കാൽപ്പന്തിൽ ഹിമപ്പുലികളുടെ കാൽപാടുകൾ

കാൽപ്പന്തിൽ ഹിമപ്പുലികളുടെ കാൽപാടുകൾtext_fields
കശ്മീരിന്റെ മഞ്ഞുവീണ മൈതാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉദയം കൊണ്ട ഒരു കാൽപന്ത് ടീമുണ്ട്; റിയൽ കശ്മീർ എഫ്.സി. അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ പടവുകളിൽ പക്ഷേ മൈതാനങ്ങളിൽ കാണുന്ന പച്ചപ്പുല്ലുകളായിരുന്നില്ല. ചുവടുകളെ പിഴപ്പിക്കുന്ന കല്ലുകളും മുള്ളുകളുമായിരുന്നു. പന്തുതട്ടാൻ നല്ലൊരു മൈതാനമോ, ആരെയും ആകർഷിക്കാൻ പോന്ന ജഴ്സിയോ, പേരുകേട്ടൊരു പരിശീലകനോ അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിറം മങ്ങാത്തൊരു സ്വപ്നം! അതായിരുന്നു മൂലധനം.
കൊൽക്കത്തയാണ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാളിന്റെ മക്ക. കേരളവും ഗോവയും ഫുട്ബാൾ തീർഥാടനത്തിന്റെ ചെറുമക്കകളാണ്. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാൾ ഭൂപടത്തിൽ കശ്മീരിനെ തിരഞ്ഞാൽ നിരാശയാകും ഫലം. എന്നാൽ, ഇന്ന് ആ ഭൂപടത്തിൽ ആ താഴ് വരയുടെ പേരും കൊത്തിവെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ച് ആ ‘ഹിമപ്പുലികൾ’ (Snow Leopards) നടത്തിയ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സോണി ലിവ് ഒ.ടി.ടിയിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ‘റിയൽ കാശ്മീർ ഫുട്ബാൾ ക്ലബ്’ എന്ന സീരീസ്. ഓരോ ഫുട്ബാൾ പ്രേമിയും തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ചിത്രമാണിത്. 2014ലെ കശ്മീർ പ്രളയവും അവിടത്തെ രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയും കാരണം തകർന്നുപോയ ഒരു ജനതയുടെയും, ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ ഉഴലുന്ന യുവാക്കളുടെയും ഇടയിലേക്കാണ് ഫുട്ബാൾ ഒരു പുതിയ പ്രതീക്ഷയായി കടന്നുവരുന്നത് എന്ന് ആമുഖത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എട്ട് എപ്പിസോഡുകളിലായി ഈ സീരീസ് കഥ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത്.
കശ്മീർ എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലരുടെയും മനസ്സിൽ തുളയിടുന്നത് തോക്കുകളുടെയും സ്ഫോടനങ്ങളുടെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലംമുതൽ ആ ജനത അനുഭവിക്കുന്ന തീവ്രമായ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ നിന്നും ഫുട്ബാളിന്റെ കരുത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലേക്ക് ഉയർന്നുവന്ന ചരിത്രം പറയാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ സീരീസിലൂടെ വെളിച്ചപ്പെടുന്നത്.
2016ൽ കശ്മീരിലെ ശ്രീനഗറിലാണ് റിയൽ കശ്മീർ എഫ്.സി ജന്മമെടുക്കുന്നത്. ജമ്മു കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ പ്രഫഷനൽ ഫുട്ബാൾ ക്ലബ്. അശാന്തിയുടെ പുകപടലങ്ങൾ വകഞ്ഞ് മികച്ചൊരു കരിയറും പ്രതീക്ഷയും തേടാൻ ഫുട്ബാളിനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന ചിന്ത ഈ ക്ലബിന്റെ പിറവിക്ക് നിദാനമാവുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാളിന്റെ പ്രധാന വേദിയായ ഐ ലീഗിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുകയും, ദേശീയ തലത്തിൽ കശ്മീരിന്റെ പേര് അഭിമാനത്തോടെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തു റിയൽ കശ്മീർ എഫ്.സി.
ഈ ക്ലബിന്റെ വളർച്ച അസൂയാവഹമെങ്കിലും, അതൊട്ടും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയും പരിശീലന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും മുതൽ കശ്മീരിലെ രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയും കർഫ്യൂകളുംവരെ അവരുടെ വഴിയിൽ വിഘാതങ്ങൾ പണിതു. വേണ്ടത്ര ഫണ്ടോ സ്പോൺസർമാരോ ഇല്ലാതെയായിരുന്നു തുടക്കം. എങ്കിലും എല്ലാവിധ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും വെല്ലുവിളികളെയും അതിജീവിച്ച്, മഞ്ഞുമൂടിയ മൈതാനങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക കളിക്കാർ നടത്തിയ കഠിനാധ്വാനമാണ് ഈ ക്ലബിന്റെ നിയതി നിർണയിച്ചത്.
ആക്രി പെറുക്കിക്കൂട്ടുന്ന ഒരു മൈതാനമാണ് അവർ പരിശീലനത്തിനായി ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നിരവധി ഗ്രൗണ്ടുകൾ തേടിയലഞ്ഞ് ഒടുവിൽ തൃപ്തിയടയേണ്ടിവന്നതാണ് ആ ‘ഹോംഗ്രൗണ്ട്’. ആ രംഗങ്ങൾ സീരീസിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫുട്ബാൾ പ്രേമിയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് താളംതെറ്റും. ഉപയോഗശൂന്യമായ വാഹനത്തിന്റെ ടയറുകളും തുരുമ്പിച്ച വീപ്പകളും പരിശീലനത്തിനുള്ള സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളാകുന്നുണ്ട്. ആ ടയറുകളുടെ വൃത്തമാണ് ഷോട്ടുകളുടെ കൃത്യത നിർണയിക്കാൻ പരിശീലകൻ പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ വൃത്തത്തിൽ ഷോട്ടു പായിച്ച് കളിക്കാർ തങ്ങളെത്തന്നെ ഉരച്ചെടുത്തു. മത്സരത്തിനായി യാത്ര ചെയ്യാൻ ക്ലബിന് സ്വന്തമായി ബസ് ലഭിക്കുന്നതുപോലും ആക്രിയിൽ നിന്നാണ്.
ഈ ഫുട്ബാൾ വിപ്ലവത്തിനുപിന്നിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ കഠിനാധ്വാനമുണ്ട്, സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്, അതിജീവന ശ്രമങ്ങളുണ്ട്. അവരെ സ്പർശിക്കാതെ, പരാമർശ വിധേയമാക്കാതെ ഈ ജൈത്രയാത്രയുടെ ചരിത്രം പൂർണമാകില്ല. സന്ദീപ് ചാട്ടുവും ഷമീം മെരാജുമാണവർ. കശ്മീരിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന ഷമീം മെരാജ്, തന്റെ തൊഴിലുപേക്ഷിച്ച്, അസ്വസ്ഥമായ താഴ്വരയിലെ യുവാക്കൾക്ക് കളിയിലൂടെ പുതിയൊരു ദിശാബോധം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ ആശയത്തിന് രൂപം നൽകിയത്. കശ്മീരിലെ പ്രമുഖ ബിസിനസുകാരനും കായിക പ്രേമിയുമായിരുന്ന സന്ദീപ് ചാട്ടു, സാമ്പത്തികമായ വലിയ പ്രതിസന്ധികളെയും ആശങ്കകളെയും തരണം ചെയ്താണ് ക്ലബിനെ മുന്നോട്ടുനയിച്ചത്. ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് കശ്മീരി ഫുട്ബാളിനെ ദേശീയ ഭൂപടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ നടത്തിയ പ്രയത്നങ്ങൾ വലിയ പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. മുഹമ്മദ് സീഷൻ അയ്യൂബും മാനവ് കൗളുമാണ് ഈ രണ്ട് ജീവിതങ്ങളെയും തന്മയത്വത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സീരീസിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാണ് അവർ.
2016ൽ ജന്മമെടുത്ത റിയൽ കശ്മീർ എഫ്.സി, വളരെ വേഗത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാളിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വളർന്നത്. 2017-18 സീസണിൽ ഐ-ലീഗ് രണ്ടാം ഡിവിഷൻ ചാമ്പ്യന്മാരായിക്കൊണ്ടാണ് അവർ ആദ്യമായി ദേശീയതലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ വിജയത്തോടെ ജമ്മു-കശ്മീരിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മുൻനിര പ്രൊഫഷനൽ ലീഗിലേക്ക് പ്രമോഷൻ നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ക്ലബ് എന്ന ചരിത്രനേട്ടം റിയൽ കശ്മീർ സ്വന്തമാക്കുകയുണ്ടായി.
ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കംചെന്ന ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റുകളിലൊന്നായ ഐ.എഫ്.എ ഷീൽഡും സ്വന്തം ഷോകേസിലെത്തിച്ച് അവർ കായിക ലോകത്തെത്തന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചു. ഇത്തരം നേട്ടങ്ങളൊന്നും പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കാൻ മുതിരുന്നില്ല ഈ സീരീസ്. ഉദയത്തിന്റെയും വളർച്ചയുടെയും പ്രാഥമിക ഘട്ടങ്ങളും ആത്മസംഘർഷങ്ങളും, പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള ചെറുത്തുനിൽപും പോരാട്ടങ്ങളുമാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
ടീമിന്റെ വലിയ വിജയങ്ങൾക്കുപിന്നിൽ ഒരു വിദേശ പരിശീലകന്റെ കൃത്യമായ തന്ത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. സ്കോട്ട് ലൻഡിൽനിന്നുള്ള മുൻ ഫുട്ബാളറായ ഡേവിഡ് റോബർട്ട്സൺ ആണ് ദീർഘകാലം റിയൽ കശ്മീരിന്റെ ഹെഡ് കോച്ചായി പ്രവർത്തിച്ചത്. ഹോളിവുഡ് ആക്ടറായ മാർക്ക് ബെനിങ്ടൺ ആണ് പരിശീലകനായ ഡേവിഡ് റോബർട്ട്സന്റെ കഥാപാത്രത്തെ ഈ സീരീസിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. സ്കോട്ട് ലൻഡിൽനിന്നുള്ള ആ മുൻ ഫുട്ബാൾ താരത്തിന്റെ കഠിനമായ പരിശീലന രീതികളും കശ്മീരിലെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങളുമെല്ലാം ഈ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും, പ്രതിസന്ധികളുടെ മുള്ളുകൾ നിറഞ്ഞ വഴികൾ താണ്ടിയും രാജ്യത്തിന്റെ ഫുട്ബാൾ ഭൂപടത്തിൽ കശ്മീരിന്റെ പേര് സ്വര്ണലിപികളില് എഴുതിച്ചേർത്താണ് റിയൽ കശ്മീർ എഫ്.സി തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നത്. അതിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ പ്രാദേശിക ക്ലബുകൾക്ക് പലതും പഠിക്കാനുണ്ട്. പലതും അനുകരിക്കാനുണ്ട്. ഫുട്ബാളിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും അതിന് വില കൽപിക്കാത്ത രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളുടെയും സംഘർഷങ്ങൾ ഈ സീരീസിൽ അനാവൃതമാകുന്നുണ്ട്. പ്രതിസന്ധികളിൽ തളർന്നുപോകാതെ ചെറുത്തുനിൽക്കാനും അതിജീവിക്കാനും സ്വപ്നം കാണാനുമുള്ള കശ്മീരി യുവതയുടെ നേർക്ക് തിരിച്ചുവെച്ച കാമറയാണ് ‘റിയൽ കശ്മീർ ഫുട്ബാൾ ക്ലബ്’. പ്രതികൂലതകളെ കാറ്റിൽപറത്തി ഹിമപ്പുലികൾ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ വിജയം കശ്മീരിന്റെ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യേച്ഛയുടെ വലിയ വിജയം കൂടിയാണ്.