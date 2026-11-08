വരിക്കാരുടെ ഒഴുക്ക് തടയാൻ 299 രൂപയുടെ ജനപ്രിയ പ്ലാൻ തിരികെയെത്തിച്ച് എയർടെൽ; പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്...text_fields
കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ നിർത്തലാക്കിയ 299 രൂപയുടെ ഹിറ്റ് റീചാർജ് പ്ലാൻ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ശക്തമായ ആവശ്യത്തെത്തുടർന്ന് എയർടെൽ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. പ്ലാൻ പിൻവലിച്ചതോടെ വരിക്കാർ വൻതോതിൽ മറ്റ് ടെലികോം കമ്പനികളിലേക്ക് കൂടുമാറിയതാണ് ജനപ്രിയ പ്ലാൻ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ എയർടെല്ലിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
പ്ലാൻ തിരികെയെത്തിയെങ്കിലും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ കമ്പനി മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എയർടെൽ സി.ഇ.ഒ ശാശ്വത് ശർമ അറിയിച്ചു. മുമ്പ് പ്രതിദിനം ലഭിച്ചിരുന്ന 1.5 GB ഡാറ്റക്ക് പകരം ഇപ്പോൾ പ്രതിദിനം 1 GB ഡാറ്റ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയൊള്ളൂ.
5G അൺലിമിറ്റഡ് ലഭിക്കുമോ?
എയർടെല്ലിന്റെ നിലവിലെ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് പ്രതിദിനം 2GB അതിൽ കൂടുതലോ ഡാറ്റയുള്ള പ്ലാനുകൾക്കാണ് അൺലിമിറ്റഡ് 5G സൗജന്യമായി നൽകുന്നത്. അതിനാൽ 299 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ അൺലിമിറ്റഡ് 5G ലഭ്യമാകാൻ സാധ്യതയില്ല. പകരം പ്രതിദിന 1GB ഡാറ്റ ലിമിറ്റഡ് 5G സ്പീഡിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിനായി 5G ഫോണും പ്രദേശത്ത് എയർടെൽ 5G കവറേജും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
തിരിച്ചടിക്കിടയിലും എയർടെല്ലിന് ആശ്വാസം
ഓഗസ്റ്റിൽ പ്ലാൻ നിർത്തലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് പുതിയ വരിക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ ശരാശരി പ്രതിവാര വരുമാനം (എ.ആർ.പി.യു) ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ശരാശരി പ്രതിവാര വരുമാനം 264ൽ നിന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ 271 രൂപയായി വർധിച്ചു. പോസ്റ്റ്പേഡ് വിഭാഗത്തിലും വിപണി അപ്ഗ്രേഡിങ്ങിലും മികച്ച വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി.
299 പ്ലാൻ: എയർടെൽ vs ജിയോ vs വിഐ (Vi)
നിലവിൽ 299 രൂപക്ക് മൂന്ന് മുൻനിര കമ്പനികൾ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
കമ്പനി - വാലിഡിറ്റി - പ്രതിദിന ഡാറ്റ കോളിങ് & എസ്.എം.എസ് 5G ഓഫർ
- ജിയോ (Jio) - 28 ദിവസം - 1.5 ജിബി - അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്സ് + 100 SMS/ദിവസം അൺലിമിറ്റഡ് 5G ലഭിക്കും
- എയർടെൽ (Airtel) - 28 ദിവസം - 1 ജിബി - അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്സ് = + 100 SMS/ദിവസം പ്രതിദിന 1GB മാത്രം
- വിഐ (Vi) - 28 ദിവസം - 1 ജിബി - അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്സ് + 100 SMS/ദിവസംബാധകമല്ല