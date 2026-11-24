ഭാര്യയുടെ വാക്കുകൾ വളച്ചൊടിച്ചു; നാപ്പോളിയിൽ അതൃപ്തി തുറന്നുപറഞ്ഞ് ഡി ബ്രൂയ്ൻtext_fields
മാഞ്ചസ്റ്റർ: മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയും നാപ്പോളിയും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഭാര്യയുടെ അഭിമുഖത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടതിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് ബെൽജിയൻ താരം കെവിൻ ഡി ബ്രൂയ്ൻ. നാപ്പോളിയിലെ ജീവിതം നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ളതാണെന്നും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതാണ് ആഗ്രഹമെന്നും ഭാര്യ പറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയുണ്ടായ വിവാദങ്ങളാണ് താരത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.
ബെൽജിയൻ മാസികയായ 'നീന'യ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ, നാപ്പോളിയിലെ ജീവിതം പരിമിതികളുള്ളതാണെന്നും കുടുംബത്തിന് അത് ആസ്വദിക്കാനാകുന്നില്ലെന്നും ഡി ബ്രൂയിന്റെ ഭാര്യ മിഷേൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അത് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു. "നിങ്ങൾ ആരും അത് പൂർണമായി വായിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മുഴുവൻ വായിച്ചാൽ അവർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്നും" താരം വ്യക്തമാക്കി. ബെൽജിയത്തിലെ വീട്ടിലേക്ക് മാറിത്താമസിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അവർ പങ്കുവെച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സെപ്റ്റംബറിൽ ബെൽജിയൻ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലെ ഭാര്യയുടെ പരാമർശങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ താരത്തിനും കുടുംബത്തിനും നേരെ ഇറ്റലിയിൽ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു. തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കണമെന്നും ഈ സംഭവങ്ങൾ ഭാര്യയെയും കുടുംബത്തെയും വേദനിപ്പിച്ചെന്നും ഡി ബ്രൂയ്ൻ വ്യക്തമാക്കി. താരത്തിന്റെ അഭിമുഖത്തിന് ശേഷം നാപ്പോളി ആരാധകരും അതൃപ്തരാണ്.
നാപ്പോളിക്കായി മിന്നും പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച താരത്തിന്റെ ഭാവി ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. ഇതുവരെ 16 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് നാല് ഗോളും രണ്ട് അസിസ്റ്റും നേടിയ താരത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഡച്ച് ക്ലബ് പി.എസ്.വി ഐന്തോവൻ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 20 ലക്ഷം യൂറോ ഓഫർ നൽകിയെങ്കിലും നാപ്പോളി 76 ലക്ഷം യൂറോ ആവശ്യപ്പെടുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇരു ക്ലബുകളും തമ്മിൽ തുകയുടെ കാര്യത്തിൽ ധാരണയായിട്ടില്ല. ഡി ബ്രൂയിന്റെ അഭിമുഖത്തിൽ നാപ്പോളി ആരാധകരും അതൃപ്തരാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ജനുവരി ട്രാൻസ്ഫർ ജാലകത്തിൽ താരം ക്ലബ് വിടാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയുന്നില്ലെന്ന് നാപ്പോളി പരിശീലകൻ മാക്സ് അല്ലെഗ്രിയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡി ബ്രൂയിനുമായി ഭാവിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ക്ലബ് വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന താരങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
മുൻ ക്ലബായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കെതിരായ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഡി ബ്രൂയിനെ പ്രശംസിച്ച് പരിശീലകൻ എൻസോ മാരെസ്കയും രംഗത്തെത്തി. 2022-23 സീസണിൽ പെപ് ഗ്വാർഡിയോളയുടെ സഹപരിശീലകനായിരുന്ന മാരെസ്കയ്ക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച ഡി ബ്രൂയ്ൻ സിറ്റിയുടെ ട്രെബിൾ നേട്ടത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. ക്ലബിന്റെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ നേട്ടങ്ങളിൽ ഡി ബ്രൂയിന്റെ പങ്ക് വലുതാണെന്നും മികച്ച താരവും വ്യക്തിയുമാണെന്നും മാരെസ്ക പറഞ്ഞു.
ഒരുപക്ഷേ ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കെതിരായ മത്സരം നാപ്പോളിക്കൊപ്പമുള്ള താരത്തിന്റെ അവസാന മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കാം.