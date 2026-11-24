അണ്ടർ-17 ലോകകപ്പിൽ ഗോൾമഴ; ക്രൊയേഷ്യക്കും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും തകർപ്പൻ ജയംtext_fields
ദോഹ: ഗ്രൂപ്പ് എഫിൽ തജിക്കിസ്ഥാനെതിരെ ക്രൊയേഷ്യ എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളിന്റെ ജയം സ്വന്തമാക്കി. രണ്ട് പെനാൽറ്റി ഉൾപ്പെടെ ഹാട്രിക് നേടിയ ജോന ബെങ്കോട്ടികിന്റെ പ്രകടനമാണ് ക്രൊയേഷ്യക്ക് അനായാസ ജയം സമ്മാനിച്ചത്. ആറാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ജോന ബെങ്കോട്ടിക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചു ആക്രമണം തുടർന്നു. തുടർന്ന് 50, 56 (പെനാൽറ്റി) തുടർച്ചയായി ഗോൾ നേടി ജോന ബെങ്കോട്ടിക് ഹാട്രിക് പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു. തജിക്കിസ്ഥാൻ പ്രതിരോധം പതറിയതോടെ 59-ാം മിനിറ്റിൽ ക്രൊയേഷ്യ നാലാം ഗോളും നേടി. ഇവാൻ പൗനോവിച്ചിന്റെ പാസിൽ യാക്കോവ് ഡെഡിക് ആണ് ഗോൾ നേടിയത്. അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ ആശ്വാസ ഗോളിനായി തജിക്കിസ്ഥാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല.
മറ്റൊരു കളിയിൽ ജമൈക്കയെ (6-2) പരാജയപ്പെടുത്തി ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ തേരോട്ടം. ആദ്യ പകുതിയിൽ (2-2) ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്ന ജമൈക്കയെ, രണ്ടാം പകുതിയിൽ നാല് ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയാണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ കീഴടക്കിയത്. ഹാട്രിക് നേടിയ സുഖ്റോബ് സദിർജനോവും, മൂന്ന് അസിസ്റ്റുകളുമായി കളം നിറഞ്ഞ അസിൽബെക്ക് അലിയേവുമാണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ വിജയത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്.
ലാസിസ് അബ്ദുറൈമോവ്, അമിർഖോൻ എർകിനോവ്, അഹ്റോബെക്ക് റവ്ഷൻബെക്കോവ് എന്നിവരും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനായി ഗോളുകൾ നേടി. മറുഭാഗത്ത് അറ്റാക്കിങ് താരം കെൽവിൻ ബ്രൗൺ ആണ് ജമൈക്കയുടെ രണ്ടു ഗോളുകളും നേടിയത്.