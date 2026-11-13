എൻവിഡിയയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ വംശജർ പരിഗണനയിൽ: ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിന് പകരക്കാരെ തേടി കമ്പനി

എൻവിഡിയയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ വംശജർ പരിഗണനയിൽ: ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിന് പകരക്കാരെ തേടി കമ്പനിtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: എൻവിഡിയ സഹസ്ഥാപകനും സി.ഇ.ഒയുമായ ജെൻസൻ ഹുവാങ് രാജിവെച്ചതിനു പിന്നാലെ കമ്പനിയുടെ പുതിയ സി.ഇ.ഒ സ്ഥാനത്തേക്ക് മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ വംശജരുടെ പേരുകളും പരിഗണനയിൽ. മൈക്രോൺ ടെക്നോളജി സി.ഇ.ഒ സഞ്ജയ് മെഹ്റോത്ര, പാലോ ആൾട്ടോ നെറ്റ്വർക്ക്സ് മേധാവി നികേഷ് അറോറ, ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് സി.ഇ.ഒ തോമസ് കുര്യൻ എന്നിവരാണ് സാധ്യതാ പട്ടികയിലുള്ളത്. അതേസമയം, കമ്പനിയുടെ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസറായി കോളെറ്റ് ക്രീസ് ഇടക്കാല സി.ഇ.ഒ ആയി ചുമതലയേറ്റു.
നവംബർ 12നാണ് പ്രസിഡന്റ്, സി.ഇ.ഒ, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് ഹുവാങ് രാജിവെച്ചതായി എൻവിഡിയ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ചൈനീസ് ചാര വനിത ആലീസ് ഹുവാങ്ങുമായുള്ള പ്രണയ ബന്ധം തുറന്നു പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ഹുവാങ് രാജിവെച്ചത്. 1993ൽ കമ്പനി സഹസ്ഥാപിച്ച ഹുവാങ് 33 വർഷത്തോളമാണ് അതിനെ നയിച്ചത്. സ്ഥിരം പിൻഗാമിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ആഭ്യന്തര, ബാഹ്യ സ്ഥാനാർഥികളെ പരിഗണിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻവിഡിയയുടെ ആദ്യത്തെ ബോർഡ് ചെയർമാനായി ദീർഘകാല ഡയറക്ടറായ ഹാർവി ജോൺസിനെയും നിയമിച്ചു.
പുതിയ സി.ഇ.ഒയെ കണ്ടെത്താൻ എൻവിഡിയ പുറത്തുനിന്നുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹായം തേടിയതായി ബ്ലൂംബെർഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഗ്രാഫിക്സ് ചിപ്പ് നിർമാതാവിൽനിന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ സാങ്കേതിക കമ്പനികളിലൊന്നായും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്രോസസറുകളുടെ പ്രധാന വിതരണക്കാരനായും എൻവിഡിയയെ വളർത്തിയതിൽ ഹുവാങിന് നിർണായക പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്തുക കമ്പനിക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
സി.ഇ.ഒ പരിഗണനയിലുള്ള സഞ്ജയ് മെഹ്റോത്ര സെമികണ്ടക്ടർ വ്യവസായത്തിൽ ദീർഘകാല പരിചയമുള്ള മൈക്രോൺ ടെക്നോളജിയുടെ സി.ഇ.ഒയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ഓഹരിമൂല്യം 2,700 ശതമാനത്തിലേറെ ഉയർന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. എ.ഐ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കായുള്ള മെമ്മറി ചിപ്പുകളുടെ വർധിച്ച ആവശ്യകതയും കമ്പനിയുടെ വളർച്ചക്ക് സഹായകമായി.
രണ്ടാമത് പരിഗണനയിലുള്ള നികേഷ് അറോറ 2018 മുതൽ സൈബർ സുരക്ഷാ കമ്പനിയായ പാലോ ആൾട്ടോ നെറ്റ്വർക്ക്സിനെ നയിക്കുന്നു. എ.ഐ അധിഷ്ഠിത സൈബർ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. നേരത്തേ സോഫ്റ്റ്ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റും ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫീസറുമായിരുന്നു. ഗൂഗ്ളിലും പത്തുവർഷത്തോളം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആഗോള ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്, എ.ഐ മേഖലകളിലെ പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായ ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിന്റെ മേധാവിയാണ് തോമസ് കുര്യൻ. ക്ലൗഡ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, എന്റർപ്രൈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, എ.ഐ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. വൻകിട സാങ്കേതിക പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രമുഖ കോർപറേറ്റ് ഉപഭോക്താക്കളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്ത പരിചയമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുത്ത്.
ഇവരെക്കൂടാതെ എൻവിഡിയയുടെ സി.എഫ്.ഒ കൊലെറ്റ് ക്രെസ്, കമ്പനിയുടെ സി.യു.ഡി.എ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്ലാറ്റ്ഫോം വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ പങ്കുവഹിച്ച വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇയാൻ ബക്ക് എന്നിവരും ആഭ്യന്തര സാധ്യതാ പട്ടികയിലുണ്ട്. ബാഹ്യ സ്ഥാനാർഥികളായി ആംഡ് സി.ഇ.ഒ റെനെ ഹാസ്, ആപ്പിളിന്റെ ചീഫ് ഹാർഡ്വെയർ ഓഫീസർ ജോണി സ്രൂജി എന്നിവരുടെ പേരുകളും ചർച്ചയിലുണ്ട്.