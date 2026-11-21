ആഴ്സണലിന് ആശ്വാസം; നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വില്യം സാലിബ തിരിച്ചെത്തുന്നു.text_fields
ലണ്ടൻ: ആഴ്സണൽ ആരാധകർക്ക് ആശ്വാസവാർത്ത; നീണ്ട കാലത്തെ പരിക്കിൽ നിന്നും മുക്തനായ ഫ്രഞ്ച് പ്രതിരോധ താരം വില്യം സാലിബ കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. ശനിയാഴ്ച പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡിനെ നേരിടുന്ന ടീമിൽ സാലിബ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കോച്ച് മിക്കൽ ആർട്ടെറ്റ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വമ്പൻ പോരാട്ടങ്ങൾ വരാനിരിക്കെ താരത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ആഴ്സണൽ പ്രതിരോധത്തിന് വലിയ ആശ്വാസമാണ്.
2026 ലോകകപ്പ് സെമി ഫൈനലിൽ സ്പെയിനിനെതിരെ കളിക്കുന്നതിനിടെയേറ്റ പുറംവേദനയെ തുടർന്നാണ് സാലിബയ്ക്ക് ഈ സീസണിൽ ആഴ്സണലിന്റെ മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമായത്. പരിക്കിൽ നിന്ന് പൂർണമായും മുക്തനായ താരം മികച്ച ശാരീരികക്ഷമത വീണ്ടെടുത്തെന്നും ന്യൂകാസിലിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ താരം കളത്തിലിറങ്ങുമെന്നും പരിശീലകൻ ആർട്ടെറ്റ വ്യക്തമാക്കി.
വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സാലിബയുടെ തിരിച്ചുവരവിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ആർട്ടെറ്റ, താരത്തിന്റെ മത്സരസമയം ഘട്ടംഘട്ടമായി വർധിപ്പിക്കാനാണ് പദ്ധതിയെന്നും അറിയിച്ചു. സീനിയർ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി അണ്ടർ-21 ടീമിനൊപ്പം ആസ്റ്റൺ വില്ല, വാറ്റ്ഫോർഡ് എന്നി ടീമുകൾക്കെതിരെ സാലിബ കളത്തിലിറങ്ങിയിരുന്നു .
സാലിബയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ആഴ്സണൽ പ്രതിരോധത്തിന് കരുത്തേകുമ്പോൾ, മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങളുടെ പരിക്കുകൾ ടീമിന് തിരിച്ചടിയാകുകയാണ്. തുടയിലെ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് വിംഗർ ബുകായോ സാക്കയ്ക്ക് ഒരു മാസം കൂടി വിശ്രമം വേണ്ടിവരുമെന്ന് ആർട്ടെറ്റ വ്യക്തമാക്കി.
സ്പെയിനിനായി കളിക്കുന്നതിനിടെ ഹാംസ്ട്രിംഗിന് പരിക്കേറ്റ മധ്യനിര താരം മാർട്ടിൻ സുബിമെൻഡിക്കും ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കളത്തിന് പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.
സാലിബയുടെ അഭാവത്തിൽ ആസ്റ്റൺ വില്ലയിൽ നിന്ന് ടീമിലെത്തിച്ച എസ്രി കോൺസയുടെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇതുവരെ ആഴ്സണൽ പ്രതിരോധത്തെ താങ്ങിനിർത്തിയത്. എന്നാൽ സാലിബ കൂടി മടങ്ങിയെത്തുന്നതോടെ പ്രതിരോധനിര കൂടുതൽ ശക്തമാകും.
ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രേക്കിന് ശേഷം പ്രീമിയർ ലീഗിലും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലും പോലുള്ള കടുപ്പമേറിയ മത്സരങ്ങളാണ് ആഴ്സണലിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ സാലിബയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ഗണ്ണേഴ്സിന് വലിയ ആശ്വാസമാണ്.