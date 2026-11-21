ഫിഫ പ്രസിഡന്റ്: ഇൻഫാന്റിനോക്ക് രണ്ട് എതിരാളികൾtext_fields
സൂറിച്: ഫിഫ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോക്ക് വെല്ലുവിളിയുമായി രണ്ട് എതിരാളികൾ. വീണ്ടും അവസരം തേടുന്ന ഇൻഫാന്റിനോക്കെതിരെ ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബാൾ പ്രസിഡന്റ് ഫിലിപ് ഡിയാലോ, ജപ്പാൻ ഫുട്ബാൾ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കോസോ തഷിമ എന്നിവരാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. അടുത്തവർഷം നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടിക ഫിഫയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇൻഫാന്റിനോക്കെതിരെ മത്സരിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയ മുൻ സ്വിസ് ഫുട്ബാളർ റാമോൺ വേഗ പുതിയ സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടികയിലില്ല.
2027 മാർച്ചിലാണ് ഫിഫ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 2023ൽ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇൻഫാന്റിനോ ആദ്യമായാണ് മത്സരം നേരിടുന്നത്. യുവേഫ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബാൾ പ്രസിഡന്റ് ഡിയാലോ, ഇൻഫാന്റിനോയെ വെല്ലുവിളിച്ച് രംഗത്തെത്തുന്നത്. 56കാരനായ ഇൻഫാന്റിനോ 2016ലാണ് ആദ്യമായി ഫിഫ അധ്യക്ഷ പദവിയിലെത്തുന്നത്.