പൊച്ചെറ്റിനോ എന്തുകൊണ്ട് യുണൈറ്റഡിൽ വിജയിക്കില്ല?text_fields
ടോട്ടൻഹാം ഹോട്സ്പറിന്റെ പരിശീലകനായിരുന്ന കാലത്ത് മൗറീസിയോ പൊച്ചെറ്റിനോ തന്റെ ഓഫീസ് മുറിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറയെ നാരങ്ങകൾ സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. മുറിയിലുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജിയെ ആ നാരങ്ങകൾ വലിച്ചെടുക്കുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം. പ്രശസ്ത ഫുട്ബോൾ എഴുത്തുകാരൻ ഗില്ലെം ബലാഗെ തന്റെ 'ബ്രേവ് ന്യൂ വേൾഡ്' എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് പൊച്ചെറ്റിനോയുടെ ഈ രസകരമായ ശീലത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇന്ന് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ തട്ടകമായ ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന നിരാശയും നെഗറ്റീവ് എനർജിയും മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ നാരങ്ങകൾ കൊണ്ടുവന്നാലും തികയില്ല എന്നതാണ് സത്യം. സർ അലക്സ് ഫെർഗൂസൻ പടിയിറങ്ങിയ ശേഷം യുണൈറ്റഡിന്റെ എട്ടാമത്തെ സ്ഥിരം പരിശീലകനായാണ് പൊച്ചെറ്റിനോ എത്തുന്നത്. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സൗമ്യനും ജനപ്രിയനുമായ പരിശീലകരിലൊരാളായ പൊച്ചെറ്റിനോയ്ക്ക് തകർന്നടിഞ്ഞ ഈ വമ്പന്മാരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. പക്ഷേ, അതിന് കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് പൊച്ചെറ്റിനോയെ ആയിരിക്കില്ല.
സർ അലക്സ് ഫെർഗൂസന് ശേഷം മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് പിന്തുടരുന്ന ഒരു സ്ഥിരം ശൈലിയുണ്ട്. ക്ലബ്ബിന്റെ ഉടമകളും ബോർഡും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന അബദ്ധങ്ങൾക്ക് ടീം തകരുമ്പോൾ, അതിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തവും ഹെഡ് കോച്ചിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ബലിയാടാക്കി പുറത്താക്കുക എന്നതാണത്. ഗ്ലേസർ കുടുംബത്തിന് പിന്നാലെ സർ ജിം റാറ്റ്ക്ലിഫിന്റെ ഇനിയോസ് ഗ്രൂപ്പ് ക്ലബ്ബിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടും ഈ രീതിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. റാറ്റ്ക്ലിഫിന്റെ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഭരണത്തിനിടെ മാത്രം സീസണിന്റെ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ പരിശീലകനാണ് ക്ലബ് ഇതിഹാസം കൂടിയായ മൈക്കൽ കാരിക്ക്. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ഇടക്കാല പരിശീലകനായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ഏറ്റവും മികച്ച റെക്കോർഡുമായി യുണൈറ്റഡിനെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് യോഗ്യതയിലേക്ക് നയിച്ചയാളാണ് കാരിക്ക്. ബ്രൈറ്റണിന്റെ അമെക്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 3-0ന്റെ തകർപ്പൻ വിജയം നേടി ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ അഭിമാനത്തോടെ നിന്ന ആ സുവർണ നിമിഷത്തിൽ നിന്ന് വെറും 172 ദിവസങ്ങൾക്കിപ്പുറമാണ് കാരിക്ക് അപമാനിതനായി കാരിംഗ്ടൺ ട്രെയിനിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങിയത്.
ബോൺമൗത്തിനോടേറ്റ 3-0ന്റെ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ടീം റെലിഗേഷൻ സോണിലേക്ക് വീണതോടെ കാരിക്കിന്റെ കസേര ഇളകിയിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയ രീതി ഒട്ടും മാന്യമായിരുന്നില്ലെന്ന് ക്ലബ്ബുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു. യുഎസ് സോക്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊച്ചെറ്റിനോയെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കങ്ങളുടെ വിവരം പുറത്തായ ശേഷവും, സ്വന്തം വിധി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കാരിക്കിന് രണ്ട് ദിവസം ടീമിന്റെ പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടി വന്നു. ക്ലബ്ബ് കാണിച്ച ഈ 'സീറോ ക്ലാസ്' സമീപനം മുൻ താരങ്ങൾക്കിടയിൽ പോലും വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി. വിചിത്രമായ കാര്യമെന്തെന്നാൽ, 2019 നവംബറിൽ ടോട്ടൻഹാമിൽ നിന്ന് പൊച്ചെറ്റിനോ പുറത്താക്കപ്പെട്ടതും സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു. ഷെഫീൽഡ് യുണൈറ്റഡിനെതിരായ സമനിലയ്ക്ക് ശേഷം ആമസോൺ ഡോക്യുമെന്ററി ക്യാമറകൾക്ക് മുന്നിൽ 10 ദിവസത്തോളം പരിശീലനം തുടർന്ന ശേഷമാണ് ഡാനിയൽ ലെവി പൊച്ചെറ്റിനോയെ മാറ്റി ഹോസെ മൗറീഞ്ഞോയെ കൊണ്ടുവന്നത്.
മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ തലപ്പത്തുള്ളവരുടെ മുൻഗണനകൾ എത്രത്തോളം തെറ്റാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ. ടീം തരംതാഴ്ത്തൽ ഭീഷണി നേരിടുമ്പോഴും കാരിക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ വൈകിയത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല; ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒമർ ബറാഡ, ഫുട്ബോൾ ഡയറക്ടർ ജേസൺ വിൽകോക്സ്, ഡാറ്റാ ഡയറക്ടർ മൈക്കൽ സാൻസോണി എന്നിവർക്ക് മൊണാക്കോയിൽ നടക്കുന്ന ഇനിയോസ് സിഇഒ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കണമായിരുന്നു! കളിക്കളത്തിലെ ഫലങ്ങളേക്കാൾ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾക്ക് റാറ്റ്ക്ലിഫ് നൽകുന്ന അമിത പ്രാധാന്യം ക്ലബ്ബിനുള്ളിൽ തന്നെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു. ഒടുവിൽ ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം നൈസിൽ നിന്ന് 'ഡാർക്ക് നൈറ്റ്' എന്ന കോൾസൈനുള്ള സ്വകാര്യ ജെറ്റിൽ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ബറാഡ കാരിക്കിനെ നേരിൽ കണ്ട് പുറത്താക്കൽ വിവരം അറിയിച്ചത്. ഇത്തരമൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ പൊച്ചെറ്റിനോയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും സൂപ്പർഹീറോയുടെ ശക്തി തന്നെ വേണ്ടിവരും.
കാരിക്ക് പുറത്താകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള വാരാന്ത്യത്തിൽ ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൽ നടന്ന ഒരു ചടങ്ങ് ചരിത്രത്തിന്റെ വിചിത്രമായ ആവർത്തനമായിരുന്നു. സർ അലക്സ് ഫെർഗൂസൻ യുണൈറ്റഡിൽ എത്തിയതിന്റെ 40-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന അത്താഴവിരുന്നിൽ, 2006-ൽ വാറ്റ്ഫോർഡിനെതിരെ താൻ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് കാരിക്ക് വാചാലനായി. അന്ന് 2-1ന് ജയിച്ച് ലീഗിൽ ഒന്നാമതായിരുന്നിട്ടും നിലവാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഫെർഗൂസനും റയാൻ ഗിഗ്സും തമ്മിലുണ്ടായ രൂക്ഷമായ വാക്കുതർക്കമാണ് കാരിക്ക് ഓർത്തെടുത്തത്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ആസ്റ്റൺ വില്ലയ്ക്കെതിരായ 4-4 സമനിലയിൽ 96-ാം മിനിറ്റിൽ പാട്രിക് ഡോർഗു നേടിയ സമനില ഗോൾ ഡയറക്ടേഴ്സ് ബോക്സിലിരുന്ന് ഒമർ ബറാഡ ആവേശത്തോടെ ആഘോഷിച്ചെങ്കിലും, ആ രാത്രിയോടെ കാരിക്കിന്റെ വിധി കുറിക്കപ്പെട്ടു. 1986 നവംബറിൽ റോൺ അറ്റ്കിൻസന് കീഴിൽ യുണൈറ്റഡ് റെലിഗേഷൻ സോണിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഫെർഗൂസൻ രക്ഷകനായി എത്തിയത്. നാല് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം അതേ തരംതാഴ്ത്തൽ മേഖലയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു പരിശീലകൻ കൂടി പടിയിറങ്ങുന്നു.
യുണൈറ്റഡിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തകർച്ചയിൽ മൈക്കൽ കാരിക്കിന് വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയാനാവില്ല. മിഡിൽസ്ബറോയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്ത്രങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയും, സമ്മറിന് ശേഷം കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയപ്പോൾ ഒരു 'പ്ലാൻ ബി' ഇല്ലാതിരുന്നതും കാരിക്കിന് തിരിച്ചടിയായി. പ്രീ-സീസൺ പരിശീലനത്തിലെ പിഴവുകളും, കാസെമിറോ പോയതിന് ശേഷം സെറ്റ് പീസുകളിലുണ്ടായ ദൗർബല്യവും ടീമിനെ തളർത്തി. എന്നാൽ, മോശം ചേരുവകൾ നൽകിയിട്ട് മികച്ച വിഭവമുണ്ടാക്കാൻ ഏത് പാചകക്കാരനോട് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല എന്നതുപോലെയാണ് കഴിഞ്ഞ സമ്മറിൽ ജേസൺ വിൽകോക്സും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ടീമും നടത്തിയ മധ്യനിര പൊളിച്ചെഴുത്ത്, അത് തികച്ചും യുക്തിരഹിതമായിരുന്നു.
ബ്രൈറ്റണിൽ വളരെ മോശം സീസൺ പിന്നിട്ടതും പരിക്കുകളുടെ വലിയ ചരിത്രമുള്ളതുമായ കാർലോസ് ബലേബയ്ക്കായി യുണൈറ്റഡ് വൻതുക മുടക്കിയെങ്കിലും താരത്തിന് ഇതുവരെ കൃത്യമായി കളിക്കാൻ പോലുമായിട്ടില്ല. അതുപോലെതന്നെ, ചെൽസി വിലയിട്ടതിന്റെ ഇരട്ടി തുക നൽകി ടീമിലെത്തിച്ച ആൻഡ്രേ സാൻ്റോസ് എന്ന യുവതാരത്തിനും പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത പ്രകടനം നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ, ലിയോൺ ഗോറെറ്റ്സ്കയെപ്പോലുള്ള താരങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെ യൂറി ടൈലമാൻസിനെ ടീമിൽ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും, ഒരു ഹോൾഡിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡറോ ബോക്സ്-ടു-ബോക്സ് താരമോ അല്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തെ എവിടെ കളിപ്പിക്കുമെന്നതിൽ ആർക്കും വ്യക്തതയില്ല; കാരണം പത്താം നമ്പർ പൊസിഷൻ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് നേരത്തെ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞതാണ്. അതിവേഗത്തിലുള്ള, കഠിനമായ പ്രസ്സിംഗ് ഗെയിം കളിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പരിശീലകനാണ് പൊച്ചെറ്റിനോ. അതിന് താരങ്ങൾക്ക് മികച്ച കായികക്ഷമത അനിവാര്യമാണ്. എന്നാൽ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഏറ്റവും കായികക്ഷമത കുറഞ്ഞ, യാതൊരു കൃത്യമായ പ്ലാനുമില്ലാതെ കെട്ടിപ്പടുത്ത ഒരു സ്ക്വാഡാണ് ഇന്ന് യുണൈറ്റഡിനുള്ളത്.
ടോട്ടൻഹാമിൽ ഒരു സാധാരണ ടീമിനെ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ 'ബിഗ് സിക്സ്' വമ്പന്മാരാക്കി മാറ്റിയ പൊച്ചെറ്റിനോയുടെ മികവിനെ ആരും കുറച്ചുകാണുന്നില്ല. കിരീടങ്ങൾ നേടാനായില്ലെങ്കിലും ആരാധകരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ കളിപ്പിക്കാനും, ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലെ താരങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ സ്നേഹവും വിശ്വസ്തതയും നേടിയെടുക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. പക്ഷേ, ടോട്ടൻഹാം വിട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ഏഴ് വർഷത്തെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്. പിഎസ്ജിയിൽ നേടിയ വിജയങ്ങൾ മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, ഭരണതലത്തിൽ പിടിപ്പുകേടുള്ള ക്ലബ്ബുകളിൽ പൊച്ചെറ്റിനോയ്ക്ക് തിളങ്ങാനായിട്ടില്ല. താരങ്ങളുടെ ഈഗോ നിയന്ത്രിക്കാനോ, കർക്കശക്കാരനായ ഒരു അധ്യാപകനെപ്പോലെ വടിയെടുത്ത് ടീമിനെ നേരെയാക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല. മികച്ച പിന്തുണയും സാവകാശവും ലഭിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രമേ പൊച്ചെറ്റിനോ വിജയിക്കൂ.
തുടക്കത്തിലെ തിരിച്ചടികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള സമയവും, സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ടീമിനെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണ് പൊച്ചെറ്റിനോയ്ക്ക് ആവശ്യം. എന്നാൽ ഒമർ ബറാഡയും ജേസൺ വിൽകോക്സും റാറ്റ്ക്ലിഫും ഗ്ലേസർമാരും ചേർന്ന് ഭരിക്കുന്ന ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ലഭിക്കാൻ സാധ്യത തീരെ കുറവാണ്. പൊച്ചെറ്റിനോയ്ക്ക് പകരം എഡ്ഡി ഹോവോ, ജൂലിയൻ നാഗ്ൽസ്മാനോ, ഫാബിയൻ ഹുർസെലറോ, ദിദിയർ ദെഷാംപ്സോ ആര് വന്നാലും യുണൈറ്റഡിൽ പരാജയപ്പെടാനാണ് സാധ്യത. കാരണം, പ്രശ്നം ഡഗൗട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന പരിശീലകന്റേതല്ല; മറിച്ച്, പണമുണ്ടാക്കാൻ മാത്രം അറിയാവുന്ന, എന്നാൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബ് എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് അറിയാത്ത ഉടമകളുടേയും ബോർഡിന്റേതുമാണ്. ആ സംവിധാനം മാറാതെ എത്ര പരിശീലകരെ മാറ്റിയാലും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് അവസാനമുണ്ടാകില്ല.