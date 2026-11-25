ഡിജിറ്റൽ ഹണി ട്രാപ്പ് സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ച് ആന്ത്രോപിക്ക്; ലക്ഷ്യം സൈബർ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കൽtext_fields
എൻവിഡിയ സി.ഇ.ഒ ജെൻസൺ ഹുവാങിന്റെ വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും വലിയ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്. ചൈനീസ് ഇന്റലിജൻസിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന മെഗാസ്പീഡ് മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആലീസ് ഹുവാങുമായുള്ള ജെൻസൻ ഹുവാങിന്റെ ബന്ധം ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആന്ത്രോപിക്ക് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഹണി ട്രാപ്പ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൈറൻ എന്ന പേരിൽ നിർമിച്ച ഈ സംവിധാനം എഐ ഏജന്റുകളുടെ മോശം പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ചും ഇവ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനും വേണ്ടിയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.
എഐ മോഡലുകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അവ മറികടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ലളിതമായ സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഇത്തരം ദുരുപയോഗങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തൽ.
കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ സ്വയം കമാൻഡുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും കോഡുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും സങ്കീർണ്ണമായ ജോലികൾ ചെയ്യാനും ശേഷിയുള്ള എഐ ഏജന്റുകളുടെ വരവ് സൗകര്യപ്രദമാണെങ്കിലും ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ അവ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എഐ ഏജന്റുകളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് അവയുടെ പെരുമാറ്റം പരിശോധിക്കുന്ന ഹണിട്രാപ്പ് സംവിധാനം ആന്ത്രോപ്പിക് ഗവേഷകർ വികസിപ്പിച്ചത്.
സാധാരണയായി എഐ ഏജന്റുകളെ സാൻഡ്ബോക്സ് എന്ന സുരക്ഷിത ഡിജിറ്റൽ പരിധിയിലാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെ ഫയലുകൾ, ടൂളുകൾ, നെറ്റ്വർക്കുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഇതിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കും. എന്നാൽ സൈറണിൽ ഗവേഷകർ ഈ സുരക്ഷാഭിത്തികൾ മനപൂർവ്വം ദുർബലപ്പെടുത്തി.
26 വ്യത്യസ്ത കൃത്രിമ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് എഐ ഏജന്റുകളെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഉള്ളിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത കോഡിങ്, സെർവർ ജോലികൾ ഏജന്റുകൾക്ക് നൽകുന്നു. എഐ ഏജന്റുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ടാസ്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഈ സുരക്ഷാ വേലി കടന്ന് കൃതൃമ ഫയലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ആന്ത്രോപ്പിക്കിന്റെ ആറ് എഐ മോഡലുകളെയാണ് സൈറണിൽ പരിശോധിച്ചത്. പഴയ മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുതിയ മോഡലുകൾ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴുന്നത് വളരെ കുറവാണ്.
സുരക്ഷാ പിഴവുകൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവ കണ്ടെത്തി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എഐ ഏജന്റുകളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനായി, പുറത്തിറക്കുന്ന എല്ലാ പുതിയ ക്ലോഡ് മോഡലുകളിലും ഇനി സൈറൺ പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് ആന്ത്രോപ്പിക് അറിയിച്ചു. എഐ ഏജന്റുകളുടെ സ്വയംഭരണാധികാരം കുറക്കാനും വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നത് തടയാനും ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ സഹായിക്കും.