മെസ്സി തട്ടിപ്പ്; ഷറഫലിയുടെ അക്കാദമിക്ക് സ്പോൺസറുടെ രണ്ടുകോടി, നിർണായക രേഖകൾ എസ്.ഐ.ടിക്ക്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: അർജന്റീന ഫുട്ബാൾ ടീമിനെയും ലയണൽ മെസ്സിയെയും കേരളത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് ആരോപണങ്ങളിൽ നിർണായക കണ്ടെത്തലുമായി പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം. മുൻ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് യു. ഷറഫലി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഫുട്ബാൾ അക്കാദമിക്ക് സ്പോൺസറായ റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനി (ആർ.ബി.സി) രണ്ടുകോടി രൂപ കൈമാറിയതിന്റെ രേഖകളാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന് ലഭിച്ചത്. എ.ഡി.ജി.പി പി. വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘമാണ് പണമിടപാട് കണ്ടെത്തിയത്.
മലപ്പുറം അരീക്കോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നോവസ് സോക്കർ അക്കാദമിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പണം എത്തിയത്. രണ്ട് ഡയറക്ടർമാർ മാത്രമുള്ള അക്കാദമിയുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറാണ് ഷറഫലി. കൊച്ചി കലൂർ ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയം ആർ.ബി.സിക്ക് കൈമാറിയ അതേ ദിവസമാണ് അക്കാദമിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് രണ്ടുകോടി രൂപ എത്തിയതെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.
അർജന്റീന ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷനും ആർ.ബി.സിയും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ കരാറിൽ ഷറഫലി സാക്ഷിയായി ഒപ്പിട്ടതും അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു കരാർ ഒപ്പിട്ടത്. എന്നാൽ, ഫുട്ബാൾ പ്രേമിയെന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് കരാറിൽ സാക്ഷിയായതെന്നും ഇടപാടിലെ ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധമില്ലെന്നുമാണ് ഷറഫലി അന്വേഷണസംഘത്തിന് നൽകിയ മൊഴി.
അതേസമയം, സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് എന്ന ഔദ്യോഗിക പദവി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഷറഫലി കരാറിന്റെ ഭാഗമായതെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ സംശയം. ഇതിന് പ്രതിഫലമായാണോ അക്കാദമിക്ക് രണ്ടുകോടി രൂപ ലഭിച്ചതെന്ന കാര്യവും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. കരാറിൽ സാക്ഷിയായതും അക്കാദമിയിലേക്ക് പണം കൈമാറിയതും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോയെന്നാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്.
മുൻ കായികമന്ത്രി വി. അബ്ദുറഹിമാൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി. സത്യപാലൻ, യു. ഷറഫലി എന്നിവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ. അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി അന്വേഷണം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനാണ് എസ്.ഐ.ടിയുടെ തീരുമാനം. പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷറഫലിയെ വിശദമായി ചോദ്യംചെയ്യാനും നീക്കമുണ്ട്.
അതിനിടെ, രണ്ടുകോടി രൂപയുടെ ഇടപാടിന് അർജന്റീന ടീമിന്റെ കേരള സന്ദർശനവുമായി ബന്ധമില്ലെന്നാണ് ഷറഫലിയുടെ വിശദീകരണം. രണ്ട് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാട് മാത്രമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. പണം കൈമാറിയതിന്റെ യഥാർഥ ഉദ്ദേശ്യവും കരാറുമായി അതിനുള്ള ബന്ധവുമാണ് അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിക്കുന്നത്.