച്ചതെന്ന് മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങളുടെയും ജീവനക്കാരുടെ സമയബന്ധിതമായ ഇടപെടലിന്റെയും ഫലമായി രക്ത ബാഗുകളുടെ ശേഖരം സുരക്ഷിതമായി സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി തകരാറിലായ ശീതികരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ വിദൂര നിയന്ത്രണം വിച്ഛേദിക്കുകയും, രക്തം കണക്ടഡ് അല്ലാത്ത മറ്റ് റഫ്രിജറേറ്ററുകളിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തതായി ഇഎഫ്എസ് വക്താവ് ചാർലി ഡുബോയ്സ് അറിയിച്ചു.
യൂറോപ്പിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലെ റഫ്രിജറേറ്ററുകൾക്ക് നേരെയും ഹാക്കർമാരുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ രക്തബാങ്കുകൾക്കു നേരെയും ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നിർണായകമായ ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണം എങ്ങനെ നടന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.