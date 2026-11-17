10,000 എം.എ.എച്ച് ബാറ്ററി,പോക്കോ എക്സ്8 പവർ 5ജി വാങ്ങാൻ കൊള്ളാമോ?text_fields
ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ കാമറയും പ്രോസസറും ഡിസ്പ്ലേയുമെല്ലാം നോക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും. എന്നാൽ ചാർജ് തീരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടിവരുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ബാറ്ററി ലൈഫായിരിക്കും. അത്തരക്കാർക്കായി 10,000 എം.എ.എച്ച് ബാറ്ററിയുമായി എത്തിയ ഫോണാണ് പോക്കോ എക്സ്8 പവർ 5ജി. സാധാരണ ഉപയോഗത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാതെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം.ഇന്ത്യയിൽ സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ വിൽപ്പന തുടങ്ങിയ ഈ ഫോൺ വാങ്ങാൻ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വിലയ്ക്കൊത്ത ഫീച്ചറുകൾ നൽകുന്നുണ്ടോ? കാമറയും പെർഫോമൻസും എങ്ങനെയാണ്? വാങ്ങും മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം.
ഇന്ത്യയിലെ വില എത്ര?
പോക്കോ എക്സ്8 പവർ 5ജി ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ 4-നാണ്. ലോഞ്ച് സമയത്ത് 8 ജിബി റാം, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് പതിപ്പിന് 35,999 രൂപയും 256 ജിബി പതിപ്പിന് 38,999 രൂപയുമായിരുന്നു വില. നവംബർ 17-ന് ലഭ്യമായ ഓൺലൈൻ വിലവിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 128 ജിബി പതിപ്പിന് ഏകദേശം 33,899 രൂപ മുതലും 256 ജിബി പതിപ്പിന് 36,999 രൂപ മുതലുമാണ് വില. വിൽപ്പനക്കാരനും ഓഫറുകളും അനുസരിച്ച് വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം.
വലിയ ബാറ്ററിയുണ്ടെങ്കിലും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണോ?
10,000 എം.എ.എച്ച് ബാറ്ററിയുള്ള ഫോണായതിനാൽ വലുപ്പവും ഭാരവും കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന ആശങ്ക സ്വാഭാവികമാണ്. 229 ഗ്രാം ഭാരവും 8.65 എം.എം കനവുമാണ് പോക്കോ എക്സ്8 പവറിനുള്ളത്. മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പതിപ്പിൽ വെഗൻ ലെതർ ഫിനിഷാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള പതിപ്പും ലഭ്യമാണ്. വലിയ ബാറ്ററിയുള്ള ഫോണുകളിൽ കാണാറുള്ള പരുക്കൻ രൂപത്തിന് പകരം സാധാരണ സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ ഡിസൈനാണ് ഇതിന്.എന്നാൽ ഭാരം കുറഞ്ഞ ഫോണുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് 229 ഗ്രാം കൂടുതലായി തോന്നാം. വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നേരിട്ട് കൈയിൽ പിടിച്ചുനോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.6.83 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള 1.5K അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഫോണിലുള്ളത്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ളതിനാൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ദൃശ്യങ്ങൾ സുഗമമായിരിക്കും. എച്ച്ഡിആർ10+, ഡോൾബി വിഷൻ പിന്തുണയും 3,500 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും ഡിസ്പ്ലേയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്. പുറത്തുള്ള വെളിച്ചത്തിലും സ്ക്രീൻ വ്യക്തമായി കാണാൻ ഉയർന്ന ബ്രൈറ്റ്നസ് സഹായിക്കും. കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ് 2 സംരക്ഷണവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുകളും ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് പിന്തുണയും കൂടിയാകുമ്പോൾ സിനിമകളും വിഡിയോകളും കാണാൻ മികച്ച അനുഭവം ലഭിക്കും.
ഗെയിമിങ്ങിന് അനുയോജ്യമാണോ?
ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 ജെൻ 5 പ്രോസസറാണ് ഫോണിന് കരുത്ത് നൽകുന്നത്. ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള ആപ്പുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രൗസിങ്, വിഡിയോ സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങിയവ സുഗമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇതിന് കഴിയും.സാധാരണ ഗെയിമുകളും കളിക്കാം. കൂടുതൽ ഗ്രാഫിക്സ് ശേഷി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഗെയിമുകൾ കുറഞ്ഞ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കളിക്കുന്നതാണ് അനുയോജ്യം. അതിനാൽ ഗെയിമിങ് തന്നെയാണ് പ്രധാന ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇതേ വിലയിലുള്ള മറ്റ് ഫോണുകളുമായും താരതമ്യം ചെയ്യണം.8 ജിബി റാമിലാണ് ഫോൺ ലഭിക്കുന്നത്. 128 ജിബി, 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് പതിപ്പുകളുണ്ട്. കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ആപ്പുകളും സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് 256 ജിബി പതിപ്പ് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും.
ചിത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട്?
50 മെഗാപിക്സൽ പ്രധാന കാമറയും 8 മെഗാപിക്സൽ അൾട്രാ വൈഡ് കാമറയുമാണ് പിന്നിലുള്ളത്. പ്രധാന കാമറയിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പിന്തുണയുമുണ്ട്. മുൻവശത്ത് 32 മെഗാപിക്സൽ സെൽഫി കാമറയാണുള്ളത്.എന്നാൽ അൾട്രാ വൈഡ് കാമറയിൽ പ്രധാന കാമറയുടേതിന് സമാനമായ മികവ് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ചിത്രങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളിൽ കുറവുണ്ടാകാം.സെൽഫി കാമറയിൽ ചിലപ്പോൾ അമിതമായ ബ്യൂട്ടി ഇഫക്ട് അനുഭവപ്പെടാം.
രണ്ട് ദിവസം വരെ ചാർജ് ചെയ്യണ്ട
10,000 എം.എ.എച്ച് സിലിക്കൺ കാർബൺ ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. സാധാരണ ഉപയോഗത്തിൽ ഏകദേശം രണ്ട് ദിവസം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാതെ ഉപയോഗിക്കാനാകും. മിതമായ ഉപയോഗമുള്ളവർക്ക് ഇത് വലിയ ആശ്വാസമാണ്.വിഡിയോ സ്ട്രീമിങ്ങും ഗെയിമിങ്ങും 5ജി ഉപയോഗവും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബാറ്ററി വേഗത്തിൽ കുറയും. അതിനാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ലഭിക്കണമെന്നില്ല.100W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുണ്ട്. 20 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് പൂർണ ചാർജിലെത്താൻ ഏകദേശം 80 മിനിറ്റ് വേണ്ടിവരും. ബാറ്ററിയുടെ വലുപ്പം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് മോശം സമയമല്ല.മറ്റൊരു ഫോണോ ഉപകരണമോ ചാർജ് ചെയ്യാൻ 27W വയർഡ് റിവേഴ്സ് ചാർജിങ് സൗകര്യവുമുണ്ട്. അതായത്, ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഈ ഫോണിനെ പവർ ബാങ്ക് പോലെയും ഉപയോഗിക്കാം.ഐപി66, ഐപി68, ഐപി69, ഐപി69കെ റേറ്റിങ്ങുകളാണ് ഫോണിനുള്ളത്. പൊടിയെയും വെള്ളത്തെയും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷിയാണ് ഈ റേറ്റിങ്ങുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മഴയിലും പൊടി കൂടുതലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷ നൽകും.
സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റുകൾ എത്രകാലം?
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹൈപ്പർഒഎസ് 3 ആണ് ഫോണിലുള്ളത്. നാല് പ്രധാന ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ഡേറ്റുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും ലഭിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.ബാറ്ററി ലൈഫാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രധാന പരിഗണനയെങ്കിൽ ഈ വിലയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ഫോണാണ് പോക്കോ എക്സ്8 പവർ 5ജി.
അതേസമയം, 229 ഗ്രാം ഭാരവും ശരാശരി അൾട്രാ വൈഡ് കാമറയും മുൻകൂട്ടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്പുകളും ചിലർക്ക് പോരായ്മകളാകാം. ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഗെയിമിങ് പ്രകടനമോ മികച്ച കാമറയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മറ്റ് മോഡലുകളും പരിശോധിക്കണം.ചാർജർ എപ്പോഴും കൈയിൽ കരുതേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പോക്കോ എക്സ്8 പവർ 5ജി പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. വലിയ ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഫോണിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം.