'അടുത്ത 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കാൻസർ ഓർമ മാത്രമാകും': എ.ഐ വമ്പന്മാരുടെ വാഗ്ദാനവും, യാഥാർഥ്യവും

'അടുത്ത 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കാൻസർ ഓർമ മാത്രമാകും': എ.ഐ വമ്പന്മാരുടെ വാഗ്ദാനവും, യാഥാർഥ്യവുംtext_fields
അടുത്ത ഒരു ദശാബ്ദത്തിനുള്ളിൽ കാൻസർ, അൽഷിമേഴ്സ്, ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ, മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഭൂതകാലത്തിന്റെ ഓർമകളായി മാറുമെന്ന് ആന്ത്രോപിക് സി.ഇ.ഒ ഡാരിയോ അമോഡി. മനുഷ്യൻ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നേരിടുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്ന അത്ഭുത യുഗത്തിന് സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ നമുക്ക് രൂപം നൽകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഡാരിയോ വിശ്വസിക്കുന്നത് . ബയോളജിക്കൽ റിസർച്ച്, മരുന്ന് കണ്ടെത്തൽ, മറ്റ് വൈദ്യശാസ്ത്ര മുന്നേറ്റങ്ങൾ എന്നിവയെ അതിവേഗം ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് കഴിയുമെന്ന് അമോഡി കരുതുന്നു.
ഡാരിയോ അമോഡിക്കു പുറമെ എലോൺ മസ്ക്, ഗൂഗിളിന്റെ എ.ഐ മേധാവി ഡെമിസ് ഹസാബിസ്തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും സമാനമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സമാനമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദശാബ്ദത്തോളം നീളുന്ന മരുന്ന് ഗവേഷണ പ്രക്രിയയെ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ചുരുക്കാൻ എ.ഐക്ക് കഴിയുമെന്നും ഇത് ഒരു ദശാബ്ദത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഭേദമാക്കുന്ന രോഗങ്ങളുടെ അവസാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും ഹസാബിസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. 200 ദിലയത്തിലധികം പ്രോട്ടീൻ ഘടനകൾ മാപ്പ് ചെയ്ത ആൽഫഫോൾഡ് പോലുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ എ.ഐക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങളെ വേഗത്തിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിന്റെ തെളിവായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ആൽഫഫോൾഡ് ഒരു വലിയ ശാസ്ത്രീയ നേട്ടമാണെങ്കിലും, കാൻസർ, അൽഷിമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സങ്കീർണ്ണമായ രോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു ദശാബ്ദത്തിനുള്ളിൽ എഐക്ക് മരുന്ന് കണ്ടെത്താനാകും എന്നതിന് ഇതൊരു തെളിവല്ല.
മരുന്ന് നിർമാതാക്കളുടെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും എതിർപ്പുകൾ
മരുന്നുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന വിദഗ്ദ്ധരും മരുന്ന് നിർമാണ കമ്പനികളുടെ സിഇഒമാരും ഈ വാദങ്ങളെ പൂർണമായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. വെർട്ടെക്സ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ ജെഫ് ലീഡൻ ഇത്തരം പ്രവചനങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. 10,000 മരുന്ന് ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ വെർട്ടെക്സ് ഏകദേശം 50 എഐ കമ്പനികളെ പരീക്ഷിച്ചുവെന്നും, എന്നാൽ സ്വന്തമായി ഒരു മരുന്നുപോലും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഒന്നിനും കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലുള്ള തന്മാത്രകളുടെ കണ്ടെത്തൽ വേഗത്തിലാക്കിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളോ റെഗുലേറ്ററി പരിശോധനകളോ ഒഴിവാക്കാനാകില്ലെന്ന് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രമുഖർ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. മൃഗങ്ങളിലും മനുഷ്യരിലും നടത്തുന്ന ജൈവ പരിശോധനകളാണ് 10 മുതൽ 12 വർഷം വരെ നീളുന്ന മരുന്ന് വികസന പ്രക്രിയയുടെ ഭൂരിഭാഗവും. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ മികച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു തന്മാത്രയെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് തുടക്കം. അത് സുരക്ഷിതമാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ലാബുകളിലും മൃഗങ്ങളിലും ഒടുവിൽ മനുഷ്യരിലും ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
നിലവിലെ എ.ഐ മോഡലുകൾക്ക് രോഗശാന്തി നൽകാൻ ആവശ്യമായ ആഴത്തിലുള്ള ജീവശാസ്ത്രപരമായ ധാരണയില്ലെന്ന് കോഗ്നിറ്റീവ് സയന്റിസ്റ്റ് ഗാരി മാർക്കസ്, കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് എറിക് ടോപോൾ തുടങ്ങിയ വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും വലിയ മെഡിക്കൽ മുന്നേറ്റങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയൊന്നും യാഥാർഥ്യമായിട്ടില്ല.