കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടാലും വിശ്വസിക്കാനാകില്ല!

കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടാലും വിശ്വസിക്കാനാകില്ല!text_fields
നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വിഡിയോയിൽ മന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നു, മറ്റൊന്നിൽ ഒരു സിനിമാതാരം പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ശബ്ദവും മുഖഭാവവും ചുണ്ടുകളുടെ ചലനവുമെല്ലാം കൃത്യം! പക്ഷേ ആ വിഡിയോയിൽ കാണുന്ന വ്യക്തി യഥാർഥത്തിൽ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടേയില്ലെങ്കിലോ? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ (എ.ഐ) വളർച്ചയോടെ യാഥാർഥ്യത്തെയും വ്യാജത്തെയും വേർതിരിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ലാതായിരിക്കുന്നു. ഡീപ്ഫേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വിനോദത്തിനും സർഗാത്മകതയ്ക്കും പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾക്കും വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾക്കും വലിയ ആയുധമായി മാറുകയാണ്. ഒരുപക്ഷേ നാളെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കണ്ണുകളെപ്പോലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടാകുമോ? അതാണ് ഡീപ്ഫേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം.
ഡീപ്ഫേക്ക് എങ്ങനെ ഇത്രത്തോളം അപകടകാരിയായി?
ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഖവും ശബ്ദവും ഉപയോഗിച്ച് അയാൾ ഒരിക്കലും പറയാത്ത വാക്കുകൾ പറയിപ്പിക്കാനും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാനും എഐക്ക് കഴിയും. ഇതിന് വലിയ സ്റ്റുഡിയോയോ സിനിമാ നിർമാണത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളോ ആവശ്യമില്ല. ലഭ്യമായ ചിത്രങ്ങളും ശബ്ദസാമ്പിളുകളും ഉപയോഗിച്ച് എഐ ടൂളുകൾക്ക് വ്യാജ ദൃശ്യങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാനാകും.
ഇതിന്റെ അപകടം സിനിമാതാരങ്ങളുടെയോ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെയോ വ്യാജ വിഡിയോകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ഒരു കമ്പനിയുടെ മേധാവിയുടെ ശബ്ദം അനുകരിച്ച് ജീവനക്കാരനോട് പണം കൈമാറാൻ ആവശ്യപ്പെടാം. ബന്ധുവിന്റെ ശബ്ദം അനുകരിച്ച് അടിയന്തര സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട് പണം തട്ടാം. ഒരാളുടെ മുഖം ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ നിർമിച്ച് അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും കഴിയും.രാഷ്ട്രീയ രംഗത്താണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു വലിയ അപകടം. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഒരു സ്ഥാനാർഥി പറയാത്ത പ്രസ്താവനയുടെ വിഡിയോ പ്രചരിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ഗുരുതരമായിരിക്കും. വിഡിയോ വ്യാജമാണെന്ന് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞാലും അതുണ്ടാക്കിയ തെറ്റിദ്ധാരണയും ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ സംശയവും പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. അതായത് വ്യാജവിഡിയോ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെക്കാൾ വേഗത്തിൽ അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനാകുന്നതാണ് വലിയ വെല്ലുവിളി.
വ്യാജവിഡിയോ തിരിച്ചറിയാൻ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം?
മുഖ ചലനങ്ങൾ, കണ്ണുകളുടെ സ്വാഭാവികത, ചുണ്ടുകളുടെ ചലനവും ശബ്ദവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തം, മുഖത്തും പശ്ചാത്തലത്തിലും വെളിച്ചം പതിക്കുന്ന രീതി എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നത് സഹായിക്കും. ചില വ്യാജവിഡിയോകളിൽ മുഖത്തിന്റെ അരികുകൾ മങ്ങുന്നതോ, പല്ലുകളിലും ചെവികളിലും അസ്വാഭാവികത കാണുന്നതോ, ശബ്ദവും ദൃശ്യവും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടുന്നതോ ഉണ്ടാകാം.എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം പഴയ രീതിയിലുള്ള ഡീപ്ഫേക്കുകൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള സൂചനകൾ മാത്രമാണ്. പുതിയ എ.ഐ സംവിധാനങ്ങൾ ഇത്തരം പിഴവുകൾ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ കണ്ണിന്റെ ചിമ്മൽ കുറവാണെന്നോ ചുണ്ടുകളുടെ ചലനം വിചിത്രമാണെന്നോ കണ്ടാൽ മാത്രം ഒരു വിഡിയോ വ്യാജമാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാനാവില്ല. അതുപോലെ കാഴ്ചയ്ക്ക് സ്വാഭാവികമാണെന്ന കാരണത്താൽ യഥാർഥമാണെന്നും ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല.
സംശയമുള്ള വിഡിയോ കണ്ടാൽ ചെയ്യേണ്ടത്
ആദ്യം വിഡിയോ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കണം. ഒരു അജ്ഞാത സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വിഡിയോയാണോ, അതോ വിശ്വസനീയമായ വാർത്താമാധ്യമങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടും അതേക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. വിഡിയോയിൽ പറയുന്ന സംഭവം മറ്റൊരു വിശ്വസനീയ ഉറവിടത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കാനാകുമോ എന്നും പരിശോധിക്കണം.വിഡിയോയിലെ ഒരു ചിത്രം എടുത്ത് റിവേഴ്സ് ഇമേജ് സെർച്ച് നടത്തുന്നത് പഴയ ദൃശ്യങ്ങൾ പുതിയ സംഭവമെന്ന പേരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും. സംശയമുള്ള വിഡിയോയിലെ വാക്കുകൾ കൃത്യമായി തിരഞ്ഞും പരിശോധിക്കാം. എ.ഐ നിർമിച്ച ഉള്ളടക്കം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന പരിശോധനാ ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ ഒരു ഡിറ്റക്ടർ വ്യാജമാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ യഥാർഥമാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ മാത്രം അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്തരുത്.പരിശോധനയ്ക്കായി മറ്റൊരു പ്രധാന സംവിധാനമാണ് കണ്ടന്റ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ്. ഒരു ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ വിഡിയോ എവിടെനിന്ന് വന്നു, അതിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ രേഖയായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിക്കും. എന്നാൽ എല്ലാ ഫയലുകളിലും ഈ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ചില മെറ്റാഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ഇതും പൂർണമായ ഉറപ്പല്ല.ഡീപ്ഫേക്ക് ഭീഷണി നേരിടാൻ സാങ്കേതികവിദ്യ മാത്രം മതിയാകില്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഓരോ വിഡിയോയും ഉടൻ പങ്കുവെക്കുന്ന ശീലം മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ശബ്ദസന്ദേശങ്ങളോ അടിയന്തര സഹായം അഭ്യർഥിക്കുന്ന വിഡിയോകളോ ലഭിച്ചാൽ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ മറ്റൊരു ഫോൺ നമ്പറിലൂടെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഒ.ടി.പി, ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ, പണം എന്നിവ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സന്ദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രത വേണം.ഇന്ത്യയിലും ഡീപ്ഫേക്ക് ഭീഷണി ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. വ്യക്തിയുടെ ആൾമാറാട്ടം, സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം, സൈബർ തട്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള ഐ.ടി നിയമപ്രകാരം നടപടിയെടുക്കാം. ഇത്തരം വ്യാജ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും നീക്കം ചെയ്യാനും സാമൂഹിക മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. ഡീപ്ഫേക്ക് ഭീഷണികളെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം 2024 നവംബറിൽ പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യയെ പൂർണമായി തടയുക എന്നതല്ല ഇതിനുള്ള പരിഹാരം. കാരണം ഇതേ സാങ്കേതികവിദ്യ സിനിമ, വിദ്യാഭ്യാസം, വൈദ്യശാസ്ത്രം, പരസ്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ വലിയ സാധ്യതകളും തുറക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സാങ്കേതികവിദ്യ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ അവബോധവും ഒരുപോലെ ശക്തിപ്പെടണം.ഇനി വെല്ലുവിളി വ്യാജവാർത്തകൾ തിരിച്ചറിയുക മാത്രമല്ല, യഥാർഥ വാർത്തകളിലുള്ള വിശ്വാസം നിലനിർത്തുക എന്നതുകൂടിയാണ്.