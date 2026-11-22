‘രണ്ടുകോടി ലഭിച്ചത് നിക്ഷേപമായി, മെസ്സിയുടെ കരാറുമായി ബന്ധമില്ല’; പണം കൈമാറിയത് സ്ഥിരീകരിച്ച് യു. ഷറഫലിtext_fields
മലപ്പുറം: അർജന്റീന ഫുട്ബാൾ ടീമിനെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിനിടെ തന്റെ ഫുട്ബാൾ അക്കാദമിക്ക് റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനിയിൽനിന്ന് രണ്ടുകോടി രൂപ ലഭിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ച് മുൻ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് യു. ഷറഫലി. എന്നാൽ, പണം വ്യക്തിപരമായി കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും അക്കാദമിയിലേക്ക് ഓഹരി നിക്ഷേപമായാണ് കമ്പനി തുക നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മെസ്സിയെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള കരാറുമായി ഈ ഇടപാടിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും ഷറഫലി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
മലപ്പുറം അരീക്കോട്ടെ നോവസ് സോക്കർ അക്കാദമിയുടെ പ്രധാന നിക്ഷേപകരിൽ ഒരാളാണ് റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനി. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ഫുട്ബാൾ താരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അക്കാദമി ആരംഭിച്ചത്. സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ അക്കാദമിയിൽ വിവിധ വ്യക്തികളിൽനിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും ഓഹരി നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടർ നൽകിയ രണ്ടുകോടി രൂപ അക്കാദമിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിച്ചതായും ഷറഫലി വിശദീകരിച്ചു.
2022ലാണ് അക്കാദമി ആരംഭിച്ചത്. 2025ലാണ് റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനി പണം നിക്ഷേപിച്ചത്. മെസ്സിയുടെ കേരള സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാറിൽ താൻ ഒപ്പിട്ടത് 2024ലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് നടന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും വിശദാംശങ്ങളും പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തിന് കൈമാറാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഷറഫലി വ്യക്തമാക്കി.
കൊച്ചി കലൂർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനിക്ക് കൈമാറിയ ദിവസം തന്നെയാണ് അക്കാദമിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് രണ്ടുകോടി രൂപ എത്തിയതെന്ന എസ്.ഐ.ടിയുടെ കണ്ടെത്തലിലും ഷറഫലി വിശദീകരണം നൽകി. ഒരേ ദിവസം രണ്ട് ഇടപാടുകളും നടന്നത് യാദൃശ്ചികമാണെന്നും അതിൽ അസ്വാഭാവികതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കൂട്ടിക്കെട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഷറഫലി ആരോപിച്ചു.
വിരമിച്ചശേഷം താൻ സ്വപ്നപദ്ധതിയായി ആരംഭിച്ചതാണ് നോവസ് സോക്കർ അക്കാദമിയെന്നും ഫുട്ബാളിന്റെ വളർച്ചക്കായി തുടർന്നും നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനിയിൽനിന്ന് ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ തടസ്സമില്ലെന്നും ഷറഫലി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, അർജന്റീന ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷനും സ്പോൺസറായ റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനിയും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ കരാറിൽ ഷറഫലി സാക്ഷിയായി ഒപ്പിട്ടതും അക്കാദമിയിലേക്കുള്ള പണമിടപാടും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോയെന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു ഷറഫലി കരാറിൽ സാക്ഷിയായതെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.
കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടതിനുള്ള പ്രതിഫലമായിരിക്കാം രണ്ടുകോടി രൂപ അക്കാദമിയിലേക്ക് കൈമാറിയതെന്നാണ് എസ്.ഐ.ടിയുടെ സംശയം. എന്നാൽ, ഈ ആരോപണം ഷറഫലി നിഷേധിക്കുകയാണ്. പണമിടപാടിന്റെ യഥാർഥ സ്വഭാവം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.