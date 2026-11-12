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    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് യു.​എ​സ് പി​ന്മാ​റി

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    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് യു.​എ​സ് പി​ന്മാ​റി
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    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ഫു​ട്ബാ​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് സു​ര​ക്ഷാ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി യു.​എ​സ് പി​ന്മാ​റി. അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ലെ​വ​ൽ 3 യാ​ത്രാ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് യു.​എ​സ് സോ​ക്ക​ർ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ളി​ക്കാ​രു​ടെ​യും ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​ണ് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും യു.​എ​സ് സോ​ക്ക​ർ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യി സ​മ്പ​ർ​ക്കം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ പി​ന്മാ​റ്റ​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ഫി​ഫ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 നി​ശ്ച​യി​ച്ച പ്ര​കാ​രം ന​വം​ബ​ർ 19ന് ​ത​ന്നെ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ഖ​ത്ത​ർ നി​ര​വ​ധി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് തു​ട​ങ്ങാ​ൻ ഒ​രാ​ഴ്ച മാ​ത്രം ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ, സു​ര​ക്ഷാ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഫി​ഫ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    News Summary - US Withdraws from FIFA U-17 World Cup in Qatar Citing Security Concerns
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