സാംസങ് ഗാലക്സി എ സീരീസിന് വീണ്ടും വില കൂടുമോ?text_fields
സാംസങ് ഗാലക്സി എ സീരീസിലെ എട്ട് മോഡലുകൾക്ക് 2027 ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ വീണ്ടും വില കൂട്ടാൻ കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ചില ഫോണുകൾക്ക് 19 ശതമാനം വരെ വില വർധിച്ചേക്കും. ഇന്ത്യയിൽ സാംസങ് ഫോണുകൾക്ക് ഇതിനകം വില കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ പുതിയ നീക്കം ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കളെയും ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിൽ ഗാലക്സി എ, എഫ്, എം സീരീസുകളിലെ പത്ത് ഫോണുകൾക്ക് നവംബർ 15 മുതൽ വില വർധിച്ചിരുന്നു. മിക്ക മോഡലുകൾക്കും 2,000 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഗാലക്സി എ57 മോഡലിന് 4,000 രൂപയും കൂടി.ഗാലക്സി എ07 5ജിയുടെ 4 ജിബി റാം പതിപ്പിന് 20,999 രൂപയായിരുന്നത് 22,999 രൂപയായി. ഗാലക്സി എ17 5ജിയുടെ 6 ജിബി പതിപ്പിന് 27,999 രൂപയിൽനിന്ന് 29,999 രൂപയായി വില ഉയർന്നു. ഗാലക്സി എ37യുടെ വില 46,999 രൂപയിൽനിന്ന് 48,999 രൂപയായും ഗാലക്സി എ57യുടേത് 62,999 രൂപയിൽനിന്ന് 66,999 രൂപയായും വർധിച്ചു.മറ്റ് സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റുകൾക്കും വില മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗാലക്സി എ36, എ56, എഫ്17, എഫ്70ഇ, എം17, എം17ഇ തുടങ്ങിയ മോഡലുകളും ഇന്ത്യയിൽ വില വർധിപ്പിച്ചവയാണ്.
ജനുവരി മുതൽ വീണ്ടും വില കൂടുമോ?
ദക്ഷിണ കൊറിയൻ മാധ്യമമായ സിയോൾ ഇക്കണോമിക് ഡെയ്ലിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഗാലക്സി എ സീരീസിലെ എട്ട് മോഡലുകൾക്ക് ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ 20 മുതൽ 60 ഡോളർ വരെ വില കൂട്ടാനാണ് നീക്കം. ഗാലക്സി എ17 5ജിക്ക് 50 ഡോളർ വർധനയുണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇത് ഏകദേശം 18.6 ശതമാനം വർധനയാണ്.
വില കൂടുന്നതിന് പിന്നിൽ?
എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കായി വലിയ ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ നിർമിക്കുന്നതോടെ മെമ്മറി ചിപ്പുകളുടെ ആവശ്യകത വർധിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റാം, സ്റ്റോറേജ് ചിപ്പുകളുടെ ലഭ്യതയിലും വിലയിലും സമ്മർദമുണ്ടാകുന്നു.ഫോണുകളുടെ നിർമാണച്ചെലവിൽ മെമ്മറി ഘടകങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കുള്ളതിനാൽ ഈ വിലക്കയറ്റം കമ്പനികളെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഫോൺ വാങ്ങാനിരിക്കുന്നവർക്ക് കമ്പനിയുടെ നീക്കം തിരിച്ചടിയാണ്. പലരും ഫോൺ വാങ്ങൽ തന്നെ മാറ്റിവെക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം, ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ വില വർധന ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സാംസങിന്റെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടില്ല. ഫോൺ വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുന്നവർ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലെയും അംഗീകൃത സ്റ്റോറുകളിലെയും നിലവിലെ വില പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.