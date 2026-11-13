ഇന്ത്യൻ ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രതിമാസ ബാഡ്മിന്റൺ ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സമാപിച്ചു

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ഇന്ത്യൻ ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രതിമാസ ബാഡ്മിന്റൺ ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സമാപിച്ചുtext_fields
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മനാമ: ഇന്ത്യൻ ക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അംഗങ്ങൾക്കായുള്ള 12-ാമത് പ്രതിമാസ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റായ ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിജയകരമായി സമാപിച്ചു. മലേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ബാഡ്മിന്റൺ ഏഷ്യ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ടൂർണമെന്റ് ക്ലബ്ബിന്റെ കായിക-സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടമായി മാറി. സുധീപിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിലിറങ്ങിയ ടീം വൈറ്റ് വാക്കേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻമാരും, ജിഷാമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിലിറങ്ങിയ കരാട്ടെ സ്മാഷേഴ്സ് റണ്ണേഴ്സുമായി. ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ നടന്ന സമ്മാനദാന ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ ക്ലബ്ബ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ബാഡ്മിന്റൺ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ടൂർണമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ്, സംഘാടകർ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
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