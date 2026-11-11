സെഞ്ച്വറി ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റേഴ്സ്; ചെസിൽ നൂറ് ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന നേട്ടവുമായി ഇന്ത്യtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: 1987 ഡിസംബർ 28. ചതുരംഗക്കളത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് ആദ്യമായി ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ എന്ന പട്ടത്തിലേക്ക് കരുക്കൾ നീക്കിയ ദിനം. ആനന്ദിന്റെ നേട്ടം പിന്നിട്ട്, 40 വർഷം തികയാനിരിക്കെ ചെസ് ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ പദവിയിൽ ഇന്ത്യ സെഞ്ച്വറിയും തികച്ചിരിക്കുന്നു. മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള 22കാരൻ അനുജ് ശ്രിവത്രിയിലൂടെയാണ് ലോക ചെസിലെ ഏറ്റവും വലിയ പദവിയായ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ കുപ്പായത്തിലെ നൂറാം ഇന്ത്യക്കാരന്റെ പിറവി. ഫിലിപ്പീൻസിൽ സമാപിച്ച ആസിയാൻ പ്ലസ് ഓപൺ ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കിരീടമണിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അനുജ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള നൂറാം ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ പട്ടത്തിന് അവകാശിയായത്. ഒമ്പത് റൗണ്ട് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഏഴ് പോയന്റ് നേടിയായിരുന്നു കിരീടവും ഒപ്പം ഗ്രാൻഡ് പദവിയും.
മൂന്ന് നോമുകളും 2500 എലോ റേറ്റിങ്ങും പൂർത്തിയാക്കിയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ചെസ് ഫെഡറേഷനായ ‘ഫിഡെ’ നൽകുന്ന ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ പട്ടത്തിന് അനുജ് യോഗ്യത നേടിയത്.
അനുജിന്റെ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ നേട്ടത്തെ ഇതിഹാസ താരം വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അഭിനന്ദിച്ചു. സെഞ്ച്വറി ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്ററെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും പ്രശംസിച്ചു. ‘ചെസിൽ ഇന്ത്യ സെഞ്ച്വറി തികച്ചിരിക്കുന്നു. ഉജ്ജ്വല നേട്ടം. നൂറ് ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർമാരുടെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിയത് ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയം. ഈ നേട്ടം രാജ്യത്തെ യുവതാരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തും പ്രചോദനവുമാകും’ -പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്ത് ചെസിന്റെ ജനപ്രീതി അതിവേഗം വർധിക്കുന്നതിന്റെയും, ലോകചെസിൽ ഇന്ത്യ കരുത്തുറ്റ രാജ്യമായി മാറുന്നതിന്റെയും സൂചന കൂടിയാണ് നൂറാം ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്ററുടെ പിറവി.
2013ൽ 32 ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർമാർ മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ 2017ലായിരുന്നു 50 തികച്ചത്. വെറും ഒമ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു 50 കൂടി പൂർത്തിയാക്കി നൂറ് തികച്ചു. മധ്യപ്രദേശിന്റെ ആദ്യ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്ററാണ് അനുജ്. ഈ വർഷം ജൂലൈക്കും നവംബറിനുമിടയിൽ രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്ററാണിത്. ഏദൻ വാസ്, ഹർഷവർധൻ ജി.ബി, എസ്. അശ്വന്ത്, വി. രത്നവേൽ എന്നിവരാണ് അവസാനത്തെ മറ്റു നാലുപേർ.
നാലാമത്തെ രാജ്യം
റഷ്യ, അമേരിക്ക, ജർമനിക്കുശേഷം നൂറ് ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർമാരുള്ള നാലാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ
ആദ്യ മലയാളി ജി.എൻ. ഗോപാൽ
ജി.എൻ. ഗോപാലാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ. 2007ൽ തന്റെ 18ാം വയസ്സിലായിരുന്നു ഗോപാൽ ഇന്ത്യയുടെ 16ാമത് ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്ററായി ചരിത്രനേട്ടം കുറിക്കുന്നത്. കൊച്ചി സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹം 2010 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും ലോക ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും മെഡൽ നേടിയിരുന്നു. എസ്.എൽ. നാരായണൻ, നിഹാൽ സരിൻ എന്നിവരാണ് മറ്റു മലയാളി ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർമാർ.
തമിഴ്നാടിന് 36 ജി.എം
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റേഴ്സിനെ സംഭാവന ചെയ്തത് തമിഴ്നാട്. ഇതുവരെയായി 36 പേർ. വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ്, ഡി. ഗുകേഷ്, ആർ. പ്രഗ്നാനന്ദ, എസ്. വിജയ ലക്ഷ്മി, ആർ. വൈശാലി എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു തമിഴ്നാടിന്റെ ചെസ് പ്രതിഭകൾ. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ജി.എമ്മുമാരായ നാലിൽ മൂവരും തമിഴ്നാട്ടുകാർ.