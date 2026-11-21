'സ്വർണനാണയം പ്രതീക്ഷിച്ചു, കിട്ടിയത് സ്വർണമോതിരം'; ജീവനക്കാരെ ഞെട്ടിച്ച് കാവ്യ മാരന്റെ വിവാഹസമ്മാനംtext_fields
ചെന്നൈ: വിവാഹാഘോഷത്തിനിടെ ജീവനക്കാർക്ക് സ്വർണമോതിരം സമ്മാനമായി നൽകി സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് സഹ ഉടമ കാവ്യ മാരൻ. സംഗീതസംവിധായകൻ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സൺ ഗ്രൂപ്പ് ജീവനക്കാർക്ക് വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ജീവനക്കാർക്ക് സ്വർണമോതിരം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്.
വിവാഹക്ഷണക്കത്ത്, ചോക്ലേറ്റുകൾ, സ്വർണമോതിരം എന്നിവയടങ്ങിയ സമ്മാനപ്പെട്ടികളാണ് ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. സ്വർണനാണയം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്നും എന്നാൽ സ്വർണമോതിരമാണ് സമ്മാനമായി ലഭിച്ചതെന്നും വൈറലായ വിഡിയോയിൽ ജീവനക്കാരിലൊരാൾ പറയുന്നുണ്ട്. കാവ്യയുടെയും മാരൻ കുടുംബത്തിന്റെയും സമ്മാനത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് നിരവധി പേരാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ രംഗത്തെത്തിയത്.
സമ്മാനപ്പെട്ടിക്കൊപ്പമുള്ള ക്ഷണക്കത്തിൽ നവംബർ 25ന് ഉച്ചവിരുന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇത് സൺ ഗ്രൂപ്പ് ജീവനക്കാർക്കായി പ്രത്യേകം ഒരുക്കുന്ന ചടങ്ങാണോയെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. സ്വർണമോതിരങ്ങളുടെ തൂക്കമോ വിലയോ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. എത്ര ജീവനക്കാർക്ക് സമ്മാനം നൽകിയെന്നതിലും സൺ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമില്ല.
നവംബർ 11ന് ഗ്രീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് കാവ്യ മാരനും അനിരുദ്ധും വിവാഹിതരായത്. അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കും പ്രമുഖ വ്യക്തികൾക്കും മാത്രമായിരുന്നു ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണം. സൂപ്പർതാരം രജനീകാന്ത്, തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ എന്നിവരും വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. വിവാഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
ഇന്ന് (നവംബർ 21) ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്ന വിവാഹസൽക്കാരത്തിൽ സിനിമ, ക്രിക്കറ്റ്, രാഷ്ട്രീയം, വ്യവസായം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ബോളിവുഡ് താരം ഷാരൂഖ് ഖാൻ, കമൽഹാസൻ, അല്ലു അർജുൻ, അജിത് കുമാർ തുടങ്ങിയവർക്ക് ക്ഷണമുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ, ഇവരിൽ ആരെല്ലാം ചടങ്ങിനെത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണമില്ല.
മുൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പേസർ ഡെയ്ൽ സ്റ്റെയ്ൻ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെന്നൈയിലെത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ താരമായും ബൗളിങ് പരിശീലകനായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റെയ്ന് ഫ്രാഞ്ചൈസിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളത്.
ഐ.പി.എല്ലിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമായ കാവ്യ മാരന്റെ വിവാഹാഘോഷങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്കിടയിലും ചർച്ചയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് ജീവനക്കാർക്ക് സ്വർണമോതിരം സമ്മാനമായി നൽകിയെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നത്.