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    ഉ​ഷ വീ​ണ്ടും ഐ.​ഒ.​എ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ

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    നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്ത് ഐ​സ് ഹോ​ക്കി അ​സോ​.
    ഉ​ഷ വീ​ണ്ടും ഐ.​ഒ.​എ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് വീ​ണ്ടും മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ പി.​ടി. ഉ​ഷ​ക്ക് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ങ്ങി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഉ​ഷ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ലെ​ത്തി. ഐ​സ് ഹോ​ക്കി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യാ​ണ് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തോ​ടെ ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് കൗ​ൺ​സി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ഉ​ഷ വീ​ണ്ടും മ​ത്സ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഏ​റെ​ക്കു​റെ ഉ​റ​പ്പാ​യി. നേ​ര​ത്തേ, അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ഷ​യു​ടെ പേ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഈ​യി​ടെ സ്പോ​ർ​ട്സ് പേ​ഴ്സ​ൺ​സ് ഓ​ഫ് ഔ​ട്ട്സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് മെ​റി​റ്റ് (എ​സ്.​ഒ.​എം) തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ഇ​വ​ർ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ലെ​ത്താ​ൻ അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച ഏ​ക മാ​ർ​ഗം ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍റെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​വു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ത​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഐ​സ് ഹോ​ക്കി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം.

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    News Summary - P.T. Usha Nominated for IOA Presidency by Ice Hockey Association
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