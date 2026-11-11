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    സെ​ഞ്ച്വ​റി ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ്; ചെ​സി​ൽ നൂ​റ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് എ​ന്ന നേ​ട്ട​വു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ

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    സെ​ഞ്ച്വ​റി ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ്; ചെ​സി​ൽ നൂ​റ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് എ​ന്ന നേ​ട്ട​വു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: 1987 ഡി​സം​ബ​ർ 28. ച​തു​രം​ഗ​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ ആ​ന​ന്ദ് ആ​ദ്യ​മാ​യി ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ എ​ന്ന പ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​രു​ക്ക​ൾ നീ​ക്കി​യ ദി​നം. ആ​ന​ന്ദി​ന്റെ നേ​ട്ടം പി​ന്നി​ട്ട്, 40 വ​ർ​ഷം തി​ക​യാ​നി​രി​ക്കെ ചെ​സ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ പ​ദ​വി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ സെ​ഞ്ച്വ​റി​യും തി​ക​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 22കാ​ര​ൻ അ​നു​ജ് ശ്രി​വ​ത്രി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ലോ​ക ചെ​സി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​ദ​വി​യാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ കു​പ്പാ​യ​ത്തി​ലെ നൂ​റാം ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ന്റെ പി​റ​വി. ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ച ആ​സി​യാ​ൻ പ്ല​സ് ഓ​പ​ൺ ചെ​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കി​രീ​ട​മ​ണി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​നു​ജ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നൂ​റാം ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ പ​ട്ട​ത്തി​ന് അ​വ​കാ​ശി​യാ​യ​ത്. ഒ​മ്പ​ത് റൗ​ണ്ട് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഏ​ഴ് പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു കി​രീ​ട​വും ഒ​പ്പം ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ​ദ​വി​യും.

    മൂ​ന്ന് നോ​മു​ക​ളും 2500 എ​ലോ റേ​റ്റി​ങ്ങും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ണ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ചെ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നാ​യ ‘ഫി​ഡെ’ ന​ൽ​കു​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ പ​ട്ട​ത്തി​ന് അ​നു​ജ് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​ത്.

    അ​നു​ജി​ന്റെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ നേ​ട്ട​ത്തെ ഇ​തി​ഹാ​സ താ​രം വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ ആ​ന​ന്ദ് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സെ​ഞ്ച്വ​റി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​റെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ‘ചെ​സി​ൽ ഇ​ന്ത്യ സെ​ഞ്ച്വ​റി തി​ക​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഉ​ജ്ജ്വ​ല നേ​ട്ടം. നൂ​റ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ​മാ​രു​ടെ രാ​ജ്യ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ മാ​റി​യ​ത് ഏ​റ്റ​വും അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യം. ഈ​ ​നേ​ട്ടം രാ​ജ്യ​ത്തെ യു​വ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തും പ്ര​ചോ​ദ​ന​വു​മാ​കും’ -പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ചെ​സി​ന്റെ ജ​ന​പ്രീ​തി അ​തി​വേ​ഗം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും, ലോ​ക​ചെ​സി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ക​രു​ത്തു​റ്റ രാ​ജ്യ​മാ​യി മാ​റു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും സൂ​ച​ന കൂ​ടി​യാ​ണ് നൂ​റാം ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ പി​റ​വി.

    2013ൽ 32 ​ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ​മാ​ർ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ 2017ലാ​യി​രു​ന്നു 50 തി​ക​ച്ച​ത്. വെ​റും ഒ​മ്പ​ത്‍ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മ​റ്റൊ​രു 50 കൂ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി നൂ​റ് തി​ക​ച്ചു. മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​റാ​ണ് അ​നു​ജ്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജൂ​ലൈ​ക്കും ന​വം​ബ​റി​നു​മി​ട​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തു നി​ന്നു​ള്ള അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​റാ​ണി​ത്. ഏ​ദ​ൻ വാ​സ്, ഹ​ർ​ഷ​വ​ർ​ധ​ൻ ജി.​ബി, എ​സ്. അ​ശ്വ​ന്ത്, വി. ​ര​ത്ന​വേ​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​വ​സാ​ന​ത്തെ മ​റ്റു നാ​ലു​പേ​ർ.

    നാ​ലാ​മ​ത്തെ രാ​ജ്യം

    റ​ഷ്യ, അ​മേ​രി​ക്ക, ജ​ർ​മ​നി​ക്കു​ശേ​ഷം നൂ​റ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ​മാ​രു​ള്ള നാ​ലാ​മ​ത്തെ രാ​ജ്യ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ

    ആ​ദ്യ മ​ല​യാ​ളി ജി.​എ​ൻ. ഗോ​പാ​ൽ

    ജി.​എ​ൻ. ഗോ​പാ​ലാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​ദ്യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​ർ. 2007ൽ ​ത​ന്റെ 18ാം വ​യ​സ്സി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഗോ​പാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 16ാമ​ത് ​ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​റാ​യി ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ടം കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൊ​ച്ചി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം 2010 ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സി​ലും ലോ​ക ടീം ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലും മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. എ​സ്.​എ​ൽ. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, നി​ഹാ​ൽ സ​രി​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റു മ​ല​യാ​ളി ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ​മാ​ർ.

    ത​മി​ഴ്നാ​ടി​ന് 36 ജി.​എം

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​നെ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്ത​ത് ത​മി​ഴ്നാ​ട്. ഇ​തു​വ​രെ​യാ​യി 36 പേ​ർ. വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ ആ​ന​ന്ദ്, ഡി. ​ഗു​കേ​ഷ്, ആ​ർ. പ്ര​ഗ്നാ​ന​ന്ദ, എ​സ്. വി​ജ​യ ല​ക്ഷ്മി, ആ​ർ. വൈ​ശാ​ലി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നീ​ളു​ന്നു ത​മി​ഴ്നാ​ടി​ന്റെ ചെ​സ് പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ. ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ൽ ​ജി.​എ​മ്മു​മാ​രാ​യ നാ​ലി​ൽ മൂ​വ​രും ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടു​കാ​ർ.

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    News Summary - India Reaches 100 Chess Grandmasters
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