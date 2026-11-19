ഉത്തരമലബാർ ജലോത്സവം: വയൽക്കര വെങ്ങാട്ട് ജലരാജാക്കൻമാർtext_fields
നീലേശ്വരം: മഹാത്മാഗാന്ധി ട്രോഫി ഉത്തരമലബാർ ജലോത്സവത്തിൽ പുരുഷ വിഭാഗം 25 പേർ തുഴയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ വയൽക്കര വെങ്ങാട്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി ജലരാജാക്കൻമാരായി. ന്യൂ ബ്രദേഴ്സ് മയിച്ച രണ്ടാം സ്ഥാനവും വി.ബി.സി കുറ്റിവയൽ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.
15 പേർ തുഴയുന്ന പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ അഴീക്കോടൻ അച്ചാംതുരുത്തി ചാമ്പ്യൻമാരായി. വയൽക്കര വെങ്ങാട്ട് രണ്ടാംസ്ഥാനവും ന്യൂ ബ്രദേഴ്സ് മരിച്ച മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.
25 പേർ തുഴയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ജലരാജ പട്ടം ചൂടിയ വയൽക്കര വെങ്ങാട്ടിന് മഹാത്മ ഗാന്ധി ട്രോഫിയും എം.എൽ.എ ട്രോഫിയും 50000 പ്രൈസ് മണിയും സന്ദീപ് വാര്യർ എം.എൽ എ സമ്മാനിച്ചു. രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ ന്യൂ ബ്രദേഴ്സ് മയിച്ചക്ക് ട്രോഫിയും 30000 പ്രൈസ് മണിയും നൽകി. 15 പേർ വീതം തുഴയുന്ന പുരുഷവിഭാഗത്തിൽ ചാമ്പ്യൻമാരായ അഴീക്കോടൻ അച്ചാംതുത്തിക്ക് ട്രോഫിയും 30000 കാഷും നൽകി.
രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ വയൽക്കര വെങ്ങാട്ടിന് ട്രോഫിയും 20000 രൂപ കാഷ് പ്രൈസും നൽകി.