ജോഷിക്കുള്ള ബാറ്റ് അടിച്ച് മാറ്റി സചിൻ; ബാറ്റോർമകൾ പങ്കുവെച്ച് ഇതിഹാസംtext_fields
മുംബൈ: തന്റെ കരിയറിലെ സുപ്രധാന നിമിഷങ്ങളിൽ തുണയായ ബാറ്റുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ. വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ശരദ് പവാർ ക്രിക്കറ്റ് മ്യൂസിയത്തിൽ 25 ബാറ്റുകളുമായി 'ബാറ്റോഗ്രഫി' പ്രദർശനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലാണ് സചിൻ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ചത്.
മുൻ ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർ സുനിൽ ജോഷിക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ബാറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയതും അത് പിന്നീട് തന്റെ 'സൂപ്പർ ബാറ്റായി' മാറിയ രസകരമായ കഥയും സചിൻ വെളിപ്പെടുത്തി.
2009-ൽ മൊഹാലിയിൽ സുമിത് കോഹ്ലി കാണിച്ച ബാറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സചിൻ അത് ചോദിച്ചുവാങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അത് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് അയക്കാനും നിർദേശിച്ചു. ആസ്ത്രേലിയക്കെതിരെയായ മത്സരത്തിന് ടീം ബസ് പുറപ്പെടുംമുമ്പാണ് ആ ബാറ്റ് സച്ചിന്റെ കൈയിലെത്തിയതെന്നും ബാറ്റിൽ ഒരു പന്ത് പോലും പരിശീലിക്കാതെ കളത്തിലിറങ്ങിയെന്നും സചിൻ പറഞ്ഞു.
ഈ ബാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹൈദരാബാദിൽ ആസ്ട്രേലിയക് എതിരെ നേടിയ 175 റൺസും ഗ്വാളിയോറിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ ഏകദിനത്തിലെ ആദ്യ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറിയും സ്വന്തമാക്കിയതെന്ന് സചിൻ വെളിപ്പെടുത്തി. "ബാറ്റുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവ സ്വയം നന്നാക്കിയും, ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ചും കേടുപാടുകൾ പരിഹരിച്ചുമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്," സചിൻ പറഞ്ഞു.
ബാറ്റുകളോടുള്ള തന്റെ വൈകാരിക അടുപ്പത്തെക്കുറിച്ചും സചിൻ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു. ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പോലെയാണ്. 24 വർഷത്തെ രാജ്യാന്തര കരിയറിൽ ഓരോ ബാറ്റിനും ഓരോ ഓർമകൾ പറയാനുണ്ട്. ഉപകരണങ്ങളെ ആദരവോടെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന പിതാവിന്റെ ഉപദേശവും സച്ചിൻ ഓർത്തെടുത്തു.
സചിന്റെ കരിയർ യാത്രകൾ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന 'ബാറ്റോഗ്രഫി' പ്രദർശനത്തിന് തുടക്കമായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്.
താരത്തിന്റെ 200-ാം ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന്റെ വാർഷിക ദിനത്തിലായിരുന്നു പ്രദർശനത്തിന്റെ തുടക്കം. 2013 നവംബർ 16ന് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ വാംഖഡെയിൽ തന്റെ 200-ാം ടെസ്റ്റ് കളിച്ച് സചിൻ വിടവാങ്ങിയതിന് 13 വർഷം തികയുന്ന വേളയിലാണ് ഈ പ്രദർശമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
1978ൽ അഞ്ചാം വയസ്സിൽ ലഭിച്ച ആദ്യ ബാറ്റ് മുതൽ 2013-ൽ അവസാന ടെസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിച്ച ബാറ്റ് വരെയുള്ളവയാണ് പ്രദർശനത്തിലുള്ളത്. സചിന്റെ സഹോദരി സവിത അഞ്ചാം വയസ്സിൽ കശ്മീരിൽനിന്ന് സമ്മാനിച്ച ബാറ്റാണ് പ്രദർശനത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. 1990ൽ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി നേടിയ ബാറ്റ്, 1998ൽ സർ ഡൊണാൾഡ് ബ്രാഡ്മാൻ സമ്മാനിച്ച ബാറ്റ്, 2003 ലോകകപ്പിൽ ഉപയോഗിച്ച ബാറ്റ്, 2012-ൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ നൂറാം അന്താരാഷ്ട്ര സെഞ്ച്വറി നേടിയ ബാറ്റ് എന്നിവയും പ്രദർശനത്തിലുണ്ട്.
ബാറ്റുകൾക്ക് പുറമെ സച്ചിന്റെ ആദ്യ ഹെൽമെറ്റ്, മുംബൈ രഞ്ജി ട്രോഫി ജഴ്സി, 200-ാം ടെസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിച്ച ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയും ഹെൽമെറ്റും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. വാംഖഡെയിൽ തന്റെ അവസാന മത്സരത്തിനുശേഷം നടത്തിയ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ കുറിപ്പുകളും ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1996 ലോകകപ്പിൽ മദ്യത്തിന്റെയും പുകയിലയുടെയും പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ലെന്ന കുടുംബത്തിന്റെ തീരുമാനത്തെ തുടർന്ന് സ്പോൺസർ സ്റ്റിക്കറില്ലാത്ത ബാറ്റുമായി കളിച്ചതടക്കമുള്ള വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനങ്ങളും സച്ചിൻ ചടങ്ങിൽ പങ്കുവെച്ചു.