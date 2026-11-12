ഫിഫ അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പിൽനിന്ന് യു.എസ് പിന്മാറിtext_fields
ദോഹ: ഖത്തറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഫിഫ അണ്ടർ 17 ഫുട്ബാൾ ലോകകപ്പിൽനിന്ന് സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യു.എസ് പിന്മാറി. അമേരിക്കയുടെ ലെവൽ 3 യാത്രാ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യു.എസ് സോക്കർ ഫെഡറേഷന്റെ തീരുമാനം. അതേസമയം, കളിക്കാരുടെയും ഫുട്ബാൾ ആരാധകരുടെയും സുരക്ഷക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്നും യു.എസ് സോക്കർ ഫെഡറേഷൻ അധികൃതരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നും അമേരിക്കയുടെ പിന്മാറ്റത്തിനു പിന്നാലെ ഫിഫ പ്രതിനിധികൾ അറിയിച്ചു. ഫിഫ അണ്ടർ 17 നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം നവംബർ 19ന് തന്നെ ആരംഭിക്കും. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി ഖത്തർ നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര കായിക മത്സരങ്ങൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങാൻ ഒരാഴ്ച മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ടെന്നും ഫിഫ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.