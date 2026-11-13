‘മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ’ സിസിടിവികളിൽ ചൈനീസ് സുരക്ഷാ ഭീഷണി; രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

‘മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ’ സിസിടിവികളിൽ ചൈനീസ് സുരക്ഷാ ഭീഷണി; രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്text_fields
ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡുകളിൽ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നതും എന്നാൽ ചൈനീസ് നിർമിത പ്രൊസസ്സറുകൾ, സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഫേംവെയർ എന്നിവ അടങ്ങിയതുമായ സി.സി.ടി.വി കാമറകളിൽ ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളുണ്ടെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഇന്റർനെറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളും വിദേശ ക്ലൗഡ് സേവനങ്ങളും വഴി തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളും രഹസ്യ വിവരങ്ങളും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ചോർന്നേക്കാമെന്നാണ് പ്രധാന ആശങ്ക. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുരക്ഷ കർശനമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ എസ്ടിക്യുസി ടെസ്റ്റിങ്, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചട്ടങ്ങൾ 2026 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്.
സൈബർ മൾട്ടി-ഏജൻസി സെന്ററിന്റെ യോഗത്തിലാണ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ ഈ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് നാമങ്ങളിൽ വിൽക്കുന്ന കാമറകളിൽ പോലും ചൈനീസ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് വഴി തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളും സെൻസിറ്റീവ് വിവരങ്ങളും വിദേശ സെർവറുകളിലേക്ക് കൈമാറപ്പെടാമെന്നും ഒരു മുതിർന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സർവൈലൻസ് സംവിധാനങ്ങളുടെ ഹാർഡ്വെയർ പരിശോധനയും നെറ്റ്വർക്ക് ഓഡിറ്റും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ചൈനീസ് നിർമാതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് ചില ഉപകരണങ്ങളുടെ സംഭരണത്തിൽ സർക്കാർ നേരത്തെ തന്നെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 2024-ൽ ചട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കുകയും, ഇന്റർനെറ്റ് അധിഷ്ഠിത സിസിടിവി കാമറകൾക്ക് നിർബന്ധിത പരിശോധനയും സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കാമറകളുടെ ഹാർഡ്വെയർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഫേംവെയർ, കൂടാതെ സോഴ്സ് കോഡ് എന്നിവയെല്ലാം ഈ പരിശോധനയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ നിർമിച്ചതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഇത്തരം കാമറകൾ പല സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇതിനോടകം തന്നെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വൈറ്റ്-ലേബലിങ് രീതിയിലൂടെ സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകളും ലെൻസുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ വിദേശത്തുനിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് രാജ്യത്തിനകത്ത് അസംബിൾ ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡുകളിൽ വിൽക്കുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് ‘മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ’ ലേബൽ ലഭിക്കുമെങ്കിലും പ്രൊസസ്സറുകളും സിപ്സെറ്റുകളും പോലുള്ള നിർണായക ഘടകങ്ങൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത്.
വിദേശ ക്ലൗഡ് സെർവറുകളും മൊബൈൽ ആപ്പുകളും വഴിയുള്ള ഡാറ്റ കൈമാറ്റവും വലിയ സുരക്ഷാ ആശങ്കയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വിദേശ ദാതാക്കളുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ സുപ്രധാന ദൃശ്യങ്ങളും വിവരങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശ സെർവറുകളിലേക്ക് ചോരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെയും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കാമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്.