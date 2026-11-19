അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പ്: ജയത്തോടെ തുടങ്ങി ഫ്രാൻസ്; ഹെയ്തിയെ വീഴ്ത്തിയത് ഒന്നിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകൾക്ക്text_fields
ദോഹ: ഫിഫ അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പ് ആദ്യ കളിയിൽ ഹെയ്തിക്കെതിരെ തകർപ്പൻ തുടക്കവുമായി ഫ്രാൻസ്. ഒന്നിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകൾക്കാണ് ഫ്രഞ്ച് പട വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. മറ്റൊരു കളിയിൽ ന്യുകാലിഡോണിയയെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് എക്വഡോർ പരാജയപ്പെടുത്തി.
കളിയിലുടനീളം ആധിപത്യം നിലനിർത്തിയ ഫ്രാൻസ് ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു. നാലാം മിനിറ്റിൽ ഫിർമിൻ തെതിയോട്ടിന്റെ അസിസ്റ്റിൽ ലോൺ മെറിഫീൽഡ് പന്ത് ഹെയ്തിയുടെ വലയിലെത്തിച്ച് അക്കൗണ്ട് തുറന്നു. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ഫ്രാൻസ് ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി. 41ാം മിനിറ്റിൽ അലൈ ട്രയോറെ നൽകിയ അസിസ്റ്റിൽ മെറിഫീൽഡ് രണ്ടാം ഗോളും നേടി.
രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിലും ഗോളടിച്ചാണ് ഫ്രഞ്ച് പടയോട്ടം ആരംഭിച്ചത്. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ നോഹ തൈഹി മൂന്നാമത്തെ ഗോൾ ഹെയ്തിയുടെ വലയിലേക്ക് അടിച്ചുകയറ്റി. ആശ്വാസ ഗോളിനായി ജെർമിസൺ ചെറി, എമേഴ്സൺ ലൈസ് എന്നിവരിലൂടെ ഹെയ്തിയും ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. തുടർന്ന് 88ാം മിനിറ്റിൽ മിഗ്വൽ ജോസഫിന്റെ അസിസ്റ്റിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ മസെനറ്റ് പ്രൊഫറ്റ് ഹെയ്തിക്കായി ആശ്വാസ ഗോൾ നേടുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം, ആദ്യ പകുതിയുടെ അധിക സമയത്ത് ജോൺ ഗ്വെറേറോ ആണ് എക്വഡോറിന്റെ വിജയ ഗോൾ നേടിയത്. ഹോൾഗർ ക്വിന്ററോ നൽകിയ പാസിൽ ജോൺ ഗ്വെറേറോ (45'+1') പന്ത് വലയിലാക്കി. രണ്ടാം പകുതിയിലും എക്വഡോർ ആക്രമണം തുടർന്നെങ്കിലും ലീഡ് ഉയർത്താനായില്ല.