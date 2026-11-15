പിടി ഉഷക്ക് ആശ്വാസം; പുറത്താക്കണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളി, ഐഒഎ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ വീണ്ടും അവസരം

പിടി ഉഷക്ക് ആശ്വാസം; പുറത്താക്കണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളി, ഐഒഎ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ വീണ്ടും അവസരംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ (ഐ.ഒ.എ) പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണ്ടും മത്സരിക്കാനുള്ള നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് പി.ടി. ഉഷയുടെ നീക്കത്തിന് നിർണായക ആശ്വാസം. ഐസ് ഹോക്കി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധിയായി ഉഷയെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിനെതിരായ പരാതികൾ തെഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തള്ളി. ഡിസംബർ അഞ്ചിന് നടക്കുന്ന ഐ.ഒ.എ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഇലക്ടറൽ കോളജിലേക്ക് ഉഷയെയും ഐസ് ഹോക്കി അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഹർജീന്ദർ സിങ്ങിനെയും നാമനിർദേശം ചെയ്തത് അംഗീകരിച്ചു. ഇതോടെ ഉഷക്ക് വീണ്ടും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുകയാണ്.
ഐ.ഒ.എ ജനറൽ ബോഡിയിലേക്ക് സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺസ് ഓഫ് മെറിറ്റ് വിഭാഗത്തിലൂടെ പ്രവേശനം നേടാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഉഷ ഐസ് ഹോക്കി അസോസിയേഷൻ വഴിയുള്ള നാമനിർദേശത്തിന് ശ്രമിച്ചത്. വനിതാ കായികതാരങ്ങൾക്കായി നീക്കിവെച്ച നാലു സ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന് നേടാൻ ഉഷക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പിന്നാലെ ഐസ് ഹോക്കി അസോസിയേഷൻ തങ്ങളുടെ രണ്ട് പ്രതിനിധികളിൽ ഒരാളായി ഉഷയെ നാമനിർദേശം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ, ഉഷക്ക് ഐസ് ഹോക്കി അസോസിയേഷനിൽ അംഗത്വമില്ലെന്നും അതിനാൽ സംഘടനയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ അർഹതയില്ലെന്നും ആരോപിച്ച് ഒരു വിഭാഗം രംഗത്തെത്തി. നവംബർ 13ന് കരട് വോട്ടർപട്ടികക്കെതിരെ പരാതി നൽകി. ഹർജീന്ദർ സിങ്ങിന്റെ നാമനിർദേശവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു.
പരാതിയെ തുടർന്ന് നവംബർ 14ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികളെ ഹിയറിങ്ങിന് വിളിച്ചുവരുത്തി. ഹാജരായ ഹർജീന്ദർ സിങ്ങും ശ്രീനിവാസ് കോട്നിയും ഉഷയും ഹർജീന്ദറും സംഘടനയിലെ സജീവ അംഗങ്ങളാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. അംഗത്വം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾക്കൊപ്പം നോട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സത്യവാങ്മൂലവും സമർപ്പിച്ചു.
ഒരു കായിക ഇനത്തിന്റെ ദേശീയ ഫെഡറേഷനിൽ അംഗമായ വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊരു കായിക ഫെഡറേഷനിലും അംഗത്വമെടുക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന വിഷയത്തിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഐ.ഒ.എയോട് വിശദീകരണം തേടി. മറ്റൊരു ഫെഡറേഷനിൽ അംഗത്വമുണ്ടെന്ന കാരണത്താൽ മാത്രം ഒരു വ്യക്തിയെ അയോഗ്യനാക്കാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു ഐ.ഒ.എയുടെ മറുപടി.
2025ലെ ദേശീയ കായിക ഭരണനിയമത്തിലോ ഐ.ഒ.എ ഭരണഘടനയിലോ ഇത്തരം അംഗത്വങ്ങൾ വിലക്കുന്ന വ്യക്തമായ വ്യവസ്ഥകളില്ലെന്നും അസിസ്റ്റന്റ് റിട്ടേണിങ് ഓഫീസർ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ അംഗീകരിച്ച ഐ.ഒ.എ ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 10.4 പ്രകാരം ദേശീയ കായിക ഫെഡറേഷനുകൾ നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്നവർ അതത് സംഘടനകളിലെ അംഗങ്ങളായിരിക്കണം. സമർപ്പിച്ച രേഖകളും വിശദീകരണങ്ങളും പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഉഷക്കും ഹർജീന്ദറിനുമെതിരായ പരാതികൾ തള്ളിയത്.
മുൻ ഐ.ഒ.എ പ്രസിഡന്റ് നരീന്ദർ ബത്രയും ഉഷയുടെ നാമനിർദേശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഐസ് ഹോക്കി അസോസിയേഷനിൽ അംഗത്വം ലഭിച്ച തീയതി, അംഗത്വ വിഭാഗം, അംഗത്വം അനുവദിച്ച ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥ എന്നിവ പരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സഞ്ജയ് കുമാർ ശ്രീവാസ്തവക്ക് ബത്ര കത്തുനൽകിയിരുന്നു. ഐസ് ഹോക്കി അസോസിയേഷനും സ്കീ ആൻഡ് സ്നോബോർഡ് ഇന്ത്യയും നാമനിർദേശം ചെയ്ത ഹർപാൽ സിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലും ബത്ര എതിർപ്പ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
ഡിസംബർ അഞ്ചിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഉഷക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനം. നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ വീണ്ടും ജനവിധി തേടാനുള്ള ഉഷയുടെ നീക്കത്തിൽ നിർണായകമായിരുന്നു ഇലക്ടറൽ കോളജിലെ അംഗത്വം.